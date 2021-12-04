Что посмотреть в декабре с семьей, друзьями и любимым человеком

Декабрь — один из самых долгожданных месяцев в году, когда хочется провести время в кругу близких. Поэтому мы собрали для вас список фильмов, которые вы можете посмотреть с семьей, друзьями и любимым человеком.

Для романтического настроения

«Отпуск по обмену»





The Holiday, США, 2006



Режиссер: Нэнси Майерс

Один из наиболее популярных новогодних фильмов с Кейт Уинслет и Кэмерон Диас в главных ролях. По сюжету, две героини знакомятся в интернете и решают поменяться жильем. В итоге, одна девушка оказывается в английской деревне, а вторая в солнечной Калифорнии.





«Рождество на двоих»





Last Christmas, Великобритания, США, 2019

Режиссер: Пол Фиг

Фильм вдохновлен знаменитой песней Last Christmas от дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Романтичная картина о том, что в волшебное время у каждого человека появляется шанс на волшебство и чудо.





«Пара на праздники»





Holidate, США, 2020

Режиссер: Джон Уайтселл

Рождественский фильм с Эммой Робертс и Люком Брейси в главных ролях. По сюжету, двое молодых людей случайно знакомятся и решают ходить вместе на семейные обеды и ужины, как пара.

Для веселого времяпровождения с младшими братьями и сестрами

«Гринч»





The Grinch, Франция, Япония, США, 2018

Режиссеры: Ярроу Чейни, Скотт Мосье

Мультфильм про злого зеленого человечка, который решил украсть Рождество. Анимационная версия старого фильма отлично подойдет для просмотра с детьми.





«Олаф и холодное приключение»





Olaf's Frozen Adventure, США, 2017

Режиссеры: Кевин Дитерс, Стиви Вермерс

Продолжение приключений неунывающего снеговика вместе с сестрами Анной и Эльзой. На очереди поиски семейных традиций, которым принято следовать в Рождество.





«Полярный экспресс»





The Polar Express, США, 2004

Режиссер: Роберт Земекис

В основе мультфильма одноименный рассказ Криса Ван Оллсберга. Картина о приключениях маленького мальчика, который едет на Северный полюс в гости к Санта-Клаусу. Это первый мультфильм, в котором все действия персонажей были оцифрованы с реальных людей.

Для просмотра вместе с родителями, бабушкой и дедушкой

«Ирония судьбы, или С легким паром!»





СССР, 1975

Режиссер: Эльдар Рязанов

Классика советского кино, которую показывают по телевизору в каждый Новый год. Фильм о том, как можно случайно оказаться не в том месте, но встретить судьбу и стать счастливым.





«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»





Deck the Halls, США, 2006

Режиссер: Джон Уайтселл

В предпраздничный период у каждого появляются идеи по украшению дома. Бадди Холл решил украсить дом огнями так, чтобы его было видно даже из космоса. Вот только его планам может помешать сосед.





«Семьянин»





The Family Man, США, 2000

Режиссер: Бретт Рэтнер

Перед Джеком, которого играет Николас Кейдж, стоит непростой выбор. Он может добиться огромного успеха и своей мечты или же работать на простой должности и жить скромно, но с семьей.

Для киновечера с друзьями

«Крепкий орешек»





Die Hard, США, 1988

Режиссер: Джон Мак Тирнан

Серия фильмов о приключениях и опасных разборках полицейского Джона Макклейна. Это самая известная роль Брюса Уиллиса. В фильме мастерски переплетены период Рождества, семейная драма и спасение людей. То, что нужно для просмотра в большой компании.





«Рождественская песнь»





A Christmas Carol, Великобритания, США, 2019

Режиссер: Ник Мерфи

Экранизация одноименной повести Чарльза Диккенса от режиссера «Острых козырьков». Мрачная история о том, как однажды к Скруджу приходят призраки прошлого, настоящего и будущего, чтобы показать, как ошибочно его отношение к праздникам.





«Крампус»





Krampus, США, 2015

Режиссер: Майкл Догерти

Все знают, что хорошие дети получают подарки от Санты-Клауса. А что бывает с теми, кто плохо себя вел и потерял веру в дух Рождества? К ним приходит дух Крампуса, чтобы наказать. То, что нужно, чтобы пощекотать нервы поздней ночью.