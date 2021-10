Топ-8 фильмов с Тимоти Шаламе, которые стоит посмотреть

Тимоти Шаламе — один из самых популярных молодых актеров, талант которого раскрывается с каждой его работой все больше и больше. Он показал себя в разных амплуа: в качестве романтичного парня, проблемного подростка, влюбленного, наследного принца и молодого короля.





Леди Берд

Lady Bird, 2017, США

Режиссер: Грета Гервиг

Картина о взрослении девочки-подростка. Кристина учится в школе, подрабатывает и мечтает о лучшей в жизни в большом городе. В процессе героиня Сирши Ронан успевает начать отношения с Кайлом, которого играет Тимоти.





Зови меня своим именем

Сall me by your name, 2017, Италия

Режиссер: Лука Гуаданиньо

История развития отношений подростком Элио и молодым ученым Оливером. Место действия — Италия летом 1983 года, чем не время для запретного романа? Кстати, за роль в этом фильме Шаламе был номинирован на множество наград, в том числе и на «Оскар».





Красивый мальчик

Beautiful boy, 2018, США

Режиссер: Феликс ван Грунинген

Картина снята по книге Дэвида Шэффа. Действия разворачиваются в современное время. Фильм четко передает сложные взаимоотношения между отцом и сыном, который страдает от наркотической зависимости.





Король Англии

The King, 2019, Великобритания

Режиссер: Дэвид Мишо

События военно-биографического фильма происходят в начале XV века. Принц Хел занимает место своего отца на престоле и провозглашается Генрихом V. Но королю и дальше необходимо бороться за трон, разбираясь с заговорами, как внутри Англии, так и за ее пределами.





Дождливый день в Нью-Йорке

A Rainy Day in New York, 2019, США

Режиссер: Вуди Аллен

Имя Вуди Аллена всегда идет впереди его работ, и эта картина не стала исключением. Гэтсби — романтичный парень, который решил устроить девушке прекрасные выходные. Но в Нью-Йорке, как часто бывает в фильмах, все пошло не по плану. Радует и актерский состав, вместе с Шаламе играют Эль Фэннинг и Селена Гомез.





Маленькие женщины

Little Women, 2019, США

Режиссер: Грета Гервиг

Экранизация известного романа Луизы Мэй Олкотт, в которой рассказывается о взрослении четырех девушек во время гражданской войны. На площадке снова встретились Гервиг, Сирша Ронан и Шаламе. Также радуют и другие актеры: Эмма Уотсон, Мерил Стрип и другие. Ну а насколько команда справилась с созданием фильма, судите сами.





Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

The French Dispatch, 2021, Германия

Режиссер: Уэс Андерсон

Поклонники режиссера ждали этот фильм уже давно и фильм оправдал ожидания зрителей. В середине ХХ века в маленьком городе Эннуи-сюр-Блазе во Франции публикуется еженедельный журнал. И сам фильм — это сборник из нескольких новелл. В фильме сыграли такие таланты, как Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо и другие.





Дюна

Dune: Part One, 2021, США

Режиссер: Дени Вильнев

Фантастический фильм на основе романа Фрэнка Герберта, которую изящно дополнили композиции Ханса Циммера. Среди песков Арракиса разворачивается война между Харконненом и местными племенами. И в этой войне нашлось место Полу Атрейдесу в исполнении Тимоти. Картина считается одной из самых долгожданных премьер этого года.