Казахстан и Россия. Чем отличаются рынки. Мнения специалистов

Мария Темерова

, генеральный управляющий, отель Hilton Garden Inn Astana



Ирина Правдина, руководитель по маркетинговым коммуникациям «Леруа Мерлен» Казахстан







Не все компании имеют положительный опыт выхода на рынок Казахстана, возможно, недооценивают рынок и его особенности. Мы поговорили со специалистами из России, которые успешно запустили проекты в нашей стране, и узнали, в чем они видят основные особенности рынка.А в прошлом году я перешла на аналогичную позицию в отель Hilton Garden Inn Astana. В России я работа в сети Hilton, директором по продажам Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.Казахстан — это первая страна, а Нур-Султан — первый город, в который я переехала из Красноярска. Мое самое главное заблуждение, что нет никаких различий между странами. Но я была удивлена — различий много.Здесь развит семейный и коллективный подход к бизнесу, много семейного бизнеса, в России я с таким сталкивалась гораздо реже.У нас, в Hilton Garden Inn Astana, много опытных сотрудников, так как сфера гостеприимства уже достаточно развита, чем регионах России. Здесь многие имеют опыт учебы или стажировки за границей.В Казахстане рынок еще свободен, конкуренция низкая, поэтому из-за этого иногда страдает качество услуг, компании не готовы оказывать дополнительный сервис для удержания клиентов.Здесь гости более требовательные, чем в России. Они требуют к себе больше внимания и особого отношения в оказании сервиса. Например, в ресторане иногда для гостей важно, чтобы официант рассказал обо всех блюдах и порекомендовал нужное, нежели просто изучить меню.Казахстанский народ — свободный кочевой народ, который любит быть постоянно в движении и любит все новое.В «Леруа Мерлен» я работаю уже почти десять лет, семь лет я проработала в Москве, занималась запуском магазинов в разных регионах России.Самое глобальное отличие в коммуникациях в Казахстане — вся рекламная информация должна дублироваться на двух языках, на казахском и русском, в России же только на русском.Местная особенность — поддерживать плотные близкие отношения. Я сейчас сама дружу со многими журналистами и представителями французских компаний.В Казахстане в наши магазины приходит много семей с детьми, ни в одном магазине России у нас нет столько детей, как здесь. «Леруа Мерлен» в Казахстане получился семейным магазином.Здесь клиентам важно особое отношение, подробная консультация и сопровождение, хотя у нас формат быстрой самостоятельной покупки, но мы переориентируем наш сервис под рынок Казахстана.Мы узнавали, как они делают ремонт в доме — сами или нанимают кого-то. Раньше здесь предпочитали классические интерьеры и обилие золота в оформлении, но сейчас эта тенденция меняется.Из каналов коммуникации в Казахстане более распространен Google, чем «Яндекс», Instagram, чем VK, в отличие, например, от России. Но в целом медиамикс по продвижению такой же, как в России.Нужно адаптировать стратегию под местный рынок и менталитет.