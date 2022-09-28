Директор «Кока-Кола Казахстан» об особенностях работы в компании и перспективах развития

Региональный директор The Coca-Cola Company господин Шадаб Ахмед Хан о том, как управлять международной компанией в регионах, о сложных задачах и перспективах развития.





Шадаб Ахмед Хан, региональный директор The Coca-Cola Company





О карьере и развитии «Кока-Кола Казахстан»





Я родился в Индии, Бангалоре. Работал в стартапах, многонациональных компаниях в сферах телекоммуникаций, фасованной пищевой продукции и безалкогольных напитков в Индии, Австралии, Шри-Ланке, Сингапуре, Непале, Бутане и Бангладеше.

С 2007 года работаю в компании Coca-Cola. Сначала отвечал за развитие стратегии и контроль выполнения условий франчайзинговых соглашений ботлерами Coca-Cola в странах Азии. Три года руководил подразделением компании в Узбекистане, а до этого — в Бангладеше. Весной этого года приехал в Казахстан.

За это время было многое достигнуто, в том числе благодаря моему участию. Например, Coca-Cola инвестировала почти 130 миллионов долларов в новые производственные мощности и расширение существующих мощностей в городе Дакка в Бангладеше. В Узбекистане моей основной миссией и достижением был рефранчайзинг — переговоры о продаже государственной мажоритарной доли в Coca-Cola Uzbekistan крупному международному ботлеру из системы Coca-Cola. В Казахстане пока рано говорить о достижениях — я здесь меньше года. Но могу отметить, что вместе с командой мы предприняли общие меры, которые позволили улучшить индекс удовлетворенности сотрудников своей работой.

О корпоративной культуре





Coca-Cola — компания с великим наследием и почти полуторавековой историей. При этом ценности и философия делают ее современной. Сегодня это крупнейший производитель безалкогольных напитков на планете, который работает почти во всех странах мира. Каждый день люди выпивают около 1,9 миллиарда порций напитков компании.

Главное преимущество работы в Coca-Cola — это возможность постоянного роста и развития. Даже после 20 лет карьеры в компании ты постоянно учишься и узнаешь что-то новое.

Наши сотрудники гордятся социально-экономическим вкладом, который вносит компания. Инвестиции в процветание и развитие местных сообществ — одно из основных направлений Стратегии устойчивого развития Coca-Cola. В Казахстане мы реализуем множество проектов, которые поддерживают расширение экономических прав и возможностей женщин и молодежи: Coca-Cola Belesteri, «3.2.1.Старт!»; восполнение водных ресурсов; утилизацию отходов упаковки — проект PlastNet.

Coca-Cola — одна из крупнейших франчайзинговых систем в мире







Coca-Cola — одна из крупнейших франчайзинговых систем в мире. Американская The Coca-Cola Company владеет торговыми марками и занимается стратегическим развитием брендов на рынках. Ее партнеры-ботлеры — это владельцы заводов, которые работают по лицензии. Они производят напитки из сиропов, купленных у бренда, и отвечают за дистрибуцию и развитие продаж. В мире около 300 ботлеров. Почти все они работают как независимые от The Coca-Cola Company предприятия. Среди них около десятка — крупные международные компании, которые присутствуют на нескольких континентах, например, Femsa, Hellenic Bottling Company или Coca-Cola Icecek.

Мы проводим исследования социо-экономического влияния системы Coca-Cola во многих странах. Например, в Казахстане, где наш партнер — один из самых крупных ботлеров в мире Coca-Cola Içecek, эффект мультипликатора для страны от наших операций равен семи. То есть одно рабочее место в Coca-Cola помогает создать семь рабочих мест в смежных отраслях.

Каким должен быть руководитель





Быть руководителем для меня значит быть хорошим лидером. Лидерство не зависит от должности. По-настоящему влиятельные лидеры вдохновляют и мотивируют свои команды.





Помимо навыков работы с людьми, лидеры должны обладать навыками ясной и эффективной коммуникации, иметь четкое видение будущего своей организации.

Лидерство заключается в том, чтобы рисковать и бросать вызов статусу кво, оставаясь верным принципу: «Стремиться к прогрессу, а не к совершенству».

О преимуществах и сложностях





У каждого есть своя причина желания или необходимости руководить организациями. Моя всегда заключалась в том, чтобы каждый день вносить позитивные изменения для бизнеса и людей. Этот девиз движет мной. Хотя у каждой компании и роли есть свои плюсы и минусы, в конечном итоге все сводится к видению менеджеров того, как лучше всего руководить, чтобы обеспечить наилучший результат для большинства заинтересованных сторон в конкретных обстоятельствах.

На мой взгляд, наилучший результат получается, когда лидер задает бизнесу стратегическую долгосрочную направленность, которая поддерживается сильной коммерческой смекалкой и ориентированностью на клиента и потребителя. При этом лидер не идет на компромисс и не жертвует долгосрочным видением ради выгоды в краткосрочной перспективе.

Мой секрет достижения успеха — способность строить доверительные отношения с мотивированными и наделенными достаточными полномочиями командами на разных уровнях. Тогда любое преимущество или недостаток становятся «ступенями роста» для успеха, которого мы достигаем вместе.

Мы все должны иметь возможность интегрировать работу и жизнь







Мой календарь — самый главный инструмент тайм-менеджмента. В наши дни речь больше не идет о балансе между работой и личной жизнью, поскольку мы все работаем в гибридном режиме. Мы все должны иметь возможность интегрировать работу и жизнь. Это происходит, когда я, например, отвожу своего сына в школу, приезжаю и провожу встречу в офисе. Потом подключаюсь к онлайн-встрече из кафе, прежде чем забрать сына из школы. Вечером я провожу какое-то время с семьей, а затем созваниваюсь с коллегами в американском офисе, которые только начали свой день. Затем возвращаюсь к семье. Мы ужинаем и ложимся спать. Между «Работой» и «Домом» нет четких границ, поэтому мой календарь гарантирует, что я справлюсь со всем этим без особых усилий. При этом мои коллеги и члены семьи знают о таком режиме и поддерживают его. Благодаря этому я могу плавно переключаться между работой и личным временем.

О планах





Я вижу огромный потенциал в развитии бренда и совместной работе с нашим партнером-ботлером Coca-Cola Icecek. Мой опыт будет полезен в Казахстане.

Наша ключевая задача в Казахстане — предоставить потребителям выбор. Наши казахстанские клиенты любят инновации и пробуют новое со всего мира. Мы хотим стать поставщиком напитков для следующего поколения потребителей в Казахстане.