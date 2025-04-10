Мольдер Рысалиева о сложностях, которые встречаются на пути женщины-руководителя и их преодолении

Опытный управленец и руководитель Мольдер Рысалиева поделилась историей карьерного пути и рассказала, как женщинам достигать профессиональных высот.





Мольдер Рысалиева, 37 лет, город — Алматы, Председатель правления Halyk Finservice, @molder.ryssaliyeva

О себе

В этом году я присоединилась к команде Halyk в роли Председателя правления дочерней организации Halyk Bank — Halyk Finservice. Эта дочерняя организация, которая отвечает за несколько направлений: интернет-эквайринг Epay, процессинг и маркетплейс Halyk Market.

Начало пути

Я родилась и выросла в Алматы. Масштаб города, безусловно, влияет на профессиональное развитие. В крупных городах гораздо больше карьерных возможностей, направлений, по которым можно развиваться, но также и выше конкуренция. От всего этого зависит и профессиональное развитие.

По образованию я журналист. В университетские года и позже, в течение нескольких лет, я работала в этом направлении. В 2013 году я перешла в компанию Lamoda на позицию PR-менеджера. Переход был плавным, так как несмотря на то, что функционал изменился, сфера осталась практически та же.

Карьерные этапы

Начало моей карьеры в электронной коммерции связано с работой в Lamoda, где я проработала восемь лет и прошла путь от PR-менеджера до генерального директора. В течение первых пяти лет меня несколько раз повышали, расширяя мои обязанности и передавая ответственность за новые направления. Последние три года я занимала должность генерального директора.

В 2021 году я возглавила Ozon в Казахстане, где мы с командой запустили маркетплейс на новом для компании рынке. За три года удалось добиться впечатляющих результатов. Мы открыли более 1000 брендированных пунктов выдачи заказов по всей стране, а также запустили два крупных фулфилмент-центра в Алматы и Астане.

С начала этого года я присоединилась к группе Halyk, сосредоточив свои усилия на развитии нашего маркетплейса Halyk Market. Команда уже проделала большую работу, но впереди еще много важных задач и амбициозных целей, которые предстоит реализовать.

О стереотипах и сложностях

Могу с уверенностью сказать, что с явной дискриминацией я не сталкивалась. Все-таки я работаю в прогрессивном сегменте бизнеса, где стереотипам просто нет места. Чаще всего я слышала стереотипы в свой адрес, но люди высказывали их из лучших побуждений. Например: «Такая молодая девушка, и уже руководитель, который возглавляет столь крупный и сложный бизнес».

Я, конечно, замечаю подобную риторику, но она никак не влияет на меня. Если бы я ориентировалась на чужие мнения и подобные высказывания, то вряд ли бы находилась там, где я сейчас.

Я уверена, что все главные сложности и преграды любого человека находятся у него в голове. Именно с этим и нужно работать в первую очередь.

Женщинам важно не бояться проявлять себя, быть инициативными и смело брать на себя ответственность. Только так можно достичь желаемого и добиться успеха.

Рекомендации





Ничего не бойтесь. Страх — самое большое препятствие на пути к успеху. Нужно набираться опыта, учиться у более опытных коллег, развивать эмоциональный интеллект.

Важно не быть равнодушным к тому, чем занимаешься, и всегда ставить перед собой более высокую планку. Только так можно расти и двигаться вперед.