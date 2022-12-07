«Руководитель должен быть наставником», — CEO red_mad_robot central asia об особенностях работы в IT-компании

Познакомились с руководителем известной IT-компании и узнали подробнее о том, какие качества помогают управлять командой.





Агиис Конкабаева, 38 лет, город — Алматы, CEO red_mad_robot central asia, @agiis_k

О карьере и развитии red_mad_robot central asia

Я математик-программист по образованию. Работала в финансовой сфере Казахстана больше 16 лет. Семь из них в «БТА Банке», еще пять — в «Сбербанке». После этого перешла в «Альфа-Банк Казахстан». Управляла digital-стратегией в блоке «Малый бизнес». Под моим управлением было больше 15 agile-команд.

Я развивалась в разных направлениях. Начинала в работе с клиентами, потом работала в продажах, затем в маркетинге. С 2017-2018 года перешла в проектную деятельность и аналитику. Поэтому мой переход в IT-компанию стал логичным продолжением карьерного пути.

Впервые я познакомилась с red_mad_robot, когда работала в «Альфа-Банк Казахстан». Мы искали компанию, которая поможет в разработке не финансовых сервисов. Сначала составили лонг-лист, а потом и шорт-лист лучших мобильных разработчиков в СНГ, среди которых выбрали red_mad_robot.

В 2021 году начали совместную работу и успешно реализовали несколько проектов. Последний — сервис онлайн-бухгалтерии, который запустили в феврале 2022 года. В процессе работы мы с казахстанским партнером ощутили разницу между подходом red_mad_robot и тем, что есть на рынке Казахстана. Тогда же решили, что было бы круто завести компанию в Казахстан. В ноябре 2021 года предложили главному акционеру red_mad_robot зайти на наш рынок. За несколько месяцев согласовали общую стратегию. Открылись в апреле, а в мае стали резидентами Astana Hub.

red_mad_robot central asia — часть международной группы компаний red_mad_robot. Она работает на рынке с 2009 года и имеет офисы в четырех странах, включая Казахстан. В 2018 году red_mad_robot вошел в топ-1000 самых быстрорастущих компаний Европы рейтинга Inc. 5000. По итогам 2021 года команда вошла в топ-30 лучших работодателей на рынке России по версии HeadHunter. В копилке компании более 58 разных наград и 20 достижений по разным направлениям: разработка, дизайн, клиентский опыт.

В Казахстане мы сформировали core-команду из более 30 сотрудников. Активно набираем специалистов в команду разработки. На данный момент ведем три проекта на рынке Казахстана и один в Узбекистане. В основном это финансовый сектор. Ведем переговоры по проектам в e-commerce. В перспективе двух-трех лет планируем начать работу в телеком-направлении и промышленности.

Мы вносим вклад в обучение и развитие начинающих специалистов. Заключили меморандум с двумя вузами Казахстана, ведем переговоры еще с тремя. Будем брать студентов на «робопрактики» и стажировки. Часть ребят будет оставаться внутри компании, другая — идти на рынок и развивать его.

О корпоративной культуре

В IT-компаниях корпоративная культура имеет большое значение. Разработчики обращают внимание на три параметра: внутренняя культура, интересные проекты и HR-бренд. В нашей компании сотрудники работают над классными и большими проектами. Есть сильный HR-бренд на рынке России, развиваем его в Казахстане. В red_mad_robot central asia мы строим такую корпоративную культуру, в которой люди могут не просто расти профессионально, но и будут видеть свой вектор развития. Это позволяет сотрудникам дольше оставаться в компании. Сегодня в inhouse-командах средняя продолжительность работы разработчика — год или полтора. Работники red_mad_robot работают в компании четыре года. Людям интересно здесь.





При формировании команды я уделяю внимание нескольким важным моментам, из которых строится атмосфера и культура:

1. Лидерство. Важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал возможность повести за собой людей, даже если он не работает на руководящей позиции.

2. Ценности. Мы подбираем людей так, чтобы они совпадали с нашим культурным кодом. В компании нет жестокой иерархии. Структура плоская. При этом каждый четко понимает свои обязанности и зону ответственности. С первого дня мы обращаемся друг к другу на «ты», но не переходим границы. Мы обращаемся друг к другу «друзья» или «роботы». Каждый сотрудник узнает о ценностях компании во время онбординга.

