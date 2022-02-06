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«Корпоративная культура — это то, как ведут себя люди, когда начальник ушел домой», — руководители о работе с командой
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Сегодня в 13:45

«Корпоративная культура — это то, как ведут себя люди, когда начальник ушел домой», — руководители о работе с командой

5 руководителей крупных компаний в Казахстане поделились особенностями работы с сотрудниками в коллективе.


Сергей Коньков, генеральный директор Tele2/Altel


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Корпоративная культура нашей компании была заложена еще шведскими акционерами. Но за это время она трансформировалась, впитав культурные традиции Казахстана, и стала действительно уникальной на рынке.

В компании есть шесть главных ценностей: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Вокруг этих принципов строятся все решения компании.

Все сотрудники — безусловные профессионалы. Команда крайне эффективна с точки зрения соотношения численности коллектива и его результативности. Мы не говорим о внешних обстоятельствах и о том, что нам мешает. Каждый член команды владеет ситуацией, отвечает за результат от начала до конца и делает все, чтобы продукт был реализован качественно и в необходимые сроки.

Подробнее здесь.

Валентин Морозов, председатель правления Евразийского банка


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Банк — сложная структура, где необходимо наличие множества разных профессиональных навыков. Нельзя сказать, что кто-то из коллег более важен, чем другой. Но нас всех объединяет задор и желание достичь большего. Поэтому важная черта корпоративной культуры в том, что у нас работают неравнодушные люди, которые активно двигаются вперед.

Корпоративная культура — это то, как ведут себя люди, когда начальник ушел домой. В этом смысле у нас работают целеустремленные, взрослые люди. В коллективе атмосфера задора и драйва. Мы умеем сочетать жесткие амбиции с позитивом и доброжелательностью. Это уникальное сочетание, которое характеризует нашу команду.

Подробнее здесь.

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

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В нашей компании нет жесткой вертикальной иерархии. Нет жестких требований по обращениям и форме одежды, как, например, в банках. Джинсы и футболка — привычная одежда в офисе. Все сотрудники общаются друг с другом на «ты».

У нас демократичные отношения, любой сотрудник может высказать свое мнение, и оно будет услышано. Но после того как решение принято, у человека появляется ответственность за выполнение задачи в срок.

Подробнее здесь.

Алина Аникина, председатель правления Альфа-Банк Казахстан

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В нашей компании особый подход к формированию корпоративной культуры. Мы развиваем систему управления, которую назвали «Альфакратия». Она базируется на принципах холакратии, когда у активных и неравнодушных сотрудников есть возможность принимать участие в построении бизнес-процессов и создании новых продуктов, не проходя множество этапов сложной бюрократической системы. Поэтому, если сотрудник ответственный, инициативный и квалифицированный, мы даем ему свободу действий. Главное — не навредить другим процессам в банке.

Цель такой системы управления — быстро и качественно достигать поставленных целей, убрать бюрократические препоны.

Подробнее здесь.

Юрий Харламов, СЕО компании Kcell

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Команда — это основной актив Kcell. Считаем, что счастливый сотрудник обеспечит довольных клиентов и акционеров. Поэтому заботимся о команде, привлекаем талантливых ребят, развиваем, создаем условия для комфортного труда.

Нашу команду отличает разнообразие культур, возраста, опыта. Но нас объединяют общие ценности, среди которых открытость к изменениям и инновациям, чемпионский дух, желание удовлетворить потребности клиента раньше, чем он сам сформулирует эту потребность.

Подробнее здесь.

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