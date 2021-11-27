15 новых песен и клипов от музыкантов из Центральной Азии, которые стоит послушать

NINETY ONE — DARN





Яркие представители q-pop выпустили долгожданный клип на песню DARN. Трек о том, как важно оставаться собой и достигать мечты.





Jony, The Limba — «Босс»





Совсем недавно певцы опубликовали совместный трек, а следом и клип, в котором снялись популярные певцы и блогеры.





Akmal' — «Из-за тебя»





Певец родом из Туркменистана, который участвовал в проекте «Голос. Дети». Недавно Акмаль опубликовал moodvideo на песню «Из-за тебя», которое набрало 3,2 миллиона просмотров.





Osmon — Selkinchek





Молодой кыргызстанский певец из творческой группы Curltai. Казахстанское объединение õzen по достоинству оценило его творчество, назвав его самым стильным исполнителем.





Emin, Jah Khalib — «Улетай»





Голоса двух популярных лириков объединились в новой песне о печальном расставании. Поклонники уже называют трек хитом наступающей зимы.





Eazy — «Талисман»





Кыргызстанская группа тоже участвует в инициативах сообщества Curltai. Их новая песня — своеобразная дань уважения стилю 70-х, передающая слушателям настроения зажигательного фанка.





M`Dee, Скриптонит — «Петербург»





Два исполнителя из Казахстана записали совместную песню о вечном — любви. Ритмичная и нежная композиция о чувствах, у которых не будет продолжения.





Yulduz Usmonova — Muhabbat





Композиция от примадонны узбекской эстрады, композитора и продюсера Улдуз Усмоновой с простым названием: «Любовь».





Andro, The Limba — Yummi





Новый трек от дуэта, который подарил поклонникам песню «Х.О». Песня из альбома Andro JANI GIPSY.





Ruphsora Emm — Bilaman





Талантливая кыргызстанская исполнительница выпустила клип в рамках Curltai Live Music Session.





Shahzoda — Hayot ayt

Одна из самых известных звезд узбекской эстрады представила поклонникам новую запись песни — Hayot ayt.





Raim & Adil — «Көз қорқақ, қол батыр»





Казахстанский дуэт молодых ребят порадовал поклонников ритмичной песней. Название в переводе означает — «Глаза боятся, а руки делают».





Мирас Жунусов — «Шыда»





Казахстанский певец выпустил клип на песню о том, как важно набраться терпения и выдержать все испытания на пути к мечте.





HammaAli & Navai, Jah Khalib — «Боже, как завидую»





Эту песню многие наверняка успели послушать, поэтому без лишних слов скажем, что совместный трек оправдал ожидания.





Jaloliddin Ahmadaliyev — Menda qolmadi dil





Новая песня известного узбекского исполнителя Жалолиддина, которая набрала 3,6 миллиона просмотров на YouTube.