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Успех в карьере и в семье: подростки о том, чего нужно достичь к 30 годам
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Сегодня в 11:42

Успех в карьере и в семье: подростки о том, чего нужно достичь к 30 годам

Рахим Ибрагимов, 19 лет, @kingrakhim

Рахим Ибрагимов

Я студент второго курса КазУТБ, учусь на специалиста архитектурного дизайна. В прошлом футболист. Помимо учебы увлекаюсь разными видами спорта.

Для меня успешный и счастливый человек — это личность, добившаяся всех целей, которые были им поставлены перед собой ранее. Такой человек достиг успеха как в карьерном, так и в семейном плане. Но стремится к большим целям, не сдается на своем пути. Живет по принципам:

— не откладывать дела на потом

— иметь свое мнение

— делать так, как сам считает нужным.

К 30 годам я вижу себя образованным и успешным человеком, который имеет любящую семью и работу. От цели к цели, добивающегося больших высот. Главное — не опускать руки.

Я стремлюсь получить высшее образование, чтобы в будущем быть востребованным специалистом. Цель —добиться успеха в своей стране, а потом и на международной арене.

Дамир Женисбеков, 17 лет, @ddamir.03


Дамир Женисбеков

Я родился в городе Усть-Каменогорск, но с 2012 года живу в Астане. Окончил 38 школу-лицей и учусь на первом курсе Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии». Кроме учебы активно интересуюсь автотранспортом и всем, что с ним связано.

Счастливый 30-летний человек — это субъективное понятие. Но в моем понимании, это мужчина, у которого есть свои личные интересы и круг единомышленников. Личность, уже чего-то добившаяся и имеющая цели на будущее, удовлетворившая свои нравственные ценности. Тот, кто зарабатывает в той сфере, которая его интересует, приносит ему удовольствие и дает возможность для самореализации.

Я пока не имею точного представления о себе к 30 годам. Считаю, что пока молод, можно и нужно экспериментировать, пробовать себя в разных нишах, чтобы решить, где ты точно сможешь реализовать свой потенциал в полном объеме. Сейчас меня интересует автомобильная сфера. К тому же, она приносит мне солидный заработок.

Моя ближайшая цель — сдать тест IELTS и получить сертификат. Он дает множество преимуществ и открывает интересные возможности. Считаю, что сначала нужно закончить одно дело, а уже потом приступать к другим. Поэтому пока не достигну этой цели, не буду расстрачивать силы на другие.

Бакдаулет Сейтхан, 17 лет, @baqdaulet.d

Бакдаулет

Я студент, учусь в авиационном колледже. Занимаюсь изучением авиаиндустрии. Увлекаюсь техникой, самолетами, машинами, а также SMM и созданием логотипов.

Успешный и счастливый 30-летний человек стремится внести свой вклад в развитие нашей страны. Он состоялся в обществе, добившись хороших результатов в своей сфере деятельности.

Поэтому к 30 годам я вижу себя квалифицированным авиаспециалистом. В планах на ближайшее будущее — освоить навыки электроники и авиаконструирования.

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#молодежь #счастье #подростки #стильжизни #успех
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