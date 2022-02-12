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«Шахдаг», «Гудаури» и еще 4 крутых горнолыжных курорта в Азербайджане, Армении и Грузии
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10.02.2022

«Шахдаг», «Гудаури» и еще 4 крутых горнолыжных курорта в Азербайджане, Армении и Грузии

Азербайджан


Курорт «Шахдаг», @shahdag.resort


Шахдаг.jpg

«Шахдаг» — первый и самый большой горнолыжный курорт Азербайджана. Строительство комплекса началось в 2011 году, а уже в декабре 2012 года курорт принял первых посетителей.

В комплексе функционируют генераторы искусственного снега, обеспечивающие покрытие трасс в зонах катания. Действуют 12 подъемников, есть пункты проката, рестораны и гостиницы.

Также на курорте работают инструкторы международных лыжных школ, которые могут обучить новичков катанию за пару занятий.

Количество трасс: 14

Высшая точка: 2100 метров


Курорт «Туфандаг», @tufandagskiresort


Туфандаг.jpg

Горнолыжный курорт находится возле древней столицы Кавказской Албании — города Габала.

Преимущества отдыха: подъемники, расположенные прямо на территории отелей, наличие квалифицированных инструкторов, игровых площадок и даже услуг няни в гостиничных комплексах.

Количество трасс: 5

Высшая точка: 2500 метров

Армения


Горнолыжный курорт «Цахкадзор», @tsaghkadzor_armenia_official


Цахкадзор.jpg

«Цахкадзор» — небольшой курортный городок, известный уютом и гостеприимством.

Благоприятный климат, хорошее качество сервиса, отличная инфраструктура понравится туристам со всех уголков мира.

На территории работают два бугельных и пять кресельных подъемников, пункты проката экипировки, инструкторы.

Количество трасс: 15

Высшая точка: 2819 метров


«Джермук»


Джермук.jpg

Джермук — город-курорт, расположенный на юго-востоке Армении.

Курорт включает в себя две трассы, общая протяженность которых составляет 2700 метров.

Туристы проводят досуг на высоте 2100-2500 метров над уровнем моря.

Перепады небольшие, поэтому посетители не будут ощущать сильный дискомфорт при катаниях.

Помимо активного времяпровождения гости могут посетить минеральные источники, водопад «Волосы Русалки», ущелье Арпи и другие достопримечательности.

Количество трасс: 2

Высшая точка: 2480 метров

Грузия


«Гудаури», @gudauri_resort


Гудаури.jpg

Гудаури — самый популярный курорт Грузии, который находится в Казбегском районе, в 120 километрах от Тбилиси.

На курорте есть канатная дорога Doppelmayer, построенная австрийскими знатоками горнолыжного дела.

Благодаря плотному снежному покрову и отсутствию камней на склонах, «Гудаури» называют жемчужиной среди горнолыжных курортов для любителей фрирайда. Вокруг комплекса также есть большое количество внетрассовых спусков для хели-ски и беккантри. Так как трассы для хели-ски находятся на высоте от 1500 до 4200 метров, вне зависимости от уровня подготовки туриста, его обязательно сопровождает инструктор на вертолете.

Количество трасс: 22

Высшая точка: 3307 метров


«Бакуриани»


Бакуриани.jpg

«Бакуриани» — старейший горнолыжный курорт, расположенный в Боржомском ущелье.

На курорте работают кресельные и бугельные подъемники, есть трассы для беговых лыж, пункты проката атрибутики. Для туристов есть возможность прокатиться на снегоходах, квадроциклах и прогуляться на конных упряжках.

На курорте крутые спуски резко сменяются спокойными участками для катания, тем и привлекают опытных лыжников и любителей экстремального отдыха.

Количество трасс: 3

Высшая точка: 2850 метров


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