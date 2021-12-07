«Я отношусь к компании как к своему бизнесу», — генеральный директор Tele2/Altel о принципах управления

Сергей Коньков, 39 лет, город — Нур-Султан, СЕО Tele2/Altel





О карьере и развитии Tele2/Altel

Я родился и вырос в Москве. После окончания университета моим первым крупным местом работы стала компания L’Oréal. Это компания с богатой историей, интересными брендами, эффективным маркетингом и сильной корпоративной культурой. Я проработал там несколько лет, пока не захотел попробовать свои силы за пределами рынка FMCG.

Затем я попал в компанию Yota. Это был первый оператор LTE-сети в России, который впоследствии объединился с брендом «МегаФон».

Спустя четыре года, в 2016 году, я пришел в Tele2 и почти сразу оказался в Казахстане. На тот момент прошло чуть больше полугода с момента объединения брендов Tele2 и Altel — шла интеграция сетей, объединение команд. И меня пригласили сюда на позицию коммерческого директора. Я отвечал за формирование всей коммерческой стратегии. Перед нами стояли амбициозные задачи. И опираясь на инновационность, новые методы тарификации, гибкие способы общения с клиентами, нам удалось придать объединенной компании Tele2/Altel импульс к росту, который реализуется до сих пор. Мы находимся в хорошем тренде с точки зрения финансового результата, роста и качества абонентской базы.

Многие вещи на рынке мы делали первыми. В частности, ввели тарифные конструкторы. Сформировали уникальное предложение, которое в полной мере на рынке никто еще не повторил.

В 2018 году я окончил программу Executive MBA в международной бизнес-школе INSEAD. И в процессе обучения меня заинтересовала сфера консалтинга, которая позволяет посмотреть на большое количество индустрий под разным углом. Поэтому в начале 2019 года я покинул Tele2, чтобы расширить свой профессиональный опыт. Прошел конкурс в McKinsey & Company и проработал там два года.

В 2021 году акционеры Tele2 вышли на меня с уникальным предложением вернуться в компанию на позицию генерального директора. Я принял его и могу сказать, что в этом году мы показываем высокие результаты. Все задачи, которые стояли перед нами с точки зрения финансового результата, выполняем и даже перевыполняем.

В этом году исполнилось десять лет с момента запуска Tele2 в Казахстане

Весь год мы работали над проектами, связанными с устранением цифрового неравенства и строительством сетей в удаленных населенных пунктах с малой численностью населения. И теперь финализируем план, который перед нами стоял. Охватили 238 сел, где теперь предоставляется мобильная связь и передача данных по стандарту 4G. Мы видим, что перед людьми открываются новые возможности. Они активно пользуются онлайн-услугами, открывают бизнес, начинают вести свой блог.

В этом году исполнилось десять лет с момента запуска Tele2 в Казахстане. Мы праздновали это событие и запустили большое количество бонусов и розыгрышей. Создали песню и сняли музыкальный клип с исполнителем ZAQ. Недавно выпустили интерактивный юмористический сериал, в котором люди сами могут выбирать альтернативные сценарии развития. Это интересный контент не только для клиентов, но и в целом для всех желающих.

О корпоративной культуре

Корпоративная культура нашей компании была заложена еще шведскими акционерами. Но за это время она трансформировалась, впитав культурные традиции Казахстана, и стала действительно уникальной на рынке.

В компании есть шесть главных ценностей: открытость, гибкость, бережливость, действие, вызов и качество. Вокруг этих принципов строятся все решения компании.





Принцип открытости реализуется и в степени взаимодействия между членами команды. Мы заточены на действия, эффективное и быстрое принятие решений, а не соблюдение условной иерархии. Я как генеральный директор доступен для любого сотрудника, и это не пустые слова. Я постоянно нахожусь в Open Space, где ко мне могут подойти коллеги и задать вопрос.

Все сотрудники — безусловные профессионалы. Команда крайне эффективна с точки зрения соотношения численности коллектива и его результативности. Мы не говорим о внешних обстоятельствах и о том, что нам мешает. Каждый член команды владеет ситуацией, отвечает за результат от начала до конца и делает все, чтобы продукт был реализован качественно и в необходимые сроки.

