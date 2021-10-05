Председатель Правления Евразийского банка о важных качествах руководителя и сложностях работы

О карьере и развитии Евразийского банка

Я никогда не думал, что буду работать в банке. Все вышло само по себе. По образованию я физик, учился в хорошей физико-математической школе в Москве, затем в МГУ. Но в середине 90-х годов начал получать финансовое образование, так как, будучи физиком, в то время зарабатывать было сложно. С 1997 года я стал финансистом и с тех пор работаю в этой сфере.

За это время я поработал в разных российских банках: ВТБ, Сбербанк, Тинькофф. Занимал там руководящие должности. Также был сотрудником группы компаний «Базовый элемент», McKinsey & Company и ArthurAndersen.

Я не жалею, что сменил профессию. Эта индустрия высококонкурентная, здесь работает много интересных людей. Нельзя ни на секунду замедлиться, нужно быть на острие всего нового, каждый день становиться лучше. Мой последний день как банкира случится, когда мне станет скучно и утром не захочется идти на работу. Но пока я каждое утро просыпаюсь с мыслями о том, сколько еще интересного могу реализовать.

Каждое утро я просыпаюсь с мыслями о том, сколько еще интересного могу реализовать







В Казахстан, я переехал после того, как познакомился с акционерами Евразийского банка. Они понравились мне как люди, профессионалы и предприниматели, и предложили переехать в Алматы.

В Евразийском банке мы активно занимаемся цифровизацией. Выделили цифровой бизнес в отдельную структуру внутри компании и развиваем ее ускоренными темпами. Например, предлагаем услугу покупки автомобиля, не выходя из дома. Можно выбрать машину на сайте нашего партнера, оформить кредит онлайн, после чего вам ее привезут.

Мы запускаем ряд интересных карточных продуктов. Например, у нас есть карта, пользователи которой своими покупками вносят вклад в экологию. С каждой такой покупки банк отчисляет определенную сумму в экологический фонд, который на эти деньги высаживает деревья. Это один из проектов, на котором мы особо не зарабатываем, но проявляем свою социальную ответственность.

О корпоративной культуре

За два с половиной года у нас сложилась яркая, интересная команда. Я искренне горжусь своими коллегами и тем, что эти целеустремленные люди доверили мне стать частью их коллектива.





Я ценю в коллегах ежедневное стремление к большему. Банк — сложная структура, где необходимо наличие множества разных профессиональных навыков. Нельзя сказать, что кто-то из коллег более важен, чем другой. Но нас всех объединяет задор и желание достичь большего. Поэтому важная черта корпоративной культуры в том, что у нас работают неравнодушные люди, которые активно двигаются вперед.

Корпоративная культура — это то, как ведут себя люди, когда начальник ушел домой. В этом смысле у нас работают целеустремленные, взрослые люди. В коллективе атмосфера задора и драйва. Мы умеем сочетать жесткие амбиции с позитивом и доброжелательностью. Это уникальное сочетание, которое характеризует нашу команду.

Каким должен быть руководитель

Моя задача в команде — задавать стратегические приоритеты, подбирать правильных людей и создавать условия, в которых они смогли бы максимально раскрыть свой потенциал. Если находишь человека, которому нравится его работа, ставишь перед ним правильные цели и создаешь для него соответствующие условия, контроль за исполнением уже не так необходим. Руководителю остается только обсуждать с командой, что получается, а что нет, в чем состоят причины и как их можно устранить.

Есть определенный гигиенический минимум, без которого невозможно быть руководителем. Нужно хорошо понимать банковскую индустрию, знать передовые мировые практики. Помимо этого, важны и другие навыки: умение привлечь команду, вдохновить ее, помочь реализоваться. Лидер должен быть искренним и открытым.

Моя задача в команде — задавать стратегические приоритеты, подбирать правильных людей и создавать условия для работы







У руководителя нет ни цели, ни возможности погружаться во все процессы. Поэтому важно уметь делегировать часть задач коллегам. Но при этом я требую от них досконально разбираться в первопричинах всего происходящего. Потому что на уровне абстракции бизнесом управлять невозможно.

Также лидеру нужно уметь грамотно расставлять приоритеты, выстраивать баланс времени между структурами бизнеса, чтобы никакое из направлений не пострадало.

О преимуществах и сложностях

На руководителе лежит большая ответственность за все, что происходит в компании. Когда все идет хорошо и все задачи реализованы, кажется, что ты поставил себе недостаточно амбициозные цели, и нужно стараться еще больше. А когда происходит какой-то кризис, на тебя ложится бремя принятия окончательного решения. И выбрать из всех возможных вариантов наиболее правильное решение бывает сложно. Но я давно этим занимаюсь и не чувствую дискомфорта. Для меня подобные ситуации привычны и понятны.





Преимущество в том, что меня окружают интересные люди. Вокруг всегда происходит что-то новое. Ни один день не похож на другой.

Любой стоящий руководитель должен обладать таким навыком, как тайм-менеджмент. Иначе работа будет занимать все его время. Нужно уметь уделять время семье, саморазвитию, спорту, саморефлексии, медитации. Все это вырабатывается с годами и становится естественной частью жизни.

О планах

Мы будем продолжать процессы по цифровизации. С каждым днем понемногу становиться лучше, развиваться, планомерно запускать новые продукты. Чтобы клиентам с нами было комфортно, приятно и надежно.

Мы всегда рады ярким талантливым людям. Ищем математиков, разработчиков. У нас амбициозные цели и задачи, есть возможность для самореализации.