Компания Aromajoin представила гаджет для передачи запахов из игр, фильмов и аниме

На выставку электроники Consumer Electronics Show 2023 представители японского стартапа Aromajoin приехали со своей последней разработкой — гаджетом, позволяющим почувствовать запахи из различных игр, кинолент или аниме. Работает такой механизм довольно просто: в устройство вставляются картриджи с ароматизаторами, которые быстро смешиваются между собой в зависимости от того, что человек видит на экране.

Разработчики из Aromajoin добавили возможность программировать изобретение на воспроизведение собственных ароматических композиций. Благодаря такой функции каждому геймеру или киноману разрешается составить уникальную подборку, которая будет сопровождать тот или иной фрагмент любимого проекта. На сайте AromaPlayer уже появилось множество плейлистов от юзеров, фантазирующих на тему того, чем пахнут разные популярные проекты.