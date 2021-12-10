Подростки и деньги. Что школьники и студенты думают про карманные средства и собственный заработок

Арнур Жиянша, 14 лет









О себе





Я занимаюсь frontend-разработкой, увлекаюсь командными видами спорта. По возможности выхожу на работу в качестве официанта.

Про карманные деньги





Карманные деньги — это необходимая вещь для современного подростка. Они могут уходить на подарки друзьям и близким, совместные походы в развлекательные места, а также на бытовые вещи: перекус, покупка канцелярии и другое. Например, я в основном трачу деньги на развлечения вместе с друзьями.

Выдавать карманные деньги можно начинать с того момента, как ребенок идет в школу. Чем раньше он начнет пользоваться деньгами, тем быстрее научится ими правильно распоряжаться, будет знать им цену. А постепенно поймет, как быть финансово независимым человеком. Но суммы нужно согласовывать внутри семьи, в зависимости от возможностей.

Про заработок





Для любого подростка важно понять, что деньги зарабатываются трудом, работой. Например, я подрабатываю официантом. Мне даже интересно наблюдать, как устроены рестораны изнутри.

Собственно заработанные деньги для меня — признак начинающейся самостоятельности в плане финансов. Их я предпочитаю копить и тратить на более важные и ценные для меня вещи.

Мади Жунубаев, 13 лет, vk.com





О себе

Я учусь в средней общеобразовательной школе. Помимо учебы занимаюсь музыкой, работаю в программе FL Studio 20. Пишу треки в жанре хип-хоп, треп, детройт.

Про карманные деньги

Подросткам нужно иметь карманные деньги. Можно давать небольшие суммы уже с 12 лет.

Про заработок

Я бы хотел зарабатывать с помощью музыки, и у меня уже это получается. В планах зарабатывать еще больше.

Собственно заработанные деньги отличаются от карманных. Это то, что точно принадлежит мне, а не то, что дали мне родители. Поэтому я трачу их на то, что пожелаю сам. Желания у всех разные, но я бы хотел накопить на звуковую карту Focusrite Scarlett Solo.

Аружан Торебек, 18 лет, @gabitovvvna





О себе





Я учусь в Алматинском музыкальном колледже имени И.П.Чайковского на отделении эстрадного вокала.

Про карманные деньги

Сегодня у каждого подростка должен быть соответствующий доход. Не все школьники зарабатывают, но родители всегда обеспечивают нас финансами. Поэтому уже со школьных лет можно понемногу выдавать карманные деньги. Чтобы со временем бюджет рос.

Про заработок

В данное время я учусь в колледже, поэтому физически не могу совмещать работу и учебу. Но летом, когда у нас каникулы, стараюсь зарабатывать самостоятельно.

Собственно заработанные деньги — это доход, к которому ты относишься бережнее. Так как знаешь, сколько усилий и труда приложил, чтобы получить эту сумму. В моем случае, заработанные деньги мне нравится тратить на семью, баловать родных. Часть денег я отдаю маме.