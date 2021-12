Кино, игры, музыка — чем занять себя в выходной день

Кино



Топ-8 фильмов с Тимоти Шаламе, которые стоит посмотреть





Леди Берд





Lady Bird, 2017, США

Режиссер: Грета Гервиг

Картина о взрослении девочки-подростка. Кристина учится в школе, подрабатывает и мечтает о лучшей в жизни в большом городе. В процессе героиня Сирши Ронан успевает начать отношения с Кайлом, которого играет Тимоти.





Зови меня своим именем





Сall me by your name, 2017, Италия

Режиссер: Лука Гуаданиньо

История развития отношений подростком Элио и молодым ученым Оливером. Место действия — Италия летом 1983 года, чем не время для запретного романа? Кстати, за роль в этом фильме Шаламе был номинирован на множество наград, в том числе и на «Оскар».

Продолжение по ссылке.





Что посмотреть в декабре с семьей, друзьями и любимым человеком





Декабрь — один из самых долгожданных месяцев в году, когда хочется провести время в кругу близких. Поэтому мы собрали для вас список фильмов, которые вы можете посмотреть с семьей, друзьями и любимым человеком.





«Отпуск по обмену»





The Holiday, США, 2006

Режиссер: Нэнси Майерс

Один из наиболее популярных новогодних фильмов с Кейт Уинслет и Кэмерон Диас в главных ролях. По сюжету, две героини знакомятся в интернете и решают поменяться жильем. В итоге, одна девушка оказывается в английской деревне, а вторая в солнечной Калифорнии.





«Рождество на двоих»





Last Christmas, Великобритания, США, 2019

Режиссер: Пол Фиг

Фильм вдохновлен знаменитой песней Last Christmas от дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Романтичная картина о том, что в волшебное время у каждого человека появляется шанс на волшебство и чудо.

Продолжение по ссылке.

Игры

«Очень странные дела» и «Лига легенд»: 7 новых игр от Netflix





Одна из самых популярных стриминговых платформ Netflix этой осенью обрадовала поклонников нововведением — разделом с мобильными играми. Одним из плюсов этих игр является отсутствие рекламы и дополнительных покупок.





Stranger Things: 1984





Жанр: приключения





Игра по мотивам нашумевшего сериала «Очень странные дела», действия которой происходят в 1984 году. У каждого игрока есть определенная способность, с помощью которых нужно проходить миссии.





Shooting Hoops





Жанр: аркады





Это приложение представляет собой игру в баскетбол с помощью игрушечного пистолета. Есть мячи разных размеров и характеристик, включая футбольный, волейбольный и даже шар для боулинга.

Продолжение по ссылке.

Музыка

15 новых песен и клипов от музыкантов из Центральной Азии, которые стоит послушать





NINETY ONE — DARN

Яркие представители q-pop выпустили долгожданный клип на песню DARN. Трек о том, как важно оставаться собой и достигать мечты.





Jony, The Limba — «Босс»

Совсем недавно певцы опубликовали совместный трек, а следом и клип, в котором снялись популярные певцы и блогеры.

Продолжение по ссылке.

Стиль и мода

В чем встречать Новый 2022 год: 12 новогодних коллекций от брендов из Центральной Азии





Á R K A





Алматинский бренд с собственным производством. Совместно с @ailinn_brand представили коллаборацию вечерних нарядов: платья длины миди «Великий Гэтсби», мини «Одри», «Жаклин» с разрезом в пол, платье-смокинг «Бочелли», «Шарлиз» с акцентными плечами и брючный костюм «Александр».





SO CHERRY





Казахстанский бренд, который радует изящными платьями с нежными именами. На выбор платья: «Ланеста» длины миди в пыльно-розовом, черном и цвете металлик, оливковая, темно-синяя и шоколадная «Скарлетт», и «Беатрис» с черным и белым воротом.

Продолжение по ссылке.