Как живут и думают современные подростки: об увлечениях, школе и вдохновении

Молодые люди о том, как сегодня меняется мир и каким должен быть современный человек





Жайсан Сарсенгалиев, 20 лет, студент, @zhaiss__





Современный человек — это не тот, кто имеет много подписчиков в социальных сетях или носит модную одежду, или говорит на английском языке. Современный человек имеет широкий кругозор. Он не навязывает свое мнение другим и не поддерживает ненужные суеверия.

В последнее время я часто замечаю, что люди покупают много онлайн-курсов от блогеров или бизнесменов с названием «Как зарабатывать, сидя дома» или тому подобное. Таких курсов стало в разы больше с переходом на онлайн-режим как на учебе, так и на работе. Сидя дома, люди становятся ленивыми, меньше двигаются, больше спят, ищут легкий заработок. Это неправильно.

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Подростки об увлечениях и занятиях вне учебы: как выбирают хобби и что они им дают





Айна Нурпеисова, 15 лет, @ainasha_nurpeisova_





Я живу в городе Тюмень и учусь в девятом классе гимназии.

Я считаю, что человек должен быть всесторонне развитым. Поэтому я хотела бы улучшить свои навыки в самых разных сферах. С детства я увлекаюсь математикой повышенной сложности и участвую в олимпиадах. Мне нравится писать портреты и экспериментировать, используя разную технику. Впервые услышав скрипку, я мечтала научиться играть на этом инструменте. Сейчас я часть детского симфонического оркестра города. До нынешних пор я стараюсь развивать свои способности в этих направлениях.

Хобби дают возможность мыслить более широко. Человеку, у которого есть увлечения, легче добиться успеха в будущем. У меня всегда есть четкий план для достижения цели. Но самое главное — я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь.

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Подростки о людях, которые их вдохновляют





Нурай Асанбекова, 16 лет, @e1is.moon





Я экс-президент школьного самоуправления Таласского учебно-воспитательного комплекс-лицея «Мээрим». В свободное от учебы время занимаюсь волонтерством. Основала свой волонтерский клуб White Sky. Мы создаем возможности для тех учеников, которые не могут позволить себе платные образовательные курсы. Наиболее интересующие меня сферы — это образование, политика, бизнес и программирование.

Мишель и Барак Обама — это люди, которыми я восхищаюсь и стараюсь брать с них пример. Например, Барак Обама читает много книг. Это вдохновило меня приобрести новую привычку — читать хотя бы две книги в неделю.

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Подростки о том, какой должна быть школа





Аделя Утебаева, 16 лет, @babe.adelya





Важно оснащать школы новым оборудованием. Чтобы заинтересовать детей нового поколения, необходимо соответствовать их стандартам. Преподнести науку и новые знания интересно — главная задача школы.

Нужно учить детей применять знания на практике, а не просто зубрить теорию. Быть с ними на одной волне и больше говорить на профессиональные темы. Общение между учителями и учениками — это важно. Поэтому было бы здорово, если в школах появилось больше молодых, креативных и профессиональных педагогов. А опытных учителей можно отправлять на повышение квалификации. Обновлять руководство каждые пять лет.

В идеальной школе важна личность ученика. Он может иметь свое мнение, отличающееся от стандартов. В этом будет выражаться креативность и толерантность. Во многих школах дети, которые отличаются от большинства, подвергаются буллингу со стороны сверстников, а иногда и учителей. С этим нужно бороться.

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Подростки о том, чего нужно достичь к 30 годам





Рахим Ибрагимов, 19 лет, @kingrakhim





Для меня успешный и счастливый человек — это личность, добившаяся всех целей, которые были им поставлены перед собой ранее. Такой человек достиг успеха как в карьерном, так и в семейном плане. Но стремится к большим целям, не сдается на своем пути. Живет по принципам:

— не откладывать дела на потом

— иметь свое мнение

— делать так, как сам считает нужным.

К 30 годам я вижу себя образованным и успешным человеком, который имеет любящую семью и работу. От цели к цели, добивающегося больших высот. Главное — не опускать руки.