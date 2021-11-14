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«Очень странные дела» и «Лига легенд»: 7 новых игр от Netflix
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Вчера в 17:45

«Очень странные дела» и «Лига легенд»: 7 новых игр от Netflix

Одна из самых популярных стриминговых платформ Netflix этой осенью обрадовала поклонников нововведением — разделом с мобильными играми. Одним из плюсов этих игр является отсутствие рекламы и дополнительных покупок.

Stranger Things: 1984


Stranger things 1984.jpg

Жанр: приключения

Игра по мотивам нашумевшего сериала «Очень странные дела», действия которой происходят в 1984 году. У каждого игрока есть определенная способность, с помощью которых нужно проходить миссии.

Скачать можно здесь.


Shooting Hoops


Shooting Hoops.png

Жанр: аркады

Это приложение представляет собой игру в баскетбол с помощью игрушечного пистолета. Есть мячи разных размеров и характеристик, включая футбольный, волейбольный и даже шар для боулинга.

Скачать можно здесь.


Stranger Things 3: The Game


Stranger Things 3 The Game.jpeg

Жанр: приключения

Находка для поклонников сериала. Игра является дополнением к третьему сезону. В ней присутствуют 12 персонажей и есть режим для двух игроков. Герои должны решить все загадки и сразиться с чудовищами Изнанки.

Скачать можно здесь.


Card Blast


Card Blast.jpg

Жанр: карточные

Карточная игра-головоломка, в которой начинающие могут попробовать себя в покере. Суть в том, чтобы собрать комбинации карт из колоды в три ряда.

Скачать можно здесь.


Teeter Up


teeter up.jpg

Жанр: аркады

Приложение для тех, кому нравится физика. Нужно расположить доску так, чтобы мяч покатился прямо в цель. Кстати, поиграть в нее стоит пользователям, у кого на телефоне есть 3D Touch.

Скачать можно здесь.


Bowling Ballers


Bowling-Ballers-CheatsHack.jpeg

Жанр: аркады

Усовершенствованный боулинг в вашем телефоне, с которым можно сбивать кегли, не уворачиваясь от препятствий. В игре можно настроить уровень сложности и скорость.

Скачать можно здесь.


Hextech Mayhem: A League of Legends Story


Hextech Mayhem A League of Legends Story.jpg

Жанр: приключения

Игру по мотивам вселенной League of Legends анонсировали буквально на днях и планируют выпустить на платформе.

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