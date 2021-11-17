Председатель правления «Альфа-Банк Казахстан» о том, что такое «Альфакратия» и чем банк отличается от других

Алина Аникина, город — Алматы, председатель правления «Альфа-Банк Казахстан»

О карьере и развитии «Альфа-Банк Казахстан»

Моя карьера началась еще во время учебы в университете, на пятом курсе. Я работала в нефтяной сфере, объездила всю страну, посетила много заводов. Спустя время попала в «Альфа-Банк» и заинтересовалась новым для себя направлением.

10 лет назад я переехала в Казахстан, где наш банк тоже активно развивался. И сегодня по-прежнему работаю здесь. Отвечаю за функции, связанные со стабильностью и контролем деятельности компании.

«Альфа-Банк» в Казахстане существует уже больше 27 лет







«Альфа-Банк» в Казахстане существует уже больше 27 лет. Наши отделения работают в каждом крупном регионе. Мы — значимая структура в финансовом секторе страны. Чистая прибыль банка за третий квартал текущего года выросла почти на 30%. Также мы получили высокие позиции от международных рейтинговых компаний. Fitch дал нам рейтинг BB-, а Standard & Poor's — BB. Это говорит о качественном управлении и эффективности выстроенных процессов.

В этом году Альфа-Банк выиграл несколько международных наград:

— Global Finance признал банк лучшим в номинации Best Consumer Digital Bank в ежегодной премии World’s Best Digital Banks Awards 2021

— мы вошли в топ-20 инновационных банков и компаний и в топ-20 лучших мобильных приложений для бизнеса в странах СНГ и Кавказа по версии Международной ассоциации SME Banking Club

— весной International Finance вручил Альфа-Банку награду в номинации «Лучший банк для развития малого и среднего бизнеса — Казахстан 2021».



О корпоративной культуре

В нашей компании особый подход к формированию корпоративной культуры. Мы развиваем систему управления, которую назвали «Альфакратия». Она базируется на принципах холакратии, когда у активных и неравнодушных сотрудников есть возможность принимать участие в построении бизнес-процессов и создании новых продуктов, не проходя множество этапов сложной бюрократической системы. Поэтому, если сотрудник ответственный, инициативный и квалифицированный, мы даем ему свободу действий. Главное — не навредить другим процессам в банке.

Цель такой системы управления — быстро и качественно достигать поставленных целей, убрать бюрократические препоны. При «Альфакратии» люди могут не расходовать энергию зря. Скоро все наши топ-менеджеры будут работать в OpenSpace наряду с другими сотрудниками, а все вопросы будут решаться еще быстрее.





Для меня важно видеть в сотрудниках профессионализм, честность, желание быть первым, любовь к клиенту и к банку, целеустремленность. Эта совокупность черт помогает человеку мыслить нестандартно, смело идти на встречу новым вызовам.

Мы создаем благоприятные условия для работы. У нас экологичный офис. Мы помогаем сотрудникам обучаться и развиваться. Проводим различные мероприятия, например, утренний стретчинг.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит, во-первых, не мешать, а во-вторых, вдохновлять и поддерживать. Я вижу, что многие сотрудники, чувствуя поддержку, приходят с невероятными идеями, которые мы потом берем в работу.

Банк — это, прежде всего, наши люди. Поэтому мы активно с ними работаем. Стараемся мотивировать, напоминать о том, что мы лучшая команда. И я глубоко в это верю.

В банке есть несколько направлений работы, и везде моя роль разная. Есть абсолютно самостоятельные команды, где я выступаю в роли партнера и советчика. Есть команды, которые требуют от меня поддержки и мотивации. Ряд команд состоит из высокопрофессиональных экспертов, с которыми мы вместе разрабатываем новые идеи и планы, чтобы повысить эффективность процессов банка.

Считаю, что для современного руководителя важны такие качества, как интеллект, честность, порядочность, стремление к развитию. Лидер должен иметь острый ум, где необходимо — быть дерзким, порой принимать нестандартные решения, понимать клиента и его потребности, строить систему без бюрократических процессов, но с востребованными продуктами. Поддерживать развитие себя, команды и клиентов.

Также для руководителя важно уметь широко оценивать ситуацию при принятии решений и смотреть на процессы глазами потребителей. Часто наши клиенты подсказывают нам фишки, которые мы внедряем в продукты. Тем самым они становятся востребованными, удобными и уникальными. Для нас важно учитывать опыт конкурентов и мировых лидеров, помнить о рисках и неукоснительно исполнять требования законодательства.





Еще один принцип: учиться всегда и везде. Как говорится в книге «Алиса в стране чудес»: «Чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». И образование относится к этой категории. Поэтому в этом году я завершаю курсы скорочтения — это полезный навык, который помогает мне много успевать. Еще я люблю математику. Знаю английский и французский языки, сейчас учу испанский. Несколько лет назад окончила программу Executive MBA. Посещаю профильные конференции, которые дают не только большой объем информации, но и нетворкинг.

О преимуществах и сложностях

Есть заблуждение, что лидер — это тот, кто должен все знать, находить ответ на любой вопрос. Часто люди ожидают, что руководитель придет и расскажет, что и как надо делать. Но в моем понимании, лидер лишь стимулирует всю команду к принятию самостоятельного решения.

Лидер стимулирует команду к принятию самостоятельного решения







То есть, лидер обладает широкими знаниями и берет на себя ответственность. Но важнейшая задача руководителя — дать возможность сотрудникам совершить свои ошибки. Тогда люди в команде развиваются, учатся, понимают, какие инструменты работают, а какие нет. Становятся профессионалами. Могут более свободно и креативно решать свои задачи.

Чтобы больше успевать, я занимаюсь спортом. Тренировки дают мне возможность быть активной в течение дня. В этом году открыла для себя бег, впервые пробежала марафон 10 километров. Еще я обожаю проводить время с семьей. Мы вместе ходим в горы, выбираемся на природу. Так я могу перезагрузиться и получить дополнительные эмоции. С радостью еду на работу утром и с радостью возвращаюсь вечером к семье.

О планах

Мы регулярно собираем обратную связь от клиентов, чтобы понимать, как стать еще лучше. Не планируем останавливаться, будем и дальше работать над улучшением нашего сервиса.