facebook
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
mol-der-rysalieva-o-slozhnostyah-kotorye-vstrechayutsya-na-puti-zhenschiny-rukovoditelya-i-ih-preodolenii
logo
Мольдер Рысалиева о сложностях, которые встречаются на пути женщины-руководителя и их преодолении
Профессии

04.04.2025

Мольдер Рысалиева о сложностях, которые встречаются на пути женщины-руководителя и их преодолении

Опытный управленец и руководитель Мольдер Рысалиева поделилась историей карьерного пути и рассказала, как женщинам достигать профессиональных высот.


Мольдер Рысалиева, 37 лет, город — Алматы, Председатель правления Halyk Finservice, @molder.ryssaliyeva

Мольдер Рысалиева

О себе

В этом году я присоединилась к команде Halyk в роли Председателя правления дочерней организации Halyk Bank — Halyk Finservice. Эта дочерняя организация, которая отвечает за несколько направлений: интернет-эквайринг Epay, процессинг и маркетплейс Halyk Market.

Начало пути

Я родилась и выросла в Алматы. Масштаб города, безусловно, влияет на профессиональное развитие. В крупных городах гораздо больше карьерных возможностей, направлений, по которым можно развиваться, но также и выше конкуренция. От всего этого зависит и профессиональное развитие.

По образованию я журналист. В университетские года и позже, в течение нескольких лет, я работала в этом направлении. В 2013 году я перешла в компанию Lamoda на позицию PR-менеджера. Переход был плавным, так как несмотря на то, что функционал изменился, сфера осталась практически та же.

Карьерные этапы

Начало моей карьеры в электронной коммерции связано с работой в Lamoda, где я проработала восемь лет и прошла путь от PR-менеджера до генерального директора. В течение первых пяти лет меня несколько раз повышали, расширяя мои обязанности и передавая ответственность за новые направления. Последние три года я занимала должность генерального директора.

В 2021 году я возглавила Ozon в Казахстане, где мы с командой запустили маркетплейс на новом для компании рынке. За три года удалось добиться впечатляющих результатов. Мы открыли более 1000 брендированных пунктов выдачи заказов по всей стране, а также запустили два крупных фулфилмент-центра в Алматы и Астане.

С начала этого года я присоединилась к группе Halyk, сосредоточив свои усилия на развитии нашего маркетплейса Halyk Market. Команда уже проделала большую работу, но впереди еще много важных задач и амбициозных целей, которые предстоит реализовать.

О стереотипах и сложностях

Могу с уверенностью сказать, что с явной дискриминацией я не сталкивалась. Все-таки я работаю в прогрессивном сегменте бизнеса, где стереотипам просто нет места. Чаще всего я слышала стереотипы в свой адрес, но люди высказывали их из лучших побуждений. Например: «Такая молодая девушка, и уже руководитель, который возглавляет столь крупный и сложный бизнес».

Я, конечно, замечаю подобную риторику, но она никак не влияет на меня. Если бы я ориентировалась на чужие мнения и подобные высказывания, то вряд ли бы находилась там, где я сейчас.

Я уверена, что все главные сложности и преграды любого человека находятся у него в голове. Именно с этим и нужно работать в первую очередь.

Женщинам важно не бояться проявлять себя, быть инициативными и смело брать на себя ответственность. Только так можно достичь желаемого и добиться успеха.

Рекомендации


Ничего не бойтесь. Страх — самое большое препятствие на пути к успеху. Нужно набираться опыта, учиться у более опытных коллег, развивать эмоциональный интеллект.

Важно не быть равнодушным к тому, чем занимаешься, и всегда ставить перед собой более высокую планку. Только так можно расти и двигаться вперед.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #женщины #халыкбанк #карьера #руководители
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как женщины строят карьеру в Астане: истории руководителей о том, что помогает в преодолении сложностей
Как женщины строят карьеру в Астане: истории руководителей о том, что помогает в преодолении сложностей
Молодой ученый-биолог из Казахстана о том, как появился интерес к науке и как микробиом влияет на жизнь человека
Молодой ученый-биолог из Казахстана о том, как появился интерес к науке и как микробиом влияет на жизнь человека
Как ForteBank поддерживает сотрудников компании и помогает им развиваться как профессионалам и лидерам
Как ForteBank поддерживает сотрудников компании и помогает им развиваться как профессионалам и лидерам
Адель Асаналиева об исследованиях в области медицины и важности популяризации науки в Кыргызстане
Адель Асаналиева об исследованиях в области медицины и важности популяризации науки в Кыргызстане
Зачем нужен профиль в LinkedIn и как правильно его заполнить: 15 советов от специалистов
Зачем нужен профиль в LinkedIn и как правильно его заполнить: 15 советов от специалистов