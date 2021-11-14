«Очень странные дела» и «Лига легенд»: 7 новых игр от Netflix

Одна из самых популярных стриминговых платформ Netflix этой осенью обрадовала поклонников нововведением — разделом с мобильными играми. Одним из плюсов этих игр является отсутствие рекламы и дополнительных покупок.

Stranger Things: 1984





Жанр: приключения



Игра по мотивам нашумевшего сериала «Очень странные дела», действия которой происходят в 1984 году. У каждого игрока есть определенная способность, с помощью которых нужно проходить миссии.

Скачать можно здесь.





Shooting Hoops









Жанр: аркады



Это приложение представляет собой игру в баскетбол с помощью игрушечного пистолета. Есть мячи разных размеров и характеристик, включая футбольный, волейбольный и даже шар для боулинга.

Скачать можно здесь.





Stranger Things 3: The Game





Жанр: приключения



Находка для поклонников сериала. Игра является дополнением к третьему сезону. В ней присутствуют 12 персонажей и есть режим для двух игроков. Герои должны решить все загадки и сразиться с чудовищами Изнанки.

Скачать можно здесь.





Card Blast









Жанр: карточные



Карточная игра-головоломка, в которой начинающие могут попробовать себя в покере. Суть в том, чтобы собрать комбинации карт из колоды в три ряда.

Скачать можно здесь.





Teeter Up









Жанр: аркады



Приложение для тех, кому нравится физика. Нужно расположить доску так, чтобы мяч покатился прямо в цель. Кстати, поиграть в нее стоит пользователям, у кого на телефоне есть 3D Touch.

Скачать можно здесь.





Bowling Ballers









Жанр: аркады

Усовершенствованный боулинг в вашем телефоне, с которым можно сбивать кегли, не уворачиваясь от препятствий. В игре можно настроить уровень сложности и скорость.

Скачать можно здесь.





Hextech Mayhem: A League of Legends Story









Жанр: приключения



Игру по мотивам вселенной League of Legends анонсировали буквально на днях и планируют выпустить на платформе.