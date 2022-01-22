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Как живут и думают современные подростки: про книги, карманные деньги и личные цели
12
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23.01.2020

Как живут и думают современные подростки: про книги, карманные деньги и личные цели

Подростки о книгах, с которыми стоит ознакомиться


Полина, 13 лет

Полина

Роберт Кийосаки, «Богатый папа, Бедный папа»

Может быть, банально, но эта книга — фундамент развития. Здесь нет «волшебных пинков», но благодаря ей ты понимаешь, что пинки не нужны, когда есть осознание.

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Книга, которую должен прочитать каждый. Она затронет душу, заставит пустить слезу. Маленький принц откроет внутри каждого человека ребенка, который слишком рано повзрослел.

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Подростки про карманные деньги


Арнур Жиянша, 14 лет

Арнур Жиянша

Карманные деньги — это необходимая вещь для современного подростка. Они могут уходить на подарки друзьям и близким, совместные походы в развлекательные места, а также на бытовые вещи: перекус, покупка канцелярии и другое. Например, я в основном трачу деньги на развлечения вместе с друзьями.

Выдавать карманные деньги можно начинать с того момента, как ребенок идет в школу. Чем раньше он начнет пользоваться деньгами, тем быстрее научится ими правильно распоряжаться, будет знать им цену

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Подростки о социальных сетях


Дарья Умирова, 17 лет

Дарья Умирова.jpg

Социальные сети сегодня — неотъемлемая часть жизни. Они охватывают многие сферы ежедневной деятельности. Чаще всего я пользуюсь Facebook, ВКонтакте, Google, YouTube, Twitter и Telegram. Эти площадки позволяют коммуницировать с людьми разными способами.

В интернете достаточно социальных сетей, которые помогают подросткам выражать и развивать себя в той или иной сфере. Как пример — творчество людей в Pinterest и Instagram.

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Подростки о личных целях и планах


Батырхан Бейсембеков, 18 лет

студенты

На 2022 год у меня есть 36 больших целей. Некоторые из них: купить машину, подать документы на учебу в Германии, получить 7.0 по IELTS. Еще хочу научиться управлять мотоциклом. Буду дальше углубленно изучать маркетинг.

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Подростки о бизнесе и заработке


Станислав Галантцев, 16 лет, основатель репетиторского агентства и образовательной платформы

Станислав.JPG

Тема моего стартапа: образовательная платформа для самообучения и репетиторства по математике онлайн. Я создал и работаю над тем, чтобы школьники могли не только найти хорошего репетитора, но и учиться без него, проводить диагностику знаний, проходить индивидуальные задания, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах.

Я верю в свой проект и планирую улучшать его для удобства пользователей.

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