Коммерческий директор «Памир Строй» об особенностях работы в крупной строительной компании Кыргызстана

Познакомились с руководителем крупной строительной компании Кыргызстана и узнали об особенностях работы и корпоративной культуры «Памир Строй».





Ильзат Маметтахтиев, город — Бишкек, коммерческий директор «Памир Строй»





О карьере и развитии «Памир Строй»





Я начал карьеру в 16 лет. Сначала работал продавцом карт загрузок, после стал оператором в компании «Мегаком». У меня всегда был высокий интерес к технологиям и продажам, поэтому я проработал в этой сфере больше восьми лет.

Спустя время меня заинтересовала сфера недвижимости. Здесь много разных знакомств. Ты понимаешь, что делаешь что-то большое и значимое для людей. Потому что для многих покупка недвижимости — одна из самых важных долгосрочных сделок в жизни. И моя задача на сегодняшний день — сделать клиентам предложение, которое будет удовлетворять все их потребности и отвечать канонам качества.

В строительной компании «Памир Строй» я работаю восемь лет. За это время мы выросли из молодой фирмы в крупную строительную организацию, которая входит в топ-10 компаний Кыргызстана. Мы построили более 200 тысяч метров жилой площади. Количество домов ежегодно растет. И если раньше мы строили отдельные дома, то сегодня создаем целые комплексы. Также возводим коммерческие здания.

О корпоративной культуре





Наша корпоративная культура строится на клиентоориентированности. Каждый сотрудник в команде понимает, что все потребности клиентов должны решаться максимально быстро: проекты должны быть рациональными, цены — доступными, а рассрочка — удобной для потребителя.





Мы ценим каждого члена команды. Радуемся, когда сотрудники растут. Поэтому трепетно относимся к развитию персонала. Обеспечиваем условия для повышения квалификации: тренинги, мастер-классы, профильное обучение.

Прежде чем искать специалиста извне, всегда изучаем внутренние кадры. Смотрим, подходит ли кто-то из имеющихся людей на ту или иную должность.

Каким должен быть руководитель





Быть руководителем — это большая ответственность как перед клиентами, так и перед командой. Нужно быть внимательным, изучать детали, которые в той или иной степени касаются вашего бизнеса.

Быть руководителем — это большая ответственность как перед клиентами, так и перед командой







Среда меняется с высокой скоростью, поэтому лидер должен быть в повестке дня. Успевать за рынком, постоянно вводить необходимые новшества, изучать последние технологии и внедрять их в работу.

Руководитель должен обладать такими качествами, как дальновидность, умение анализировать ситуацию. Лидер должен быть справедливым и прагматичным. Еще одно важное качество — выдержка, умение слушать и работать с командой.

О преимуществах и сложностях





Управление для меня — это создание чего-то нового: новые услуги, дома, направления. Работая правильно с персоналом, ты взращиваешь новые кадры, делаешь из молодых энтузиастов специалистов отрасли.





В планировании рабочего времени мне помогают дисциплина и четкий график. Я расписываю абсолютно все задачи: как рабочие, так и личные. Это помогает ничего не забывать, держать свои дела в порядке. Еще один лайфхак: важные и сложные задачи я делаю с утра. Все остальные распределяю по мере уменьшения энергозатратности на их выполнение.

О планах





В будущем мы планируем развивать комплексный подход к строительству и выходить на заграничные рынки. Также будем осваивать строительство туристических объектов.