Куда ехать за свежим воздухом в Петропавловске: 5 лучших баз отдыха

Для тех, кто ищет классные локации для отдыха на свежем воздухе с семьей, собрали подборку баз отдыха и загородных домов.

Новая база отдыха на Вороньем острове со стильными домиками подойдет как для спокойного семейного отдыха, так и для веселых выходных в компании до 12 человек. Здесь для гостей также работает баня, зимние развлечения и ресторан.

Зона отдыха с заснеженной территорией, просторными домиками и отапливаемыми беседками. В «Березовой роще» также есть бани с купелью и зимняя горка. Отличный выбор для отдыха на свежем воздухе.

Элитный парк-отель с живописной территорией, большими шале и коттеджами вместимостью до 20 человек, а также банями с купелью, горками и даже зоопарком. Идеально для зимнего отдыха на природе или проведения праздника с семьей или друзьями.

Уютная семейная база отдыха в Петропавловске, где можно отдохнуть от городской суеты в коттеджах и бане на дровах.

Этот парк-отель на берегу озера с комфортными домиками, баней на дровах и сауной с теплым бассейном отлично подойдет для отдыха на свежем воздухе.