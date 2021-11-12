Мишель Обама, Джеки Чан и Кыран Талапбек: подростки о людях, которые их вдохновляют

Нурай Асанбекова, 16 лет, @e1is.moon





О себе





Я экс-президент школьного самоуправления Таласского учебно-воспитательного комплекс-лицея «Мээрим». В свободное от учебы время занимаюсь волонтерством. Основала свой волонтерский клуб White Sky. Мы создаем возможности для тех учеников, которые не могут позволить себе платные образовательные курсы. Наиболее интересующие меня сферы — это образование, политика, бизнес и программирование.

Люди, которые вдохновляют





Мишель и Барак Обама — это люди, которыми я восхищаюсь и стараюсь брать с них пример. Например, Барак Обама читает много книг. Это вдохновило меня приобрести новую привычку — читать хотя бы две книги в неделю.

О будущем





Я учусь в 11 классе и, как и все мои ровесники, много думаю о будущем. В прошлом году я работала в Парламенте школы и решила, что мне близка общественная деятельность и политика. Но когда прочитала книгу «Becoming» Мишель Обамы, поняла, что неважно, на кого я отучусь — важно найти для себя путь, по которому я захочу пройти.

Елнар Рысбек, 15 лет, студент, @yelnarrys





О себе





Я студент первого курса колледжа, учусь на IT специалиста.

Помимо учебы занимаюсь съемкой видеоконтента на мобильный телефон. Мобилографией я увлекся с началом пандемии и за этот период поработал с такими компаниями, как 13By Timati и TI Detailing. Опыт, наработанный за год, привел меня к тому, что я стал спикером на курсах по мобилографии. Студенты, которые прошли наш курс, показывают топовый уровень, работая с такими казахстанскими знаменитостями, как Абылай Каиржанов, Нурик Смит, Shiza.

Люди, которые вдохновляют

Личность, которая меня вдохновляет на данный момент — это мой наставник Кыран Талапбек. Он режиссер, видеограф и просто человек, который доказал, что на телефон можно снимать реально крутые ролики. Меня мотивирует то, что Кыран не побоялся привнести что-то не обычное на наш рынок и за два года научил снимать красиво и качественно более 20 тысяч человек.

О будущем

В будущем я бы хотел и дальше заниматься съемками видеоконтента, но уже на профессиональном уровне. Мои кумиры в этой сфере, помимо Кырана, это Айсултан Сеитов, Аблай Каиржанов и Айторе Жолдаскали. Реально крутые ребята, благодаря которым во всем мире узнают, что в Казахстане есть клипмейкеры, режиссеры и видеографы мирового уровня. Это меня вдохновляет.

Алсу, 17 лет, студентка





О себе





Я родом из Кыргызстана, но живу в Москве. Учусь на фармацевта на втором курсе. Люблю изучать языки, жизнь и культуру других народов. Поэтому хожу на курсы английского языка, стараюсь постоянно развиваться, читать книги.

Люди, которые вдохновляют





С детства, вдохновляющей личностью для меня был Джеки Чан. Может, это смешно, но он мой самый мощный мотиватор. Джеки Чан — легендарная личность с доброй душой и открытым сердцем. Он начинал работать каскадером и маленькими шагами шел к своей мечте. Сначала стал легендарным в Азии, затем вышел на кинематограф Европы, России и Америки. Теперь его знают и любят в каждой стране.

Самым сложным в начале его карьеры в Голливуде было — не получить роль в фильме или выполнить очередной трюк, а преодолеть языковой барьер. Всем страшно сделать первый шаг и заговорить на иностранном языке. Но он, не зная ни одного слова на английском, полетел в США, занимался с репетиторами по девять часов в день, находил время для самостоятельных занятий. Регулярно смотрел американские фильмы и сериалы, закрывая нижнюю часть телевизора, чтобы не видеть субтитры и тренировал восприятие на слух. Благодаря упорным занятиям, постоянной практике и стремлению, он добился своей цели и доказал, что нет ничего невозможного.

Один из моих любимых его советов звучит так: «Никогда не верь людям, которые говорят, что у тебя ничего не получится. Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности. Единственным, чего действительно стоит бояться, является сам страх». И еще: «Лучший путь к успеху — это влюбиться в то, что ты делаешь».

О будущем





В будущем я хочу увидеть и узнать мир. Путешествуя, ты развиваешь, открываешь в себе что-то новое, понимаешь, как огромен мир и стремишься идти дальше. Как говорил Марк Твен: «Невозможно приобрести широкий, здравый и благожелательный взгляд на людей, если всю жизнь провести в одном маленьком уголке земли».