Генеральный директор World Class в Казахстане о том, как руководить сетью фитнес-клубов и какие качества помогают в управлении

Генеральный директор сети World Class в Казахстане рассказала, как устроена корпоративная культура в компании и каким должен быть успешный руководитель.

​

​

О карьере и развитии World Class в Казахстане

Я с детства занимаюсь фитнесом и спортом. Первое образование получила по специальности «Учитель начальных классов», второе — «Тренер и преподаватель физкультуры». Работала в этом направлении около двух лет.

Когда в нашем городе открылся клуб World Class, я поняла, что хочу там работать. Мне предложили позицию тренера по детскому фитнесу. Потом я стала супервайзером детского подразделения. За один год мы показали финансовые результаты, которые удивили всех. Мне было интересно развивать дополнительные проекты, которые приносили доход компании. Благодаря этому я стала заметной в рамках компании. Через два года, во время реорганизации, мне предложили должность управляющего клубом. Для меня это был резкий скачок, но я ни секунды не сомневалась.

Я понимала весь объем ответственности, но страшно не было. Считаю, что любой вопрос и сложность можно решить. Главное — отключить эмоции, включить сознание и быть адекватным в моменте. Этот базовый навык мне передал отец. Поэтому для меня странно слышать фразу: «Это невозможно». Не бывает желания, а возможность есть всегда.

За 18 лет работы в компании я не останавливала собственное развитие. Сегодня учусь в трех высших учебных заведениях по разным направлениям.

World Class в Казахстане состоит из шести клубов в четырех городах: Астане, Караганде, Актобе и Атырау. Все это часть большой корпорации, которая работает по франчайзинговому договору. Клубы World Class есть в России, Грузии, Беларуси, Кыргызстане, Монако. Планируется выход на рынок ОАЭ.

World Class в Казахстане охватил большую часть страны и самые прогрессивные города. На первом этапе было сложно, потому что не везде рынок был готов к выходу бренда премиального уровня. В каждом городе условия специфичны. То, что мы делали в Астане, может не работать в Актобе или Атырау. Методом проб и ошибок мы нашли свои подходы к каждому месту и сегодня успешно применяем их.

О корпоративной культуре

В нашей компании есть свод обязательных правил для сотрудников. Новые работники первым делом знакомятся с ним и соглашаются. Это обязательное условие. Считаю, что в компаниях, как в семьях, есть определенные договоренности. Если хочешь быть частью семьи, значит, ты согласен с ее правилами. А если нет, лучше в компанию не приходить.

Периодически я разбираю корпоративный кодекс с сотрудниками во всех городах. Ставлю в пример «Австрийские авиалинии», стюардессы которой одеты в ярко-красную форму. Я точно знаю, что не смогла бы работать в такой униформе. Поэтому я не пойду в эту компанию. Это мое право выбора. Оно есть у каждого сотрудника, который приходит к нам.

Кодекс корпоративного взаимодействия состоит из трех больших частей:

1. Я и компания. Здесь мы рассматриваем все, что связано с разными уровнями взаимоотношений. Рассматриваем, где сотрудник находится в иерархии, как он взаимодействует с руководством.

2. Я и сотрудники. В этом пункте прописываются контакты с коллегами: что можно обсуждать, а что нет, где грань между личными отношениями и рабочими.

3. Я и клиенты. В этой части прописано отношение к клиентам и уважение их личного пространства.

Некоторые пункты корпоративного кодекса вызывают бурное обсуждение. Например, сотрудники не имеют права выкладывать слишком откровенные фотографии на личных страницах в социальных сетях. Объясняем, где проходит тонкая грань эстетики и красоты, за которую переходить нельзя.

С другими моментами согласны все. Это соблюдение рабочего регламента. Табу на обсуждение жизни клиентов, решения руководства, других сотрудников.

Каким должен быть руководитель

Для меня быть руководителем — значит слышать между строк, наблюдать за сотрудниками, направлять потенциал людей.

Я всегда договариваюсь с сотрудниками о рабочем времени и объеме работы. Для меня важен результат. Нет разницы, когда человек это делает. Главное, чтобы задача была выполнена вовремя и в должном виде.

Я работаю только с осознанными, «взрослыми» людьми. Это не зависит от того, сколько человеку лет. Кто-то может стать таким в 25, а другой не будет взрослым даже в 45. Это зависит от того, как сотрудник держит слово и какой результат показывает.

В современном мире консервативность и закостенелость ума лишь вредят управленцам







Для руководителя важна развитая интуиция. Нужно не просто слушать, но и слышать людей. Еще интуиция нужна для ориентации в рамках меняющегося мира. Каждое утро мы можем проснуться в другой ситуации, а клиенты реагируют на изменения. Поэтому успешный руководитель должен чувствовать происходящее и моментально решать, куда компания пойдет дальше.

В современном мире консервативность и закостенелость ума лишь вредят управленцам.

Еще одно важное качество для руководителя — искренняя любовь к людям, для которых существует твой бизнес, — к клиентам и сотрудникам. Обязательное условие: давать людям рядом с тобой расти и раскрываться.

О преимуществах и сложностях

Преимущество работы на руководящей позиции — возможность самореализации. Не для того, чтобы самоутвердиться, а чтобы положительно повлиять на мир вокруг. Для меня как руководителя в фитнес-индустрии важно создать продукт, который поможет большому количеству людей быть красивыми и здоровыми.

Здорово наблюдать, как люди переживают изменения, как меняется их сознание и какими довольными они становятся.

Преимущество работы на руководящей позиции — возможность самореализации

Могу назвать недостатком необходимость высокой самоотдачи. Иногда приходится делать выбор между семьей дома и семьей на работе — сотрудниками. Не всегда получается балансировать, иногда кто-то недополучает внимания.

Со временем поняла, что если внутри меня есть напряжение, то я не буду эффективна. Поэтому просыпаюсь рано утром и выделяю себе столько времени, сколько понадобится, чтобы войти в эмоциональный и физический баланс. Называю это время «храмом для души». В 08:00 провожу тренировку в фитнес-клубе. В 10:00-11.00 иду в мир максимально настроенной.

Обязательно составляю расписание. Прописываю важные встречи и задачи в приложении на телефоне.

О планах

Мы находимся в постоянном поиске новых локаций. Понимаем, что необходимо развивать сеть: расти легче, когда у тебя несколько клубов, а не один. Думаем о выходе за пределы Казахстана. Так мы были участниками открытия клуба в Минске. Это приятный опыт, который планируем продолжать.

Параллельно ведем процесс передачи знаний и опыта из мира фитнес-индустрии другим клубам. Недавно прошла фитнес-конвенция в честь 18-летия World Class. Мы пригласили почетных презентеров бренда и провели фитнес-праздник для тренеров других клубов, где поделились своими знаниями. Когда я начинала работу, такие мероприятия помогали мне расти.

Весной следующего года планируем провести бизнес-мероприятие для управленцев в фитнесе и смежных индустриях. Это будет интересно представителям гостиничной отрасли, развивающих школ, медицинских учреждений. Поделимся фишками, как развивать бизнес в сфере услуг.