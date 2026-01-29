Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
logo
Куда ехать за свежим воздухом в Петропавловске: 5 лучших баз отдыха
Центральная Азия

27.01.2026

Куда ехать за свежим воздухом в Петропавловске: 5 лучших баз отдыха

Для тех, кто ищет классные локации для отдыха на свежем воздухе с семьей, собрали подборку баз отдыха и загородных домов.



«Волна», @volna_resort


Новая база отдыха на Вороньем острове со стильными домиками подойдет как для спокойного семейного отдыха, так и для веселых выходных в компании до 12 человек. Здесь для гостей также работает баня, зимние развлечения и ресторан.



«Березовая Роща», @berezovay_rosha_sko


Зона отдыха с заснеженной территорией, просторными домиками и отапливаемыми беседками. В «Березовой роще» также есть бани с купелью и зимняя горка. Отличный выбор для отдыха на свежем воздухе.



Green, @green_park_hotel


Элитный парк-отель с живописной территорией, большими шале и коттеджами вместимостью до 20 человек, а также банями с купелью, горками и даже зоопарком. Идеально для зимнего отдыха на природе или проведения праздника с семьей или друзьями.



«У Горыныча», @gorynich_petropavlovsk


Уютная семейная база отдыха в Петропавловске, где можно отдохнуть от городской суеты в коттеджах и бане на дровах.



«Пестрое», @parkotel_pestroe


Этот парк-отель на берегу озера с комфортными домиками, баней на дровах и сауной с теплым бассейном отлично подойдет для отдыха на свежем воздухе.

