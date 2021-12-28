Поколение Z о том, как зарабатывают и находят любимое дело

Я учусь в десятом классе. Совмещаю учебу с работой. Преподаю арт-терапию и хореографию. Думаю, я нашла свой икигай. Приношу пользу обществу, прекрасно зарабатываю и кайфую от своего дела.



Пройдя обучение в школе для подростков Atlas, я загорелась созидательством. Сейчас влюблена в свою работу. Меня мотивирует, когда вижу, что дети приходят на мои уроки воодушевленными. Я хочу научить, показать и доказать, что они могут создавать искусство сами.

Ideas don't chase money, money chase ideas — главные слова в моей жизни после Atlas school. Я навсегда запомнила, что деньги идут туда, где есть идея и энергия. И это правда, говорю на своем опыте.

Станислав Галантцев, 16 лет, основатель репетиторского агентства и образовательной платформы @cloudbrain.kz

Несмотря на условия жизни, возраст и характер, можно добиться всего, чего хочешь.



Я три раза участвовал в бизнес-инкубаторах: дважды в Ozgeris и один раз в Atlas JAR. После прохождения бизнес-курса BOOT CAMP закрепил необходимые для предпринимательства навыки. По окончанию курса получил небольшое финансирование от Atlas School.

Тема моего стартапа: образовательная платформа для самообучения и репетиторства по математике онлайн. Я создал и работаю над тем, чтобы школьники могли не только найти хорошего репетитора, но и учиться без него, проводить диагностику знаний, проходить индивидуальные задания, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах.

Я верю в свой проект и планирую улучшать его для удобства пользователей.

Абылай Усенов, 16 лет, основатель химчистки обуви, @walkfresh.qaz

Личная потребность в качественной чистке обуви стала причиной зарождения моей бизнес идеи.



Так как для меня важно качество моего дела, средства для чистки и реставрации я выбрал из США. Первая проблема, с которой я столкнулся, стала стоимость доставки. Для решения этой сложности я запросил первые инвестиции от Atlas School. Вместе с этим получил ценную рекомендацию от эдвайзеров: «Главное — начать! Не пытаться делать все идеально на первых этапах».

Уже с первого месяца мне стали поступать заказы, а со второго я расширил команду. Ко мне присоединились друзья, которые выполняли часть работы по чистке, а также по продвижению бизнеса.

В этом году я осознал, что в жизни лучше попробовать что-то и ошибиться, чем жалеть, что вообще не попробовал.





В жизни важно больше созидать, а не потреблять. Это дает человеку энергию двигаться дальше, к высотам.

Я хотела попробовать себя в бизнесе и выиграла грант на обучение в Atlas School. В декабре мы практиковали реальные продажи на ярмарке в ТРЦ и получили опыт в сфере торговли.

Изначально мы с командой выбрали идею новогодних боксов, но поняли, что на ярмарке есть спрос на импульсивные покупки. Поэтому после первого дня приняли решение продавать печеньки. За три дня мы заработали больше именно на выпечке, чем на боксах.

Во время работы мы сталкивались со многими сложностями. Но я убедилась, что нельзя бросать дело, находясь в шаге от конечной точки. Мною двигала дисциплина и ответственность перед инвестицией, полученной от Atlas School. В результате я получила прекрасный опыт. Уверена, что он поможет мне в будущем.