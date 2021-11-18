«В идеальной школе важна личность ученика», — подростки о том, какой должна быть школа

Аделя Утебаева, 16 лет, @babe.adelya
О себе
Я учусь в 10 классе школы-лицея №79 в городе Нур-Султан. Родилась в Туркестанской области и недавно переехала в столицу. Могу сказать, что большой разницы между процессом обучения в селе и в столице не увидела.
Я активно готовлюсь к ЕНТ. Уже определилась с профессией и хожу на дополнительные занятия по выборочным предметам. Увлекаюсь историей, мне интересно изучать нашу культуру и традиции. Читаю о том, как жили наши предки, как произошла наша нация. Также интересно изучать другие этносы и их влияние на мировую цивилизацию.
Какой должна быть современная школа
В нашей стране, как и во всех постсоветских государствах, школы работают по старой системе образования. Это сказывается на качестве знаний учеников и на их состоянии в целом.
Важно оснащать школы новым оборудованием. Чтобы заинтересовать детей нового поколения, необходимо соответствовать их стандартам. Преподнести науку и новые знания интересно — главная задача школы.
Нужно учить детей применять знания на практике, а не просто зубрить теорию. Быть с ними на одной волне и больше говорить на профессиональные темы. Общение между учителями и учениками — это важно. Поэтому было бы здорово, если в школах появилось больше молодых, креативных и профессиональных педагогов. А опытных учителей можно отправлять на повышение квалификации. Обновлять руководство каждые пять лет.
В идеальной школе важна личность ученика. Он может иметь свое мнение, отличающееся от стандартов. В этом будет выражаться креативность и толерантность. Во многих школах дети, которые отличаются от большинства, подвергаются буллингу со стороны сверстников, а иногда и учителей. С этим нужно бороться.
Важно обратить внимание на количество учеников в школе. Нехватка учебников и кабинетов — частая проблема. В школе не должно быть больше 800 человек. Это позволит учителям контролировать дисциплину и быть ближе к детям.
Видя хорошую работу школы и педагогов, ученики и сами будут тянуться к знаниям, расширять свой кругозор. Будут гордиться образованием, а позже принесут пользу стране. Образованная молодежь — будущее государства.
Алтай Асылжан, 17 лет, @asylzhan.altay
О себе
Я учусь в 12 классе НИШ ФМН Шымкент. Помимо учебы развиваю свое маркетинговое агентство, строю школу графического дизайна, занимаюсь инфопродюсированием, обучаю людей копирайтингу и SMM.
Какой должна быть современная школа
Я бы внедрил в школах мировые практики. Например, вводить больше IT-технологий, интерактивности на уроках. Мне нравится тренд на геймификацию процесса обучения.
Важно поднимать заработную плату учителей. Вводить в школьную программу больше разносторонних, практически применимых предметов. Делать упор на профориентацию школьников.
Это поможет вырастить осознанное, грамотное и счастливое поколение.
Аби Аяулым, 17 лет, @karkynqyzy
О себе
Я студентка. Учусь на первом курсе в Университете КАЗГЮУ по направлению «Юриспруденция». В свободное время занимаюсь спортом, а именно боксом. А еще я рисую.
Какой должна быть современная школа
Было бы удобно, если уроки в школе длились по часу.
Еще мне нравится, когда в школах у детей одинаковая форма.
Для более качественного усвоения материала, можно делить учеников по уровням знания предмета. Например, если вам нужна математика и вы глубоко ее изучаете, то вы попадаете в группу с теми, кто также интересуется этим предметом. А если вы планируете развиваться в другом направлении, можете заниматься в группе среднего уровня по математике, но в группе с углубленным изучением, например, истории.
Конечно, было бы еще лучше, если бы школьники могли сами выбирать, какие предметы они будут изучать, а какие — нет. Например, часть предметов обязательна, а далее, исходя из интересов и планов на будущее.