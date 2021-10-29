Молодые люди о том, как сегодня меняется мир и каким должен быть современный человек





Я учусь на третьем курсе в Казахстанско-Британском Техническом Университете по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение». Также стажируюсь в компании DAR по направлению Backend Java.

Сегодня мир претерпевает радикальные изменения. Цифровизация коренным образом меняет целые отрасли и запросы потребителей. Думаю, в какой-то степени за это мы можем поблагодарить пандемию. Например, если не хотим готовить, можем заказать еду на дом. Если учебное заведение закрыли, будем учиться онлайн.

Современный человек — это не тот, кто имеет много подписчиков в социальных сетях или носит модную одежду, или говорит на английском языке. Современный человек имеет широкий кругозор. Он не навязывает свое мнение другим и не поддерживает ненужные суеверия.

В последнее время я часто замечаю, что люди покупают много онлайн-курсов от блогеров или бизнесменов с названием «Как зарабатывать, сидя дома» или тому подобное. Таких курсов стало в разы больше с переходом на онлайн-режим как на учебе, так и на работе. Сидя дома, люди становятся ленивыми, меньше двигаются, больше спят, ищут легкий заработок. Это неправильно.

Я думаю, мы становимся похожими на тех, с кем проводим большую часть времени. Наши друзья или близкие могут как вдохновлять, так и тянуть ко дну. Поэтому время от времени я стараюсь фильтровать свое окружение. Верю, что в будущем буду в кругу добрых и искренних людей.

Диас Ибрагим, 17 лет, @diastyn





Я учусь на инженера ПО в университете AITU. Получать высшее образование по этой специальности решил осознанно, так как мне нравится профессия и то, что она может дать. Я стараюсь развиваться всесторонне, получать новые знания и читать художественные книги. Также в свободное время играю в футбол с друзьями, еще играю на укулеле, на гитаре.

Так как я учусь в сфере IT, знаю, что сегодня мы живем в мире, где наблюдается инновационное использование технологии в продуктах, услугах, а все чаще и в целых отраслях, в целях улучшения нашей жизни. Начиная, например, с «умных» часов, и заканчивая «умными» домами и даже «умными» городами. И это еще не конец. Мне кажется, в будущем все станет еще технологичнее. Инновации станут обыденным явлением.

Я вижу современного человека, как уверенного в себе и смело смотрящего в будущее. Он активен, энергичен, образован и духовно развит. Но, к сожалению, в основном современный человек много работает и живет в постоянной спешке, в погоне за трендами, успехом, деньгами, карьерой. У него почти нет свободного времени. Для многих это постоянный стресс, перерастающий в бессонницы и выгорание. Задаешься вопросом: «Зачем за всеми изменениями успевать и подстраиваться?». Я считаю, нужно стремиться к духовному развитию и комфорту, учится для себя и получать удовольствие от того, что делаешь.

Так как я раньше учился в Орал БИЛ, там меня окружало не идеальное, но близкое к этому общество. Эти люди доброжелательные, образованные, веселые, воспитанные, духовно развитые и с большими амбициями.

Нурбек Муликбаев, 17 лет, @nurbekmulikbayev





Я учусь в Алматинском технико-экономическом колледже путей сообщения. Занимаюсь спортом. С 11 лет играю в футбол.

Мир меняется быстрее, чем люди. Иногда мы даже не успеваем следить за новыми технологиями и гаджетами, которые улучшаются каждый день.

Поэтому, на мой взгляд, современный человек не тратит время зря. Много работает над собой: читает, развивается. Становится богатым не только материально, но и духовно.