Каким должен быть руководитель: рекомендации от лидеров международных компаний Центральной Азии

Руководители крупных компаний поделились своим видением того, каким должен быть современный управленец.





Шадаб Ахмед Хан, региональный директор The Coca-Cola Company













Быть руководителем для меня значит быть хорошим лидером. Лидерство не зависит от должности. По-настоящему влиятельные лидеры вдохновляют и мотивируют свои команды.

Помимо навыков работы с людьми, лидеры должны обладать навыками ясной и эффективной коммуникации, иметь четкое видение будущего своей организации.

Лидерство заключается в том, чтобы рисковать и бросать вызов статусу кво, оставаясь верным принципу: «Стремиться к прогрессу, а не к совершенству».

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Ильзат Маметтахтиев, город — Бишкек, коммерческий директор «Памир Строй»





Быть руководителем — это большая ответственность как перед клиентами, так и перед командой. Нужно быть внимательным, изучать детали, которые в той или иной степени касаются вашего бизнеса.

Среда меняется с высокой скоростью, поэтому лидер должен быть в повестке дня. Успевать за рынком, постоянно вводить необходимые новшества, изучать последние технологии и внедрять их в работу.

Руководитель должен обладать такими качествами, как дальновидность, умение анализировать ситуацию. Лидер должен быть справедливым и прагматичным. Еще одно важное качество — выдержка, умение слушать и работать с командой.

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Махмуд Саидахматов, 46 лет, город — Бишкек, Председатель правления FINCA Банк





Быть руководителем нелегко, ведь вся команда смотрит и равняется на тебя. Поэтому я должен нести в себе все атрибуты нашего бренда и корпоративной культуры, являясь для них примером. ​

Занимать такую позицию — значит нести персональную ответственность за компанию и каждое решение. Даже если решение исходит не от меня, я все равно отвечаю за него. Ведь именно я назначил сотрудника и делегировал ему полномочия.

Быть руководителем — значит быть лидером. Задавать тон всей компании. Нельзя ждать, что придет кто-то со стороны и поможет.

Как руководитель я не должен забывать, что являюсь таким же сотрудником, как и остальные. Единственное, что отличает нас — это уровень полномочий и объем информации.

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Татьяна Кобзева, 49 лет, город — Астана, генеральный директор ТОО «Мега Фитнес» с брендом World Class в Казахстане





Для меня быть руководителем — это быть гибкой, слышать между строк, наблюдая за сотрудниками, и развивать потенциал людей.

Это как в большой шахматной партии — видеть на несколько ходов вперед. Например, если я сейчас приму это решение, какими могут быть последствия в многолетней перспективе.

Я работаю только с осознанными, «взрослыми» людьми. Это не зависит от возраста сотрудника. Кто-то уже взрослый в 25, а другой не будет таким даже в 55. Это видно в действиях, как сотрудник держит слово, и какой результат показывает.

Для руководителя важна развитая интуиция. Нужно не просто слушать, но и слышать людей. Нужно не просто слушать, но и слышать людей между строк. Не всегда все, что человек говорит, является истиной. Я научилась это считывать.

Еще интуиция нужна для ориентации в рамках меняющегося мира. Каждое утро мы можем проснуться в другой ситуации. Мы зависим от этих изменений, ведь клиенты сильно реагируют на внешние изменения. Поэтому успешный руководитель должен чувствовать происходящее и моментально решать, куда компания пойдет дальше, беря ответственность на себя.

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Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia





Быть руководителем — значит быть лидером своей команды. Показывать направление, в котором движется компания. Ни одна организация не работает без стратегии и основной цели — главной путеводной звезды. Важно, чтобы ее знал и понимал каждый сотрудник. При создании стратегии мы собрали всех, кто был в тот момент в штате: от акционеров до комьюнити-менеджеров.

Руководитель должен быть наставником команды, чтобы ее члены могли обратиться к нему в любой момент. Нет нерешаемых вопросов. У каждого есть право на ошибку. Важно вовремя сообщить о том, что на проекте что-то было сделано неправильно или не получилось. Потому что это не только наша работа, но и клиента, который будет выводить продукт на рынок. Каждый сотрудник чувствует за это ответственность.

Руководитель компании — дирижер, который управляет разными ролями. Каждый сотрудник должен выполнять свою работу, ведь если что-то пойдет не так, компания не будет идти с той скоростью, которой мы хотим. Важно видеть потенциал людей и перемещать их с одной роли на другую, если им необходим новый проект.

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