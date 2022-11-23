Председатель правления Finca Bank Kyrgyzstan об особенностях работы в крупном банке Кыргызстана

Руководитель одного из самых крупных банков Кыргызстана рассказал о том, почему любит свою работу и каких рабочих принципов придерживается.

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Махмуд Саидахматов, 46 лет, город — Бишкек, Председатель правления Finca Bank, Linkedin

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О карьере и развитии Finca Bank Kyrgyzstan

Я родился в Ташкенте, в семье рабочих. Когда учился в восьмом классе, распался Советский Союз. Во многих странах начались экономические проблемы, которые чувствовались и в моей семье. Тогда я понял, что мне нужно изучать финансы, экономику. Ушел из ​ школы и поступил в колледж, где преподавали основы менеджмента, бухгалтерию, углубленную математику. А в 1993 году поступил на экономический факультет в Ташкентский государственный университет, который теперь называется Национальным университетом Узбекистана.

Во время учебы у меня всегда была цель — быть в пятерке лучших студентов. Благодаря этому на четвертом курсе прошел практику в одном из коммерческих банков Узбекистана, после чего меня пригласили сначала на стажировку, а затем и на полноценную работу.

На четвертом курсе я получил грант от университета и поехал на полугодовое обучение в Данию, где изучал экономику, финансы, математическое моделирование. После окончания учебы отрабатывал обязательство по гранту — один год преподавал в университете. Параллельно работал в банке специалистом по финансированию крупных проектов.

Во время учебы у меня всегда была цель — быть в пятерке лучших студентов



Через три года я перешел в немецкую компанию, которая начинала работу по реализации проекта Европейского банка по микрофинансированию. Как местный консультант работал в Андижане и Самарканде. Спустя пять месяцев получил грант на учебу в Манчестере. А через год, получив степень магистра, вернулся в эту же компанию, но работал уже в Таджикистане и Азербайджане.

В начале 2007 года я стал операционным директором в Finca Bank. За время деятельности в сети Finca работал в Кыргызстане, Азербайджане, Иордании. Имел тесные связи с отделениями в Таджикистане и Пакистане.

Finca Bank работает в Кыргызстане с 1995 года. Это один из первых финансовых институтов, который начал работу в стране. На первом этапе компания финансировала предпринимателей на небольшие суммы. В 2003 году в стране был принят Закон «О внебанковских финансовых институтах», и мы стали микрокредитной организацией, подотчетной Национальному банку. А с 2015 года Finca Bank стал полноценным коммерческим банком.

Несмотря на все трансформации, миссия банка как социальной организации остается прежней: Поддержка предпринимателей, которые создают рабочие места и улучшают общий уровень жизни. Это перетекает в глобальную миссию Finca — искоренение бедности.

Сегодня общие активы Finca Bank Kyrgyzstan составляют 12,5 миллиардов сомов. Наш капитал превышает три миллиарда сомов. Текущий кредитный портфель — 10 миллиардов сомов. Депозитный портфель — около семи с половиной миллиардов сомов. Мы входим в топ-10 крупных банков Кыргызстана. Каждый год выдаем кредиты 120 000 хозяйств и предпринимателей.

В 1995 году наша команда состояла из 20-30 человек. Сегодня в компании работает свыше 1000 человек. А филиальная сеть, через которую мы обслуживаем население, насчитывает 94 точки по всей стране.

О корпоративной культуре

Мы придерживаемся культуры открытых дверей. Все руководители, включая меня, открыты для любых вопросов и обсуждений. Каждый сотрудник может обратиться к другому вне зависимости от должности. Сотрудники компании имеют равные возможности. Мы создаем атмосферу, в которой никто не чувствует себя ущемленным. Каждый имеет право на продвижение по карьерной лестнице или поощрение.

Большое внимание уделяем гендерному равенству и разнообразию в команде. Приветствуем разных людей. Главное, чтобы всем было комфортно.

В нашей корпоративной культуре заложены атрибуты бренда: теплота, доверие и ответственное финансирование. Это почувствует любой человек, который придет в наши офисы и филиалы.

