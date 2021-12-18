Instagram и TikTok: какими социальными сетями пользуются подростки и почему

Толганай Аманбаева, 17 лет, @tolganayaa









О себе

Я ученица 11 класса, занимаюсь подготовкой к ЕНТ. Увлекаюсь языками и географией, изучаю английский и корейский языки.



Про социальные сети

Чаще всего я использую Instagram и TikTok. В Instagram можно делиться моментами своей жизни и видеть то, что происходит у других. А в TikTok смотрю смешные видео и разные танцы.

TikTok открывает больше возможностей. Выложив одно видео, можно попасть в рекомендации. Так у человека появляется шанс стать знаменитым.

Рекомендации по использованию

Правильно выбирайте людей, за чьей жизнью наблюдаете. И не проводите все свободное время в социальных сетях, лучше развивайтесь.









О себе





Я учусь в школе-гимназии №30. В свободное время занимаюсь волейболом, читаю, иногда рисую. Люблю смотреть фильмы и гулять с друзьями.

Про социальные сети





Я сижу в разных социальных сетях и мессенджерах: WhatsApp, YouTube, ВКонтакте, Instagram, Snapchat и Discord. Это удобные и доступные платформы для общения, просмотра видео, знакомства с единомышленниками.

WhatsApp — один из самых распространенных и безопасных мессенджеров. Он удобен для общения, вы можете записывать голосовые, отправлять фотографии, создавать различные беседы из нескольких человек.

Instagram — своеобразный альбом фотографий, в котором можно общаться с друзьями, просматривать другие фотографии и видео. Также вести бизнес-страницу своего дела.

Snapchat — социальная сеть, ориентированная на молодежь. Позволяет обмениваться с друзьями мгновенными фотографиями и короткими видео — снапами. Отправленные фото и видео можно просматривать не больше 10 секунд и не беспокоиться о сохранении данных.

Discord — сервис для общения геймеров. Во время пандемии люди в основном играли в игры. Так платформа стала уютным местом для общения. На ней можно создавать сервера на разные темы: для помощи в выполнении домашних заданий или книжные клубы.

Нет такой социальной сети, которая бы нравилась всем и открывала бы возможности. Человек должен сам пробовать и выбирать подходящее, ведь у всех разные предпочтения и увлечения.

Рекомендации по использованию





Главное правило во всех социальных сетях — адекватность и толерантность. Не грубите и будьте терпеливы. Не забывайте, что суть сети — люди. Учитывайте, что опубликованные данные могут быть сохранены или использованы кем-то. Будьте осторожны, не добавляйте в друзья всех подряд. И не распространяйте личные данные.

Ерасыл Умирбеков, 16 лет, @erass_05





О себе







Я на протяжении четырех лет занимаюсь баскетболом в академии Баскетбольного клуба «Астана».

Про социальные сети





Пользуюсь социальными сетями: Instagram, ВКонтакте, WhatsApp и TikTok. Там я слежу за новостями, общаюсь с друзьями и узнаю новую информацию.

В социальных сетях много полезного. Например, можно узнать, как правильно готовить, посмотреть видео-уроки, чтобы лучше узнать школьный предмет. В этом их польза.

Рекомендации по использованию





Уважайте других людей, в переписках либо в комментариях. Стремитесь пробудить интерес к вашей странице, публикации. Будьте в курсе новостей и трендов.

Дарья Умирова, 17 лет





О себе





Я учусь в 11 классе общественно-гуманитарного направления в школе-гимназии №30.

Про социальные сети





Социальные сети сегодня — неотъемлемая часть жизни. Они охватывают многие сферы ежедневной деятельности. Чаще всего я пользуюсь Facebook, ВКонтакте, Google, YouTube, Twitter и Telegram. Эти площадки позволяют коммуницировать с людьми разными способами.

В интернете достаточно социальных сетей, которые помогают подросткам выражать и развивать себя в той или иной сфере. Как пример — творчество людей в Pinterest и Instagram.

Тем, кто хочет узнать «свежие» новости, вступить в фандомы или начать вести микроблог, подойдет Twitter. Эта сеть объединяет группы по общим интересам.

Подросткам, необходимо ежедневно общаться друг с другом. ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram и Snapchat позволяют взаимодействовать с людьми. Например, для отправки файла, текстового и голосового сообщения, фотографии или видео.

Рекомендации по использованию





Будьте терпимее друг к другу, не ведите себя агрессивно и не вступайте в конфликты. Потому что человек не до конца осознает последствия своих решений.