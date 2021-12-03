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«Жизнь без границ», «Гордость и предубеждение» и «Маленький принц» — что читают подростки
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Сегодня в 18:45

«Жизнь без границ», «Гордость и предубеждение» и «Маленький принц» — что читают подростки

Алуа Әділбекова, 14 лет, @aaaluass


 Алуа


О себе


Я живу в Восточно-Казахстанской области. Учусь в девятом классе. Люблю чтение и волейбол.

Какие книги стоит почитать


Жюль Верн, «Вокруг света за 80 дней»

Книга рассказывает о предпринятом, в результате пари, путешествии англичанина Филеаса Фогга и его французского слуги Жана Паспарту по всему миру. Согласно спора, главные герои должны совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Если они не успеют, то проиграют.

Книга учит тому, что если вы чего-то сильно хотите, то можете приложить усилия и сделаете все что угодно, чтобы добиться поставленной цели. Я поняла, что не нужно бояться ставить перед собой самые, казалось бы, непреодолимые цели и добиваться их.

Ник Вуйчич, «Жизнь без границ»

Одна из самых позитивных книг, которую я читала. Автор — Ник Вуйчич — родился без рук и ног. Глядя на него, я начинаю понимать, что обстоятельства — это ничто, по сравнению с силой воли и дисциплиной.

Ник Вуйчич — доказательство того, что какой бы безвыходной ни казалась ситуация, всегда можно найти решение. Он вполне мог стать тем, кто в обиде на судьбу. Но вместо этого, Ник концентрирует внимание на тех вещах, которые ему под силу изменить. В итоге, сейчас он живет роскошной и счастливой жизнью.

Благодаря книге я поняла, что в любой ситуации можно найти повод для радости.

Максим Батырев, «45 татуировок личности»

Книга «45 татуировок личности» — это некий свод правил и принципов для успешной жизни. Однако автор уже на первых страницах предупреждает читателей о том, что это правила лишь его жизни и другим они могут не подойти.

От себя могу сказать, что книга сделала меня чуточку лучше. По окончанию каждой главы ко мне приходили новые идеи, выстраивались планы, появлялась мотивация к определенным действиям.

Мне понравилось, что все 45 «татуировок» подтверждаются реальным опытом из жизни автора.


Полина, 13 лет, @sincerepolly


Полина


О себе


Я учусь в лингвистической школе «Бакалавриат». Усиленно изучаю английский язык, обожаю читать книги и слушать подкасты. Мои хобби: собирать головоломки, играть в баскетбол и волейбол. Также я работаю сторисмейкером у предпринимателя из Москвы. Увлекаюсь маркетингом и прохожу курсы «Потока» и обучение в «Сколково». Также меня интересует предпринимательство, поэтому я учусь у Аяза Шабутдинова.

Какие книги стоит почитать


Роберт Кийосаки, «Богатый папа, Бедный папа»

Может быть, банально, но эта книга — фундамент развития. Здесь нет «волшебных пинков», но благодаря ей ты понимаешь, что пинки не нужны, когда есть осознание.

Пауло Коэльо, «Алхимик»

Книга показывает, что все в жизни не случайно. Все так, как и должно быть.

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Книга, которую должен прочитать каждый. Она затронет душу, заставит пустить слезу. Маленький принц откроет внутри каждого человека ребенка, который слишком рано повзрослел.

Арайлым Аби, 15 лет, @abiarakar

Арайлым

О себе


Я живу в городе Шымкент, учусь в десятом классе. Изучаю английский язык и планирую сдать IELTS в следующем году. Также из увлечений — кулинария, пешие прогулки и чтение.

Какие книги стоит почитать


Джейн Остин, «Гордость и предубеждение»

Именно эта книга произвела на меня особое впечатление. Однозначно, «Гордость и предубеждение» — это шедевр. Думаю, каждому стоит ее прочесть. Здесь можно найти самые разные эмоции и чувства. Мне кажется, я полюбила чтение именно благодаря этой книге.

Эрих Мария Ремарк, «Земля обетованная»

Еще одна потрясающая книга. Она показывает истории людей, чье будущее не определенно и туманно. Ты видишь страшные события и переосмысливаешь то, что имеешь. Читается на одном дыхании.

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