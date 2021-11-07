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Подростки об увлечениях и занятиях вне учебы: как выбирают хобби и что они им дают
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05.11.2021

Подростки об увлечениях и занятиях вне учебы: как выбирают хобби и что они им дают

Амирхан Абдрахманов, 18 лет, @amirhan_abdr

Амирхан

О себе


Я родился и вырос в городе Омск. Сейчас учусь в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, в городе Железногорск. Помимо учебы занимаюсь боксом, играю в волейбол и люблю читать не профессиональную литературу.

Об увлечениях


На секцию бокса я пришел еще 5 лет назад, когда мне было 13. Туда меня отправила мама, потому что хотела, чтобы я умел постоять за себя. И уже в последствии я влюбился в этот вид спорта и тренируюсь до сих пор. Бокс значит для меня намного больше, чем просто вид боевого искусства. Он дал мне многое: отличного наставника и воспитателя — Сайрана Тлеубердыевича Смаилова, хороших и верных товарищей, спортивную подготовку и выносливость.

Каждое из моих хобби дает мне возможность становиться лучше с каждым днем

Волейболом я увлекся в девятом классе, где нас тренировала учитель физкультуры. До конца 11 класса я выступал за школу во всевозможных соревнованиях по волейболу, и результаты были вполне хорошими. До сих пор могу в свободное время взять мяч, набрать команду и сыграть несколько партий.

Любовь к чтению пришла по приезде в академию. В последнее время я увлекся древнегреческой философией, если быть конкретным — стоицизмом. Я понял, что саморазвитие и изучение дополнительной информации помогут мне стать на несколько уровней выше.

Что дают хобби


Каждое из моих хобби дает мне возможность становиться лучше с каждым днем. Бокс развивает во мне силу духа и выносливость, волейбол — умение работать в коллективе, книги развивают мышление и дают новые знания.

Айна Нурпеисова, 15 лет, @ainasha_nurpeisova_


ainasha_nurpeisova_

О себе


Я живу в городе Тюмень и учусь в девятом классе гимназии.

Помимо учебы дополнительно посещаю другие учреждения: музыкальную школу по специальности: «Скрипка», Школу Инженерного Резерва, группу для подготовки к олимпиадам по математике. Также окончила художественную школу.

Об увлечениях


Я считаю, что человек должен быть всесторонне развитым. Поэтому я хотела бы улучшить свои навыки в самых разных сферах. С детства я увлекаюсь математикой повышенной сложности и участвую в олимпиадах. Мне нравится писать портреты и экспериментировать, используя разную технику. Впервые услышав скрипку, я мечтала научиться играть на этом инструменте. Сейчас я часть детского симфонического оркестра города. До нынешних пор я стараюсь развивать свои способности в этих направлениях.

Хобби дают возможность мыслить более широко

Что дают хобби

Хобби дают возможность мыслить более широко. Человеку, у которого есть увлечения, легче добиться успеха в будущем. У меня всегда есть четкий план для достижения цели. Но самое главное — я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь.

Мои увлечения в будущем будут огромным плюсом и преимуществом в жизни. Во-первых, я не боюсь заводить новые знакомства, так как привыкла находиться в обществе. Во-вторых, мне легко найти общий язык с разными людьми. В-третьих, я быстрее осваиваю новые навыки.

Еркінбек Қыдырәлі, 17 лет, @kydyralee


Подростки

О себе


Я учусь в Алматинском музыкальном колледже имени П. И. Чайковского. В целом, я творческий человек, поэтому даже вне учебы занимаюсь креативными творческими проектами.

Об увлечениях


Сейчас мы с друзьями работаем над проектом, где планируем показать людям эстетику казахской культуры через интеллигенцию. Для этого мы снимаем видео в музеях, театрах, исторических местах. Собираем интересную информацию. И в итоге предоставим интересный видеоматериал в социальных сетях.

Цель нашего творчества — сохранение и развитие казахской культуры и языка

Как говорил Алихан Бокейханов: «Өз тарихын жоғалтқан халық, артынша өзі жойылуға ыңғайлы болып тұрады». Мы должны знать, сохранять и демонстрировать другим нашу богатую историю.

Что дают хобби


Цель нашего творчества — сохранение и развитие казахской культуры и языка. Например, проект, о котором я говорил выше, даст возможность рассказать о ценностях нашей нации, показать красоту казахского языка и богатство истории.

Подобные увлечения полезны не только для меня, но и для других людей. Они помогают расширять мировоззрение и повышать уровень интеллекта.

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#образование #молодежь #подростки #хобби #саморазвитие
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