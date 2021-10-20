Директор «1С-Битрикс Казахстан» о развитии компании, корпоративной культуре и работе с предпринимателями

Сармантай Касенов, город — Алматы, директор «1С-Битрикс Казахстан»

О карьере и развитии «1С-Битрикс Казахстан»

У меня разнообразный опыт. Я работал в консалтинговых компаниях и в инвестиционных банках. Трудился в стартапах, которые занимались созданием сайтов и электронной коммерцией. Внедрял систему дистанционного обслуживания в банке. Был директором компаний в области HR-консалтинга и мониторинга СМИ. В 2010-2012 годах с партнером строил бизнес по продвижению программного обеспечения для банков.





И в марте 2013 года мы зарегистрировали компанию «1С-Битрикс Казахстан».

Наша компания существует уже восемь с половиной лет. Мы выросли с 2 человек в команде до 12, а наши обороты выросли в десятки раз. Теперь мы отвечаем не только за Казахстан, но и за все страны Центральной Азии.

Мы продвигаем наши программные продукты. Для этого организовываем бесплатные семинары и конференции, рассказываем про электронную коммерцию и автоматизацию работы. Провели больше 100 семинаров во всех крупных городах Казахстана для десятков тысяч слушателей. Ежегодно проводим масштабную деловую конференцию CRM CONF, где лучшие эксперты-практики со всего мира делятся опытом и кейсами в области предпринимательства, маркетинга, продаж и HR. 8 октября она прошла уже в шестой раз для 4500 бизнесменов со всей Центральной Азии.

На данный момент наш самый востребованный продукт — сервис для управления бизнесом «Битрикс24». Там зарегистрировано свыше 9 000 000 порталов по всему миру. Десятки тысяч порталов работают в Казахстане и Центральной Азии. И это как небольшие фирмы из двух-трех сотрудников, так и известные национальные компании со штатом в десятки тысяч людей.

О корпоративной культуре

В нашей компании нет жесткой вертикальной иерархии. Нет жестких требований по обращениям и форме одежды, как, например, в банках. Джинсы и футболка — привычная одежда в офисе. Все сотрудники общаются друг с другом на «ты».

У нас демократичные отношения, любой сотрудник может высказать свое мнение, и оно будет услышано. Но после того как решение принято, у человека появляется ответственность за выполнение задачи в срок.

Любой сотрудник может высказать свое мнение, и оно будет услышано







Наша работа протекает в рамках корпоративного портала. В нем обсуждают вопросы, сотрудники получают обратную связь, выкладывают документы. Там же поздравляют со знаменательными событиями и делятся опытом. Общение в рамках портала развивает горизонтальные связи внутри компании, повышая ее устойчивость. И именно корпоративный портал позволяет «1С-Битрикс» чувствовать себя единым целым, несмотря на географическую удаленность. Он дал возможность компании не потерять в эффективности при переходе на карантин в прошлом году.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — это иметь стремление улучшать окружающий мир, добиваться все больших результатов. Еще быть руководителем — значит нести ответственность перед всеми стейкхолдерами.





Специфика «1С-Битрикс» в том, что руководители у нас — это не столько позиция в структуре, сколько точка компетенции. Нужно быть лидером в своем направлении. Важнейшей задачей такого лидера становится стремление постоянно улучшать компанию. А для этого важно, чтобы правильно сформированная команда системно шла к общей цели. А самому руководителю необходимо постоянно развиваться, адаптироваться к изменениям на рынке.

Есть стандартные качества, которыми обязательно должны обладать руководители:

— смелость, чтобы быстро принимать решения в условиях недостатка информации

— умение взвешивать риски

— адекватность и системность в оценке ситуации, чтобы умение среагировать на изменение обстановки

— умение понимать людей, использовать их сильные стороны

— терпение к личностям и их недостаткам.

Работа руководителя — постоянное творчество







Работа руководителя — постоянное творчество. Она предполагает умение коммуницировать и договариваться, согласовать действия множества людей.

Руководитель должен уметь не только принимать решения, но и нести за них ответственность.

О преимуществах и сложностях

Руководитель — это человек, который борется с энтропией. Мне приносит огромное удовольствие что-то создавать и упорядочивать. Из произвольного набора людей собрать команду. Из хаоса общения выстроить эффективную систему коммуникаций. Ты создаешь и ведешь за собой команду, и вы вместе достигаете поставленных целей, делаете что-то, чего никто еще не делал.

Ощущение, как у альпиниста при покорении вершины. И особенное удовольствие от осознания того, что главные вершины еще впереди.

Управление людьми сегодня меняется под влиянием изменений в обществе. Люди теперь не хотят просто работать за деньги. Для них важны миссия, ценности и возможность быть частью чего-то большего. Поэтому современный руководитель должен быть способным наполнить смыслом общее дело, предлагать интересные проекты и возможности для роста и обучения каждого сотрудника.





В планировании рабочего и личного времени мне помогает несколько вещей. Во-первых, четкое понимание приоритетов. У меня есть определенные обязательства перед несколькими группами людей. Это моя семья, родственники и друзья, команда, руководство и так далее. Всем надо уделить внимание и помочь.

Во-вторых, мне повезло с тем, что работа приносит мне удовольствие. Иногда бывает сложно переключиться, но надо делать это волевым усилием. И постоянно следить за тем, чтобы сохранять баланс между работой и личным временем.

В-третьих, у меня есть набор инструментов, который позволяет планировать активность и напоминает о встречах и событиях. Они все есть в «Битрикс24» и сильно облегчают мне жизнь.

О планах

В планах продолжать расти на рынке Казахстана. С каждым годом наши продукты становятся все более востребованными, так как рынок начинает созревать. Руководители теперь понимают, что можно организовать работу иначе, а не проводить бесконечные совещания или записывать задачи на стикерах. Все больше предприятий выстраивают отделы продаж, чтобы управлять входящим потоком и лучше обслуживать клиентов. А мы предоставляем для этого доступные по цене инструменты.

Мы продолжим свою образовательную миссию. Будем проводить бесплатные мероприятия для клиентов, семинары, вебинары, конференции. Планируем активно увеличивать партнерскую сеть.

Также готовы совместно с другими игроками развивать рынок электронной коммерции в Казахстане. Для этого у нас есть масса инструментов. Например, в «Битрикс24» можно создавать интернет-магазины, сайты, делать аналитику и так далее.

И, конечно же, будем и дальше развиваться в странах Центральной Азии.