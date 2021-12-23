Какие цели ставят перед собой зумеры в 2022 году: саморазвитие, новые знакомства и навыки

Я учусь в старшей школе в США по обмену. Занимаюсь блогингом и спортом.

Мое главное достижение 2021 года в том, что я улетел на учебу в страну за 10 000 километров от Родины. Горжусь этим поступком, потому что переезд дался нелегко. Нужно было привыкнуть к жизни без семьи, друзей и близких. Начинать все сначала в стране, где тебя никто не знает. Пытаться обрести связи с людьми, общаясь на другом языке.

Главная цель на следующий год — поступить в университет. Также хочу попробовать себя в сфере музыки. Еще в планах заработать деньги, чтобы самостоятельно поставить себе брекеты.

Я учусь в школе имени Абая в городе Кызылорда. Помимо учебы занимаюсь волонтерством, развиваю свой эко-проект Jasyl Orda, пою, пишу песни, танцую, читаю.

Мое главное достижение за 2021 год в том, что я определилась, кто я есть и чего хочу. Познакомилась с прекрасными людьми и избавилась от привязанностей. Выпустила пару собственных треков. Написала проект по английскому о влиянии социальных сетей на подростков. Выигрывала много призов в дебатах, в сочинении стихов, на олимпиадах.

2022 год — особенный, для меня. Могу сказать, что в следующем году решится моя судьба. В планах сдать тесты IELTS и SAT. Подать документы в различные вузы и, возможно, переехать в другой город. И главная цель — не выгореть в этой суматохе.

Также хочу научиться созданию сайтов и приложений и начать зарабатывать. В планах научиться играть на фортепиано — я долго откладывала это.

Амина Аман, 16 лет, @amina.amvn





Я учусь в 11 классе. В свободное от учебы время работаю моделью, рисую, фотографирую, изучаю языки.

Главным достижением за 2021 год для меня было саморазвитие. Я прочитала много книг, изменила мышление, улучшила английский, поработала в разных сферах и набралась опыта. Самое главное, поняла, в какой сфере хочу развиваться и поставила четкие цели.

В 2022 году основные цели — набрать хороший балл на ЕНТ, поступить на грант в хороший вуз, продолжать саморазвитие, участвовать в крупных проектах, развивать свою карьеру в сфере SMM, маркетинга и моделинга.

Хотелось бы, чтобы следующий год был насыщенным, стал годом путешествий. Одна из целей — побывать в Италии и в других странах Европы. Исполнить мечты родителей, быть их гордостью и опорой.

2022 — год возможностей. Когда ты оканчиваешь школу, перед тобой открываются новые двери. Важно войти в новую жизнь с четким списком целей, направить энергию в правильное русло. Для меня будущий год — новая глава жизни.

Возможно, путь будет не из легких, но год предстоит быть вдохновляющим, ярким и интересным!

Я учусь в Astana IT University. Помимо учебы увлечен маркетингом. Развиваю свой проект, который помогает лучше и эффективнее подготовиться к ЕНТ.

2021 год стал одним из самых необычных для меня. Я окончил школу с золотым знаком. Набрав самый высокий балл на ЕНТ, поступил на грант. Самое главное, что в 2021 году встретился с новыми друзьями и нашел свое окружение. Научился навыкам, которые можно применить в жизни. 2021 год полон воспоминаний.

На 2022 год у меня есть 36 больших целей. Некоторые из них: купить машину, подать документы на учебу в Германии, получить 7.0 по IELTS. Еще хочу научиться управлять мотоциклом. Буду дальше углубленно изучать маркетинг.

Пусть 2022 год не тянется и не мчится. Пусть он уверенно выстраивается из череды приятных событий, хороших дней. Желаю сюрпризов и счастья.

Я родилась в Туркестанской области, но недавно переехала в столицу. Учусь в 10 классе школы-лицея №79 в городе Нур-Султан. Помимо учебы готовлюсь к ЕНТ, читаю книги, занимаюсь спортом.

Одним из главных достижений уходящего года считаю переезд в большой город. Я окончила 9 класс на отлично и стала гордостью родителей, чему рада. Также начала подрабатывать, сама купила себе телефон, став финансово независимой.

В 2022 году планирую изучить новый язык, начать путешествовать и хорошо окончить учебный год. Я давно изучаю французский и хотела бы посетить Францию. Еще хочу побывать на море, чтобы научиться плавать. Жду новых знакомств, ведь это новые возможности.

Я буду упорно трудиться, чтобы достичь своих целей.

Я учусь в институте Ыбырая Алтынсарина на учителя английского языка. Люблю плавать и читать в свободное время. Горжусь тем, что имею звание КМС по водному поло. Предпочитаю книги в жанрах психологии и бизнеса.

Главным моим достижением в 2021 году было получение гранта в хорошем вузе. Еще я стала старостой и активисткой в институте. За первые полгода получила награду по бизнес-проекту. Горжусь тем, что сумела себя перевоспитать и научиться ценить каждое мгновение, заострять внимание на настоящем. Это сыграло большую роль в отношении к жизни. Я стала намного благодарнее.

На 2022 год я пока ставлю краткосрочные цели: получить повышение в стипендии, поднять GPA. Еще одна важная цель — сдача IELTS. В планах изучать французский язык и получить водительские права.

Дана Алигазиева, 16 лет, @alidaaa.d





Я учусь в частной школе 125 high school в городе Уральск. С детства хожу на разные кружки. Люблю читать и танцевать в свободное время, усердно готовлюсь к ЕНТ.

Одним из главных моих достижений в 2021 году стало то, что я окончила 10 класс с отличием и стала претенденткой на красный аттестат. За первые полгода получила «Медаль от Елбасы» и свое вознаграждение. Начала усердно заниматься собой, читать книги психологического формата и пробовать что-то новое. Летом состояла в спортивной команде Young future и улучшила спортивные показатели. Горжусь тем, что стала самостоятельно противостоять трудностям, находить силу воли, чтобы идти вперед. Каждый день я много работаю над собой, усердно учусь и живу настоящим.

На 2022 у меня грандиозные планы. Во-первых, поступить в любимый вуз, сдать IELTS, начать усердно заниматься спортом и уделять больше времени самореализации. Сделать все, чтобы родители мною гордились, а я была счастлива.

Я ученица 11 класса Таласского учебно-воспитательного комплекс-лицея «Мээрим». В свободное время готовлюсь к Общереспубликанскому тестированию и предметной олимпиаде. Работаю над эко-клубом, который мы с несколькими одноклассницами недавно основали. Помогаю вести телеграмм канал Sharing is Caring.

В 2021 году я получила второе место на Республиканской олимпиаде по английскому языку, была президентом в Школьном самоуправлении, основала волонтерский клуб @whitesky.kg и купила себе ноутбук, сама на него заработав.

В 2022 году хочу с отличием окончить школу, поступить в один из российских вузов на бюджет, прочитать минимум 52 книги, создать сайт по подготовке к ОРТ и по изучению английского языка, научиться играть на гитаре, начать вести собственный Telegram-канал и съездить в какой-нибудь тур с лучшей подругой.

Раяна Жаркынбек, 18 лет

Я учусь на первом курсе в КазНМУ. Помимо учебы занимаюсь музыкой и йогой, гуляю с друзьями.

Главной моей целью в 2021 году году было сдать ЕНТ и поступить в медицинский университет. И я горжусь этим, ведь мечтала об этом с детства.

В предстоящем году хочу заработать деньги на путешествие по Европе с близкой подругой Айнурой. Также в планах полетать на параплане и совершить прыжок с парашютом.