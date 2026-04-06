Команда Prestige Horse Club в очередной раз завоевала золото на Чемпионате Республики Казахстан по конкуру

Prestige Horse Club подтвердил статус одного из сильнейших участников национального конного спорта, продемонстрировав результат на Чемпионате Республики Казахстан по конкуру, прошедшем 28-29 марта 2026 года.

По итогам соревнований спортсмены клуба завоевали золотые награды и заняли ряд призовых мест, показав уверенное присутствие в числе лидеров сразу в нескольких маршрутах и на разных высотах.





Золотые медали чемпионата принесли:

— Олег Соколенко на лошади Cinderella — 130 сантиметров, группа «А»

— Раиса Соколенко на лошади Clue Gold — 120 сантиметров, группа «B»

— Олег Соколенко на лошади Coriander Van T’Lozerhof Z — 130 сантиметров, группа «B».

Дополнительно спортсмены клуба заняли призовые позиции, включая второе место на высоте 140 сантиметров, в одном из наиболее сложных и конкурентных маршрутов чемпионата, а также полностью сформировали пьедестал в одной из категорий — 120 сантиметров, группа «В».

«Победа — это не случайность. Это результат правильной системы, повторенной тысячи раз», — отметил Олег Соколенко.

«Я не просто выигрываю соревнования. Я доказываю, что Prestige Horse Club умеет готовить чемпионов», — в свою очередь отметила Раиса Соколенко.





Результаты чемпионата подтверждают устойчивую динамику развития команды: за последние два сезона команда Prestige Horse Club приняла участие более чем в 100 стартах, завоевав свыше 25 призовых мест и закрепившись в числе сильнейших участников национальных и международных соревнований.

Сегодня клуб формирует конкурентоспособную команду и усиливает позиции казахстанского конного спорта, демонстрируя стабильность результатов и высокий уровень подготовки.

«Prestige — место, где становятся чемпионами»!