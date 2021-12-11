В чем встречать Новый 2022 год: 12 новогодних коллекций от брендов из Центральной Азии

Á R K A, @arka_fashion_brand

Алматинский бренд с собственным производством. Совместно с @ailinn_brand представили коллаборацию вечерних нарядов: платья длины миди «Великий Гэтсби», мини «Одри», «Жаклин» с разрезом в пол, платье-смокинг «Бочелли», «Шарлиз» с акцентными плечами и брючный костюм «Александр».





Казахстанский бренд, который радует изящными платьями с нежными именами. На выбор платья: «Ланеста» длины миди в пыльно-розовом, черном и цвете металлик, оливковая, темно-синяя и шоколадная «Скарлетт», и «Беатрис» с черным и белым воротом.





Бренд заранее позаботился о своих клиентках и подготовил новую коллекцию. В наличии воздушный сарафан с крылышками, платья длины миди и мини с рукавами-буфами и разрезами, брючные костюмы и кимоно в разных цветах.





В новогодней коллекции дизайнера представлены шерстяной пиджак черного цвета с вышивкой, корсетное платье-футляр, комбинация с корсетом и другие модели.





Здесь вы можете купить платья и костюмы из японского и итальянского шелка и трикотажа. Для новогоднего настроения представлены изумрудная юбка с пайетками на сатиновом поясе, ассиметричные шелковые блузы с лентами в разных цветах.





Алматинский шоурум, где представлены праздничные платья с узлом, поясом, объемными рукавами, из шелка, крепа, разной длины, в белом, шоколадном, черном, оранжевом и цвете фуксия.





AND the brand, @and_thebrand

Новый бренд, который предлагает минималистичные вещи стильного кроя и дизайна. Для новогодних праздников тут можно найти нарядный комбинезон с глубоким вырезом и маленькое черное платье.





В ателье вы можете приобрести нарядные платья длины миди с воротником и акцентными плечами или платье-комбинацию, яркие топы с объемными рукавами и юбки на запах.





Бренд из Душанбе готов представить новую коллекцию праздничных нарядов, а пока вы можете приобрести платье в серебристом цвете, яркое, как новогодние огни.





Казахстанский бренд эксклюзивной одежды. Представлены платья длины миди с манжетами, рукавами-буфами, стильными деталями в виде пуговиц на спине, в лиловом, черном и других цветах.





В новой коллекции есть платья с женственными силуэтами и деликатными вырезами, мини-юбки, необычные блузы и двойки.





Изящные ободки, тюрбаны, пилотки и аксессуары ручной работы — броши разных видов с серебристой, золотистой фурнитурой, украшенные жемчугом, в ретро-стиле, с вышивкой и в виде цветов. Удивительные аксессуары к Новому году.