Finca Bank Kyrgyzstan открыт к конструктивным дискуссиям и критике. Мы прививаем культуру, в которой люди не стесняются открыто говорить свое мнение, высказывать предложения.

Еще одно направление корпоративной культуры — постоянный рост и повышение навыков сотрудников. Приятно видеть, что многие сотрудники Finca Bank переходят в другие организации на более высокие должности. Школа, которую мы даем работникам, высоко ценится в финансовом секторе.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем нелегко, ведь вся команда смотрит и равняется на тебя. Поэтому я должен нести в себе все атрибуты нашего бренда и корпоративной культуры, являясь для них примером. ​

Занимать такую позицию — значит нести персональную ответственность за компанию и каждое решение. Даже если решение исходит не от меня, я все равно отвечаю за него. Ведь именно я назначил сотрудника и делегировал ему полномочия.

Быть руководителем — значит быть лидером. Задавать тон всей компании. Нельзя ждать, что придет кто-то со стороны и поможет.

Как руководитель я не должен забывать, что являюсь таким же сотрудником, как и остальные. Единственное, что отличает нас — это уровень полномочий и объем информации.

Быть руководителем — значит быть лидером



Для хорошего лидера важны решительность и уверенность. Нужно уметь брать на себя ответственность, когда другие не хотят. Необходимо уважать коллектив и быть справедливым во всех своих решениях.

Современный руководитель не должен бояться делать ошибки и передавать это убеждение сотрудникам. Верю, что ошибки происходят там, где есть развитие. Нужно быть открытым к людям, уметь делегировать полномочия.

Важно уметь создавать качественные команды. Неудобный коллектив, в котором все соглашаются с тобой, где нет разнообразных специалистов, нацеленных на результат. Из этого складывается система, которая работает даже тогда, когда руководителя нет на месте.

О преимуществах и сложностях

Я люблю свою работу, потому что вижу результат. Когда-то я посещал клиента, у которого дома был черно-белый телевизор. Через год сотрудничества я снова навестил его и увидел, что он приобрел современный телевизор и облагородил жилье. Таких клиентов сотни тысяч. И каждый раз я чувствую, что моя работа не проходит впустую.

Приятно, когда сотрудники, которых ты набирал 10-15 лет назад, сегодня работают в других банках и занимают высокие должности. Я всегда заинтересован в развитии людей, даже если они будут уходить. Так я делаю вклад в развитие экономики страны.

Я люблю свою работу, потому что вижу результат

При этом на руководителе большая ответственность перед акционерами, законодательством, регуляторами. Я должен следить, чтобы наша работа ничего не нарушала, и отвечать за благополучие сотрудников.

Иногда приходится принимать непопулярные решения. Проявлять характер, когда никто не хочет брать на себя ответственность.

Иногда кажется, что руководители живут своей работой и отдают ей большую часть времени. Это действительно так. Но я верю, что у любого успешного управленца должно оставаться время на себя. Обязательно нужно проводить время с семьей, друзьями. Считаю, что спорт должен быть неотъемлемой частью жизни любого руководителя.

Я люблю планировать время. Четко знать задачи на день, неделю. Когда прихожу на работу, знаю, что должен делать. Стараюсь максимально быстро завершить самые важные дела.

В планировании обязательно нужна дисциплина. Если я решил, что буду уделять час в день спорту, я должен это делать.

О планах

У Finca Bank Kyrgyzstan большие планы. Мы продолжим развиваться, не забывая о своей миссии. Останемся социально ориентированным банком, работающим с небольшими предпринимателями, которые хотят развиваться.

Продолжим работу по внедрению новых каналов связи, которые позволят добираться до самых отдаленных клиентов. Стараемся сделать так, чтобы людям не нужно было приходить в офис для получения услуг. Мы планируем стать цифровым банком, но не забываем о физическом присутствии.

У Finca Bank Kyrgyzstan большие планы

Нацелены на сотрудничество с финтех-компаниями, чтобы быстрее доводить до клиентов наши продукты. В центре любых действий банка — удобство клиентов.

В логотипе Finca Bank Kyrgyzstan изображен маленький росток, который превращается в дерево. Наша цель — помогать людям становиться успешными, расти и преодолевать все преграды.