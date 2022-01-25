«Команда — это основной актив Kcell», интервью с CEO компании Юрием Харламовым

Юрий Харламов, город — Алматы, СЕО АО «Кселл»





О карьере и развитии Kcell

В первый раз я приехал в Казахстан десять лет назад, как консультант для проекта компании «Казахтелеком». Этот краткий визит сказался на дальнейшей карьере. Второй раз я вновь приехал в Алматы, как внешний консультант — помогал запускать новый продукт компании Beeline. Прожил в Алматы три месяца, познакомился с городом и людьми. Поэтому, когда ко мне поступило предложение приехать и поработать в Kcell, уже знал, что меня ждет. Загадкой оставалась сама компания, так как я мало соприкасался с ней по работе.

Так получилось, что я вышел на работу 2 марта 2020 года, а 16 числа мы экстренно ушли на карантин. В то же время параллельно с пандемией происходило несколько вещей: турбуленция на нефтяных рынках, девальвация тенге, движение роста ставок. И поразило, что в этой ситуации неопределенности, команда продемонстрировала навык адаптации к сложным внешним факторам. Мы успешно прошли 2020 год с точки зрения финансовых и операционных результатов. Вошли в 2021 год с уверенностью, что можем быстро адаптироваться под меняющиеся ситуации.

Но в то же время мы осознали, что для дальнейшего развития и восстановления лидерских позиций, необходимы кардинальные перемены. Поэтому провели диагностику, выявили слабые стороны и начали стратегический проект по трансформации бренда в цифрового оператора. В рамках трансформации выделили три приоритетных направления, в которые инвестировали недостаточно сил и внимания — это люди, инфраструктура и бренд.

В рамках изменений мы убрали наслоения и наросты бюрократизма, сделали структуру компании плоской и понятной. Поменяли состав топ-менеджмента на 80%, а некоторые подразделения команды изменились на 100%.

В Казахстане конкурентный рынок. Один из чемпионов в области цифровизации и инновационных услугах — бренд Kaspi. И мы не стесняемся сказать, что стремимся к таким же результатам.

Мы работаем над тем, чтобы Kcell из мобильного оператора стал провайдером полноценного набора цифровых услуг







Поэтому работаем над тем, чтобы Kcell из исключительно мобильного оператора стал провайдером полноценного набора цифровых услуг. Унас есть лояльная клиентская база. И мы планируем предлагать клиентам дополнительные услуги, которые будут покрывать ежедневные потребности. Например, развиваем OTT-продукты. У нас есть линейка mobi kino, mobi music, mobi TV, Mobi Doctor. Вместе с банком-партнером создаем новый продукт. Строим открытую экосистему и рассматриваем партнеров в разных направлениях.

Также мы развиваем мобильное приложение. В планах создать экосистему SuperApp.

Сегодня наша компания — один из лидеров продаж смартфонов. Планируем укреплять и развивать это лидерство.

О корпоративной культуре

Команда — это основной актив Kcell. Считаем, что счастливый сотрудник обеспечит довольных клиентов и акционеров. Поэтому заботимся о команде, привлекаем талантливых ребят, развиваем, создаем условия для комфортного труда.

Также мы поддерживаем наши нематериальные ценности, дух, корпоративную культуру. Это стержень, который поддерживает компанию и позволяет уверенно смотреть в будущее.





Нашу команду отличает разнообразие культур, возраста, опыта. Но нас объединяют общие ценности, среди которых открытость к изменениям и инновациям, чемпионский дух, желание удовлетворить потребности клиента раньше, чем он сам сформулирует эту потребность.

Сотрудники отмечают, что находятся словно в одной большой семье. Этот правильный вирус Kcell быстро заражает новых сотрудников и распространяется в коллективе, поддерживая компанию в нужной форме.

Каким должен быть руководитель

Для меня позиция руководителя, прежде всего, связана с лидерством. Мне нравится, что, будучи руководителем, я могу быть проводником, катализатором и синтезатором идей и мыслей, которые возникают у меня или коллег.

Лидер — это человек, который может сформулировать и поставить перед командой профессионалов правильный челлендж. Он должен быть раздражителем к движению в сторону неизведанных территорий.

Моя задача как лидера — сделать так, чтобы компания существовала автономно, без постоянного наблюдения и контроля. Я против того, чтобы быть пастухом. Делаю все, чтобы отойти от необходимости указывать и направлять. У нас достаточно профессионалов и экспертов с разнообразным опытом и навыками, которые могут принимать правильные решения. Им нужна правильная поддержка. Поэтому мне бы хотелось оставить для себя роль идейного вдохновителя, заряжать команду на новые достижения. Создать атмосферу, когда каждый будет чувствовать ответственность перед компанией и перед коллегами, помогать в движении к общей цели.

Лидер — это человек, который может сформулировать и поставить перед командой профессионалов правильный челлендж







Руководитель должен быть открытым человеком. Уметь слушать других, признавать ошибки и меняться. На личном примере показывать, что движение в рамках изменений идет во благо как отдельной личности, так и команды. Также важна решительность, умение зажечь команду.

Думаю, мне в работе помогают два противоположных навыка. С одной стороны, я работал финансовым директором, где требовался консервативный взгляд и минимальное стремление к риску. А с другой стороны, я занимался предпринимательской деятельностью, где требовалось постоянное стремление к новому. Поэтому во мне борются разумное соотношение целей акционеров, менеджмента и компании со здравым уровнем бизнес-риска. Это помогает принимать верные решения.

У меня три высших образования, но сегодня обучение происходит на рабочем месте. Считаю, это лучший формат. Я каждый день учусь управлять собой, эмоциями, получаю новые знания от коллег. Приобретаю навыки непосредственно на рынке.

О преимуществах и сложностях

Как руководитель я много времени уделяю общению с людьми и получаю от этого заряд. Kcell — первое место работы, куда я готов ехать в любое время суток. Нравится эмоциональный заряд в коллективе, умение вместе сопереживать, радоваться, грустить, достигать целей.

Мне нравится все, что связано с HR-процессами. При этом, я участвую во всех exit-интервью с сотрудниками, которые покидают компанию. И они тоже дают положительный заряд. Потому что я вижу, что ребята реализовали себя в Kcell, стали профессионалами и хотят двигаться дальше, за пределы компании или даже рынка Казахстана. Такие карьерные успехи радуют. Это лучший показатель здоровья нашего коллектива.





При этом, одна из особенностей работы — ответственность. Когда ты понимаешь, что любое слово и действие несет последствия не только для тебя, но и для твоих последователей. Это понимание заставляет постоянно находится в правильном тонусе, фильтровать действия и слова.

В планировании дня помогают утренние встречи с командой, где мы определяем приоритеты на каждый день. Также важны баланс рабочего и нерабочего времени, целей и задач, общение с разными стейкхолдерами.

О планах

Во время ЧП команда Kcell круглосуточно поддерживала стабильный доступ абонентов к услугам связи. Также мы разработали комплекс мер поддержки абонентов. Обеспечили бесплатной связью и Интернетом казахстанцев за рубежом и сотрудников больниц. Предоставили компенсацию трафика абонентов Kcell и activ на фоне ограничений Интернета.



В дальнейшем Kcell будет развиваться в сторону премиального бренда. Мы будем создавать продукты, которые позволят абонентам чувствовать привилегированное положение.

С продуктом activ хотим стать ближе к целевому сегменту. Планируем привлекать молодую аудиторию новыми предложениями и сервисом.