Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ecf/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/ecfe278a402fffa2ed8a3169de57bf8e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
15-novyh-pesen-i-klipov-ot-muzykantov-iz-central-noy-azii-kotorye-stoit-poslushat
15 новых песен и клипов от музыкантов из Центральной Азии, которые стоит послушать
58
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 17:45

15 новых песен и клипов от музыкантов из Центральной Азии, которые стоит послушать

NINETY ONE — DARN


Яркие представители q-pop выпустили долгожданный клип на песню DARN. Трек о том, как важно оставаться собой и достигать мечты.


Jony, The Limba — «Босс»


Совсем недавно певцы опубликовали совместный трек, а следом и клип, в котором снялись популярные певцы и блогеры.


Akmal' — «Из-за тебя»


Певец родом из Туркменистана, который участвовал в проекте «Голос. Дети». Недавно Акмаль опубликовал moodvideo на песню «Из-за тебя», которое набрало 3,2 миллиона просмотров.


Osmon — Selkinchek


Молодой кыргызстанский певец из творческой группы Curltai. Казахстанское объединение õzen по достоинству оценило его творчество, назвав его самым стильным исполнителем.


Emin, Jah Khalib — «Улетай»


Голоса двух популярных лириков объединились в новой песне о печальном расставании. Поклонники уже называют трек хитом наступающей зимы.


Eazy — «Талисман»


Кыргызстанская группа тоже участвует в инициативах сообщества Curltai. Их новая песня — своеобразная дань уважения стилю 70-х, передающая слушателям настроения зажигательного фанка.


M`Dee, Скриптонит — «Петербург»


Два исполнителя из Казахстана записали совместную песню о вечном — любви. Ритмичная и нежная композиция о чувствах, у которых не будет продолжения.


Yulduz Usmonova — Muhabbat


Композиция от примадонны узбекской эстрады, композитора и продюсера Улдуз Усмоновой с простым названием: «Любовь».


Andro, The Limba — Yummi


Новый трек от дуэта, который подарил поклонникам песню «Х.О». Песня из альбома Andro JANI GIPSY.


Ruphsora Emm — Bilaman


Талантливая кыргызстанская исполнительница выпустила клип в рамках Curltai Live Music Session.


Shahzoda — Hayot ayt


Одна из самых известных звезд узбекской эстрады представила поклонникам новую запись песни — Hayot ayt.


Raim & Adil — «Көз қорқақ, қол батыр»


Казахстанский дуэт молодых ребят порадовал поклонников ритмичной песней. Название в переводе означает — «Глаза боятся, а руки делают».


Мирас Жунусов — «Шыда»


Казахстанский певец выпустил клип на песню о том, как важно набраться терпения и выдержать все испытания на пути к мечте.


HammaAli & Navai, Jah Khalib — «Боже, как завидую»


Эту песню многие наверняка успели послушать, поэтому без лишних слов скажем, что совместный трек оправдал ожидания.


Jaloliddin Ahmadaliyev — Menda qolmadi dil


Новая песня известного узбекского исполнителя Жалолиддина, которая набрала 3,6 миллиона просмотров на YouTube.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #музыка #узбеки #кыргызы #музыканты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Юмористические YouTube-шоу Центральной Азии — что стоит посмотреть
8706
9 фильмов, снятых на смартфон
7402
Я работаю моделью. Что нужно, чтобы работать на фотосессиях в Европе и США
6620