Каким должен быть руководитель

Руководитель — это человек, которому акционеры доверяют управление компанией. По сути, эта ответственность перед акционером — ключевая характеристика работы. И в разных ситуациях она проявляется особым образом.

Говоря об устойчивом развитии компании, моя задача создание эффективной команды, которая, закрывая разные роли, способна обеспечить поступательное движение вперед. Это значит, что в компании постоянно рождаются новые идеи, есть ресурсы для их реализации, работает правильно выстроенная система сдержек и контроля, обеспечивающая выполнения финансового результата.

Если мы говорим о ситуации, связанной с кризисами, то я вижу своей ключевой ролью — возможность выйти вперед, быстро принять решения и взять за них ответственность.

В работе руководителя важно правильное отношение. Я отношусь к компании как к своему бизнесу. Понимаю, что нет ничего, что не является моей зоной ответственности, начиная от больших финансовых результатов и заканчивая дверью в офисе, которая плохо закрывается.

Руководитель — это ресурс по отношению к коллегам. Это не просто человек, к которому они приходят отчитываться. Это член команды, который помогает остальным работать еще быстрее и эффективнее, может дать своевременный совет или рекомендацию.

Руководитель — это ресурс по отношению к коллегам

Руководителю нужно быть сдержанным человеком, чтобы иметь возможность принимать взвешенные обоснованные решения без лишних эмоций. Также важно умение давать и получать обратную связь. Руководитель — всегда одинокая позиция. Обычно у него нет коллег, которые могут подсказать, где он прав, а где нет. Есть риск оказаться в плену собственных заблуждений. Поэтому важно уметь получать объективную обратную связь от команды. И наоборот, в свою очередь быть объективным по отношению к сотрудникам и давать обратную связь, чтобы помочь вырасти и стать лучше, а не раскритиковать и унизить.

Еще один ценный навык — визионерство, умение заглядывать за горизонт, мечтать, видеть амбицию, не ограниченную твоими текущими барьерами и рамками.

Всегда нужно уделять время и внимание развитию и образованию. Оценивать свои сильные и слабые стороны и обогащать себя в этом плане. Например, когда я понял, что мне не хватает знаний в области корпоративных финансов и управлении стратегиями, то выбрал одну из лучших бизнес-школ и прошел программу MBA. Но развитие — это не только образование. Поэтому я уделяю внимание и своему физическому состоянию, занимаюсь спортом.

О преимуществах и сложностях

Преимущество роли лидера в том, что у тебя есть большое количество направлений, на которые ты можешь влиять напрямую и видеть результаты, чувствовать свою сопричастность. Также руководитель может участвовать в жизни и развитии людей своей команды. Это тоже вознаграждающий момент для лидера.





Но также есть вещи, которые ты на себя принимаешь вместе с ответственностью. Это большой объем разного рода эмоций, с которыми нужно уметь справляться. Например, тревожность и сомнения.

Если говорить о планировании, думаю, самый простой способ — не иметь свободного времени. Это заставляет оптимизировать абсолютно все процессы в жизни: от подготовки к рабочему дню, до логистики перемещения между офисом, спортзалом и домом. Еще, я категорически против работы в выходные. И хотя иногда это бывает сложно, выходные я всегда посвящаю семье и детям.

О планах

У нас огромное количество планов. Мы продолжим удивлять рынок и наших клиентов.

В первую очередь, проекты по сетевой инфраструктуре. Мы уже сейчас являемся лидером по скорости передачи данных по замерам OOKLA — владельца ресурса speedtest. И нами запланировано большое количество активностей и проектов по сохранению этого лидерства и дальнейшему повышению качества услуг и сервисов компании.

Также мы первые в Казахстане запустили коммерческие пилотные зоны 5G в Алматы: на улице Панфилова, на катке Медео и на курорте Шымбулак. Клиенты, чьи устройства поддерживают 5G, уже могут протестировать эту технологию.

Мы развиваем и другие новые технологии. Например, VoLTE — это голосовая связь последнего поколения.

В планах запускать и развивать продукты, которые напрямую не связаны со сферой телеком. Например, проекты в области образования и киберспорта.

Продолжим линию и по созданию интересного инновационного контента.