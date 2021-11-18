«В идеальной школе важна личность ученика», — подростки о том, какой должна быть школа

Аделя Утебаева, 16 лет, @babe.adelya





О себе





Я учусь в 10 классе школы-лицея №79 в городе Нур-Султан. Родилась в Туркестанской области и недавно переехала в столицу. Могу сказать, что большой разницы между процессом обучения в селе и в столице не увидела.

Я активно готовлюсь к ЕНТ. Уже определилась с профессией и хожу на дополнительные занятия по выборочным предметам. Увлекаюсь историей, мне интересно изучать нашу культуру и традиции. Читаю о том, как жили наши предки, как произошла наша нация. Также интересно изучать другие этносы и их влияние на мировую цивилизацию.

Какой должна быть современная школа





В нашей стране, как и во всех постсоветских государствах, школы работают по старой системе образования. Это сказывается на качестве знаний учеников и на их состоянии в целом.

Важно оснащать школы новым оборудованием. Чтобы заинтересовать детей нового поколения, необходимо соответствовать их стандартам. Преподнести науку и новые знания интересно — главная задача школы.

Нужно учить детей применять знания на практике, а не просто зубрить теорию. Быть с ними на одной волне и больше говорить на профессиональные темы. Общение между учителями и учениками — это важно. Поэтому было бы здорово, если в школах появилось больше молодых, креативных и профессиональных педагогов. А опытных учителей можно отправлять на повышение квалификации. Обновлять руководство каждые пять лет.

В идеальной школе важна личность ученика. Он может иметь свое мнение, отличающееся от стандартов. В этом будет выражаться креативность и толерантность. Во многих школах дети, которые отличаются от большинства, подвергаются буллингу со стороны сверстников, а иногда и учителей. С этим нужно бороться.

Важно обратить внимание на количество учеников в школе. Нехватка учебников и кабинетов — частая проблема. В школе не должно быть больше 800 человек. Это позволит учителям контролировать дисциплину и быть ближе к детям.

Видя хорошую работу школы и педагогов, ученики и сами будут тянуться к знаниям, расширять свой кругозор. Будут гордиться образованием, а позже принесут пользу стране. Образованная молодежь — будущее государства.

Алтай Асылжан, 17 лет, @asylzhan.altay





О себе





Я учусь в 12 классе НИШ ФМН Шымкент. Помимо учебы развиваю свое маркетинговое агентство, строю школу графического дизайна, занимаюсь инфопродюсированием, обучаю людей копирайтингу и SMM.

Какой должна быть современная школа





Я бы внедрил в школах мировые практики. Например, вводить больше IT-технологий, интерактивности на уроках. Мне нравится тренд на геймификацию процесса обучения.

Важно поднимать заработную плату учителей. Вводить в школьную программу больше разносторонних, практически применимых предметов. Делать упор на профориентацию школьников.

Это поможет вырастить осознанное, грамотное и счастливое поколение.

Аби Аяулым, 17 лет, @karkynqyzy





О себе

Я студентка. Учусь на первом курсе в Университете КАЗГЮУ по направлению «Юриспруденция». В свободное время занимаюсь спортом, а именно боксом. А еще я рисую.

Какой должна быть современная школа





Было бы удобно, если уроки в школе длились по часу.

Еще мне нравится, когда в школах у детей одинаковая форма.

Для более качественного усвоения материала, можно делить учеников по уровням знания предмета. Например, если вам нужна математика и вы глубоко ее изучаете, то вы попадаете в группу с теми, кто также интересуется этим предметом. А если вы планируете развиваться в другом направлении, можете заниматься в группе среднего уровня по математике, но в группе с углубленным изучением, например, истории.

Конечно, было бы еще лучше, если бы школьники могли сами выбирать, какие предметы они будут изучать, а какие — нет. Например, часть предметов обязательна, а далее, исходя из интересов и планов на будущее.