«Когда цветет урюк» на Milan Design Week 2026

Выставка Узбекистана, посвященная культуре и ремеслу региона Аральского моря, вошла в шорт-лист премии «Лучшая инсталляция» и получила специальное упоминание от медиа Fuorisalone.





По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в рамках политики, направленной на устойчивое развитие и экологическое восстановление региона Приаралья, Узбекистан впервые представил павильон на Milan Design Week 2026.

Дебютная выставка Фонда развития культуры и искусства Узбекистан, реализованная при поддержке руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой, вызвала широкий интерес профессионального сообщества и посетителей, собрав 25 000 гостей за семь дней и получив признание со стороны премии Fuorisalone.

Выставка «Когда цветет урюк» вошла в шорт-лист основной премии Fuorisalone Award, в рамках которой жюри отбирает 12 лучших инсталляций из тысяч проектов, представленных в течение недели. Кроме того, проект был отмечен специальным упоминанием жюри медиа-партнеров — за создание содержательной экспозиции, выстраивающей диалог между пространством и его наполнением и вовлекающей посетителя в опыт взаимодействия.

Проект представил ремесло не только как часть культурного наследия, но и как систему знаний, способную предлагать решения в условиях экологических изменений. Он рассматривает возможности восстановления и роль регионов, находящихся в условиях значительных экологических трансформаций, в международном дизайн-дискурсе.





В пространстве исторического Palazzo Citterio выставка «Когда цветет урюк» объединила дизайнеров, ремесленников, архитекторов, режиссеров и исследователей, привлекая международное внимание к Каракалпакстану — региону на северо-западе Узбекистана, чья жизнь и ландшафт на протяжении последних десятилетий формировались под влиянием экологических изменений в регионе Аральского моря.

В экспозиции были представлены современные интерпретации трех ремесленных практик Узбекистана: хлебопечения, строительства юрт и текстильного производства. Обращаясь к базовым потребностям человека — пище, жилью и одежде, — проект показывает, как ремесло, знания и изобретательность позволяют адаптироваться к изменяющейся среде.

Сценография выставки, разработанная Кулапатом Янтрасастом и Оскаром Бокийоном, WHY Architecture, выбор материалов, совместный характер проектов и насыщенная публичная программа позволили представить культурные особенности Каракалпакстана и Узбекистана в международном контексте, одновременно акцентируя внимание на экологических вызовах региона. В центре проекта — темы устойчивости и культурной преемственности.





Гаянэ Умерова, Председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана





Для нас было важно представить Аральское море не только как пространство утраты, но и как точку осмысления более широких вопросов, связанных с климатом, культурой и ответственностью. В основе проекта — межкультурное взаимодействие: обмен знаниями между ремесленниками Узбекистана и международными участниками позволил переосмыслить связи между прошлым, настоящим и будущим.

Интеграция Аральской школы, Аральского культурного саммита и фильма Where the Water Ends подчеркивает последовательную работу Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в регионе и позволяет продолжить развитие проекта за пределами Milan Design Week.





Кулапат Янтрасаст, куратор выставки





Этот проект — первый шаг в долгосрочном сотрудничестве, формирующемся через дизайн и ремесло, и начало устойчивого исследования культурной преемственности. Представленные работы обращены не к ремеслу прошлого, а к его развитию в будущем — как к практике, остающейся необходимой, способной к восстановлению, устойчивой и живой — не только для Узбекистана, но и для других культур. Garden Pavilion стал ключевым пространством этого взаимодействия в течение всей недели. Объединяя архитектурную форму и социальную функцию, «деконструированная юрта» отражает основную идею проекта: дизайн способен работать с отсутствием, формируя новые способы жизни и смыслы.

Ключевые инсталляции выставки — Garden Pavilion, вдохновленный традицией строительства юрт, созданный бюро WHY Architecture, пороговая инсталляция из кистей Bringing the Inside Out Бетан Лоры Вуд в сотрудничестве с Людмилой Юсуповой, Алтынай Наубетовой и Бибисарой Унназаровой, а также серия хлебных штампов и подносов, созданная 12 дизайнерами, — будут представлены в Узбекистане, продолжая развитие проекта за пределами Milan Design Week.

Проект является частью долгосрочной стратегии Фонда, направленной на развитие международного диалога и устойчивых инициатив, связанных с регионом Приаралья.





Среди предстоящих проектов:

— Национальный павильон Узбекистана на 61-й Международной художественной выставке La Biennale di Venezia с проектом The Aural Sea — 9 мая-22 ноября

— первая международная Ташкентская неделя дизайна — 1-7 июня

— презентация итоговых исследовательских проектов 22 участников Аральской школы — конец июня

— открытие Центра современного искусства в Ташкенте — сентябрь

— второй Аральский культурный саммит — 11–13 сентября.