15 новых песен и клипов от музыкантов из Центральной Азии, которые стоит послушать

NINETY ONE — DARN
Яркие представители q-pop выпустили долгожданный клип на песню DARN. Трек о том, как важно оставаться собой и достигать мечты.
Jony, The Limba — «Босс»
Совсем недавно певцы опубликовали совместный трек, а следом и клип, в котором снялись популярные певцы и блогеры.
Akmal' — «Из-за тебя»
Певец родом из Туркменистана, который участвовал в проекте «Голос. Дети». Недавно Акмаль опубликовал moodvideo на песню «Из-за тебя», которое набрало 3,2 миллиона просмотров.
Osmon — Selkinchek
Молодой кыргызстанский певец из творческой группы Curltai. Казахстанское объединение õzen по достоинству оценило его творчество, назвав его самым стильным исполнителем.
Emin, Jah Khalib — «Улетай»
Голоса двух популярных лириков объединились в новой песне о печальном расставании. Поклонники уже называют трек хитом наступающей зимы.
Eazy — «Талисман»
Кыргызстанская группа тоже участвует в инициативах сообщества Curltai. Их новая песня — своеобразная дань уважения стилю 70-х, передающая слушателям настроения зажигательного фанка.
M`Dee, Скриптонит — «Петербург»
Два исполнителя из Казахстана записали совместную песню о вечном — любви. Ритмичная и нежная композиция о чувствах, у которых не будет продолжения.
Yulduz Usmonova — Muhabbat
Композиция от примадонны узбекской эстрады, композитора и продюсера Улдуз Усмоновой с простым названием: «Любовь».
Andro, The Limba — Yummi
Новый трек от дуэта, который подарил поклонникам песню «Х.О». Песня из альбома Andro JANI GIPSY.
Ruphsora Emm — Bilaman
Талантливая кыргызстанская исполнительница выпустила клип в рамках Curltai Live Music Session.
Shahzoda — Hayot ayt
Одна из самых известных звезд узбекской эстрады представила поклонникам новую запись песни — Hayot ayt.
Raim & Adil — «Көз қорқақ, қол батыр»
Казахстанский дуэт молодых ребят порадовал поклонников ритмичной песней. Название в переводе означает — «Глаза боятся, а руки делают».
Мирас Жунусов — «Шыда»
Казахстанский певец выпустил клип на песню о том, как важно набраться терпения и выдержать все испытания на пути к мечте.
HammaAli & Navai, Jah Khalib — «Боже, как завидую»
Эту песню многие наверняка успели послушать, поэтому без лишних слов скажем, что совместный трек оправдал ожидания.
Jaloliddin Ahmadaliyev — Menda qolmadi dil
Новая песня известного узбекского исполнителя Жалолиддина, которая набрала 3,6 миллиона просмотров на YouTube.