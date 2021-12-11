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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В чем встречать Новый 2022 год: 12 новогодних коллекций от брендов из Центральной Азии
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Сегодня в 17:45

В чем встречать Новый 2022 год: 12 новогодних коллекций от брендов из Центральной Азии

Á R K A, @arka_fashion_brand


Алматинский бренд с собственным производством. Совместно с @ailinn_brand представили коллаборацию вечерних нарядов: платья длины миди «Великий Гэтсби», мини «Одри», «Жаклин» с разрезом в пол, платье-смокинг «Бочелли», «Шарлиз» с акцентными плечами и брючный костюм «Александр».


SO CHERRY, @socherry_brand


Казахстанский бренд, который радует изящными платьями с нежными именами. На выбор платья: «Ланеста» длины миди в пыльно-розовом, черном и цвете металлик, оливковая, темно-синяя и шоколадная «Скарлетт», и «Беатрис» с черным и белым воротом.


Pentatonica, @pentatonica


Бренд заранее позаботился о своих клиентках и подготовил новую коллекцию. В наличии воздушный сарафан с крылышками, платья длины миди и мини с рукавами-буфами и разрезами, брючные костюмы и кимоно в разных цветах.


Kaidarova, @kaidarova.ethnic


В новогодней коллекции дизайнера представлены шерстяной пиджак черного цвета с вышивкой, корсетное платье-футляр, комбинация с корсетом и другие модели.


La Sia, @_la_sia_


Здесь вы можете купить платья и костюмы из японского и итальянского шелка и трикотажа. Для новогоднего настроения представлены изумрудная юбка с пайетками на сатиновом поясе, ассиметричные шелковые блузы с лентами в разных цветах.


AIGUL KASSYMOVA, @aigulkassymova_almaty


Алматинский шоурум, где представлены праздничные платья с узлом, поясом, объемными рукавами, из шелка, крепа, разной длины, в белом, шоколадном, черном, оранжевом и цвете фуксия.


AND the brand, @and_thebrand


Новый бренд, который предлагает минималистичные вещи стильного кроя и дизайна. Для новогодних праздников тут можно найти нарядный комбинезон с глубоким вырезом и маленькое черное платье.


Kassenova atelier, @atelierkassenova


В ателье вы можете приобрести нарядные платья длины миди с воротником и акцентными плечами или платье-комбинацию, яркие топы с объемными рукавами и юбки на запах.


PARI COLLECTION, @_pari_collection_



Бренд из Душанбе готов представить новую коллекцию праздничных нарядов, а пока вы можете приобрести платье в серебристом цвете, яркое, как новогодние огни.


Kirpi, @kirpi_kz


Казахстанский бренд эксклюзивной одежды. Представлены платья длины миди с манжетами, рукавами-буфами, стильными деталями в виде пуговиц на спине, в лиловом, черном и других цветах.


I`m Different, @iamdifferent.brand


В новой коллекции есть платья с женственными силуэтами и деликатными вырезами, мини-юбки, необычные блузы и двойки.


GAKKU, @gakku_gakku



Изящные ободки, тюрбаны, пилотки и аксессуары ручной работы — броши разных видов с серебристой, золотистой фурнитурой, украшенные жемчугом, в ретро-стиле, с вышивкой и в виде цветов. Удивительные аксессуары к Новому году.



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#новыйгод #стиль #одежда #дизайнер #бренд
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