3. Доверие. Люди понимают: чем больше у тебя прав, тем выше ответственность.

4. Желание развиваться. У каждого есть возможность научиться чему-то новому. Главное, чтобы человек сам этого хотел. Держим высокую планку специалистов и экспертов, которые готовы лидировать и развиваться.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит быть лидером своей команды. Показывать направление, в котором движется компания. Ни одна организация не работает без стратегии и основной цели — главной путеводной звезды. Важно, чтобы ее знал и понимал каждый сотрудник. При создании стратегии мы собрали всех, кто был в тот момент в штате: от акционеров до комьюнити-менеджеров.

Руководитель должен быть наставником команды, чтобы ее члены могли обратиться к нему в любой момент. Нет нерешаемых вопросов. У каждого есть право на ошибку. Важно вовремя сообщить о том, что на проекте что-то было сделано неправильно или не получилось. Потому что это не только наша работа, но и клиента, который будет выводить продукт на рынок. Каждый сотрудник чувствует за это ответственность.

Любой руководитель должен обладать стратегическим мышлением







Руководитель компании — дирижер, который управляет разными ролями. Каждый сотрудник должен выполнять свою работу, ведь если что-то пойдет не так, компания не будет идти с той скоростью, которой мы хотим. Важно видеть потенциал людей и перемещать их с одной роли на другую, если им необходим новый проект.

Любой руководитель должен обладать стратегическим мышлением. Важно уметь вдохновлять людей. Давать свободу действий так, чтобы человек чувствовал ответственность. Я не спрашиваю сотрудников, что они делают каждый день, не проверяю выполнение всех мелких задач. Называю это автономностью.

Необходимо умение слышать команду. Нужно давать сотрудникам возможность высказать обратную связь. В red_mad_robot central asia каждый квартал проходит оценка персонала, во время которой каждый может поделиться своим мнением о компании, руководителе и работе СЕО. Принимаем конструктивную критику, исправляем ситуацию.

Современный мир быстро меняется. Руководитель должен уметь подстраиваться под изменения. Нужно постоянно следить за тем, что происходит на рынке, замечать новые проекты, конкурентов и даже размеры заработных плат.

О преимуществах и сложностях

Преимущество работы руководителем digital-компании — возможность делать на рынке разные классные цифровые сервисы.

Руководство командой профессионалов дает возможность учиться у них каждый день.

Моя работа позволяет погрузиться в разные области управления: операционку, продажи, маркетинг, разработку. Это классный опыт, который приносит мне удовольствие.





При этом каждый руководитель должен понимать ответственность, которую он несет перед акционерами, партнерами и клиентами. Недостатки в работе на управляющей позиции есть, но они быстро забываются, когда видишь результат.

Важно не забывать о семье и личном времени. Меня спасает жесткий календарь. Мое время четко регламентировано, начиная с 07:00. Случаются форс-мажоры, но если я передвигаю дела, значит, нужно найти для них слот на следующий день или неделю. В моей жизни обязательны спорт, саморазвитие и дополнительное обучение. Стараюсь уделять час-полтора в день, чтобы почитать или послушать музыку. Для меня работает формула: чем больше ставишь в календарь, тем больше успеваешь.

Для составления графика пользуюсь Google-календарем и встроенным календарем в iPhone.

О планах

У нас есть стратегия развития компании в Центральной Азии на ближайшие два-три года. Главная задача — сделать так, чтобы бренд red_mad_robot central asia был успешным на рынке Казахстана. Это произойдет, когда мы реализуем проекты, за которые взялись. Тогда заказчики и партнеры увидят, что нам можно доверять.

Будем делать крутые и амбициозные проекты, связанные не только с цифровой реализацией, но и бизнес-стратегией, клиентским и пользовательским опытом.

Продолжим менять устоявшееся в Казахстане мнение о том, что всегда нужно иметь inhouse-разработку, а аутсорс — это дорого и долго. Хотим внедрить майндсет: с правильным цифровым партнером можно создавать классные проекты.

Большая задача на следующий год — вплотную заняться образовательным направлением. Начать проведение «робопрактик» и буткемпов. Благодаря этому рынок Казахстана получит молодых профессионалов в разных направлениях: от разработки до бизнес-аналитики.

Планируем вырастить локальную команду разработки. Core-специалисты уже есть. Будем набирать разработчиков разного уровня.