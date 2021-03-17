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Казахстан и Россия. Чем отличаются рынки. Мнения специалистов
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Сегодня в 15:50

Казахстан и Россия. Чем отличаются рынки. Мнения специалистов

Не все компании имеют положительный опыт выхода на рынок Казахстана, возможно, недооценивают рынок и его особенности. Мы поговорили со специалистами из России, которые успешно запустили проекты в нашей стране, и узнали, в чем они видят основные особенности рынка.

Мария Темерова, генеральный управляющий, отель Hilton Garden Inn Astana

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Я из Красноярска, переехала в Казахстан в июне 2017 года по работе, я стала генеральным менеджером отеля Hampton by Hilton. А в прошлом году я перешла на аналогичную позицию в отель Hilton Garden Inn Astana. В России я работа в сети Hilton, директором по продажам Hilton Garden Inn Krasnoyarsk.

Между казахстанским и российским рынком много отличий. Казахстан — это первая страна, а Нур-Султан — первый город, в который я переехала из Красноярска. Мое самое главное заблуждение, что нет никаких различий между странами. Но я была удивлена — различий много.

Если говорить про Нур-Султан, здесь важно наличие знакомств, связей, крепких семейных уз в бизнесе. Здесь развит семейный и коллективный подход к бизнесу, много семейного бизнеса, в России я с таким сталкивалась гораздо реже.

Я была удивлена уровнем образования, в нашей отрасли в Нур-Султане гораздо больше людей владеют иностранными языками, чем в Красноярске. У нас, в Hilton Garden Inn Astana, много опытных сотрудников, так как сфера гостеприимства уже достаточно развита, чем регионах России. Здесь многие имеют опыт учебы или стажировки за границей.

В Казахстане рынок еще свободен, конкуренция низкая, поэтому из-за этого иногда страдает качество услуг, компании не готовы оказывать дополнительный сервис для удержания клиентов.

В связи с пандемией в отелях стало больше местных гостей, из Казахстана. Здесь гости более требовательные, чем в России. Они требуют к себе больше внимания и особого отношения в оказании сервиса. Например, в ресторане иногда для гостей важно, чтобы официант рассказал обо всех блюдах и порекомендовал нужное, нежели просто изучить меню.

В продвижении среди местного населения хорошо работает «сарафанное радио», так как люди рекомендуют друг другу товары и услуги, а рекомендациям знакомых здесь доверяют.

Перед выходом на рынок Казахстана самое главное — понимать восточную культуру и менталитет, уважительно относиться к старшим, правильно определять иерархию в обществе. Казахстанский народ — свободный кочевой народ, который любит быть постоянно в движении и любит все новое.

Ирина Правдина, руководитель по маркетинговым коммуникациям «Леруа Мерлен» Казахстан

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C рынком Казахстана я начала удаленно работать еще в 2017 году, а в 2018 году я переехала в Алматы, мы запускали «Леруа Мерлен» Казахстан. В «Леруа Мерлен» я работаю уже почти десять лет, семь лет я проработала в Москве, занималась запуском магазинов в разных регионах России.

Самое глобальное отличие в коммуникациях в Казахстане — вся рекламная информация должна дублироваться на двух языках, на казахском и русском, в России же только на русском.

Здесь важны связи и отношения, важно знать всех партнеров лично, иметь сильный нетворкинг, так как город Алматы в целом небольшой. Местная особенность — поддерживать плотные близкие отношения. Я сейчас сама дружу со многими журналистами и представителями французских компаний.

В Казахстане в наши магазины приходит много семей с детьми, ни в одном магазине России у нас нет столько детей, как здесь. «Леруа Мерлен» в Казахстане получился семейным магазином.

Здесь клиентам важно особое отношение, подробная консультация и сопровождение, хотя у нас формат быстрой самостоятельной покупки, но мы переориентируем наш сервис под рынок Казахстана.

В Казахстане люди живут в собственных домах, большими семьями, это значит, что у них есть большой участок дома. Мы узнавали, как они делают ремонт в доме — сами или нанимают кого-то. Раньше здесь предпочитали классические интерьеры и обилие золота в оформлении, но сейчас эта тенденция меняется.

Из каналов коммуникации в Казахстане более распространен Google, чем «Яндекс», Instagram, чем VK, в отличие, например, от России. Но в целом медиамикс по продвижению такой же, как в России.

Многие считают, что в Казахстане все так же, как в России, но важно понимать, что рынок все равно отличается. Нужно адаптировать стратегию под местный рынок и менталитет.


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