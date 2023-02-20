Как выбрать профессию в IT: специалисты о работе 3D-художника, Software Engineer и не только

Все, что нужно знать о работе тимлида: обязанности, навыки, заработная плата
Аброр Хамроходжаев, город — Ташкент, тимлид команды разработки, @akhamrokhujaev
Тимлиду важно постоянное развитие своих навыков, в особенности Soft Skills. На них основывается фундамент профессиональной деятельности. К самым важным я бы отнес умение строить коммуникации, управлять людьми и коучинг.
Не стоит забывать о Hard Skills. Важно прокачивать навыки по работе с архитектурой, проведения code review и составления технической документации.
Тимлидов часто выбирают среди хороших разработчиков. Поэтому советую вовлекаться в продукт и проявлять инициативу на рабочем месте.
Нужно постоянно развивать себя, выходя из зоны комфорта. Не забывайте применять полученные знания на практике и получать от окружающих фидбек.
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Что нужно знать о работе игрового 3D-художника: обязанности, навыки и заработная плата
Артем Лагуновский, 34 года, город — Астана, СЕО компании Aloteq Qazaq
Для начала стоит понять, что именно вам нравится. Советую попробовать все, а затем определиться. Можно учиться на YouTube-роликах, но это займет много времени. К тому же без помощи опытного человека можно легко запутаться.
Рекомендую найти специалиста из индустрии и попросить его помочь. В Astana Hub есть прекрасное сообщество, которое с радостью поможет новичку, подскажет, куда двигаться. Есть комьюнити по 3D-дизайну и даже технологическая лаборатория.
Базовые вещи, которые должен знать 3D-художник:
1. Полигональное моделирование — разновидность моделирования, которое позволяет создать объекты с помощью полигональной сетки. Софт: Blender, Maya, 3DS Max.
2. Скульптинг — способ моделирования, при котором форма и детали объекта создаются подобно лепке из глины. Софт: ZBrush, Blender.
3. Ретопология — оптимизация полигональной сетки. Софт: 3D-Coat, Blender, Maya.
4. UV-развертка — перенос 3D-координат на 2D-изображение. Софт: RizomUV, Blender, Maya.
5. Текстурирование — придание 3D-модели и ее поверхности нужных свойств с помощью наложения текстуры. Софт: Substace Painter.
6. Рендеринг — процесс создания финального изображения или последовательности из изображений на основе двумерных или трехмерных данных.
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Что нужно знать о профессии Software Engineer: обязанности, навыки и заработная плата
Рамиль Гарипов, 33 года, город — Ташкент, Software Engineer в Alif Tech, @RamzeshHalifionakis
Вот что должен знать хороший Software Engineer:
— логика
— язык программирования и его тонкости
— базы данных
— фреймворки
— алгоритмы
— принципы разработки
— паттерны проектирования
— технологи и железо.
Советую начать с создания «долгосрочного» софта, который в дальнейшем планируется поддерживать, допиливать, улучшать. С таким подходом разработчик более осознанно подходит к проектированию архитектуры. Потому что каждая новая фича — как новый этаж в здании. При хорошем фундаменте высота здания — не проблема.
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Что нужно знать о профессии Project Manager: обязанности, заработная плата, преимущества
Алибек Жубанышев, 37 лет, город — Алматы, проектный менеджер в компании DataArt
Проектному управлению можно научиться как на курсах, так и на практике. Много информации есть на YouTube. Можно купить занятия на Udemy или Coursera.
Я учился профессиональным обязанностям, отталкиваясь от университетских знаний. Практический опыт получал на рабочем месте. Информацию на узкие темы искал онлайн и обсуждал с коллегами.
Практика отличается от того, что вам расскажут и покажут в университете или на курсах. Нужно комбинировать подходы, искать информацию у практикующих проектных менеджеров.
Советую попробовать себя в данной роли на маленьких проектах. Например, организовать пикник для друзей. Этот опыт даст вам почувствовать немного стресса, приобрести опыт делегирования и отчетности.
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Я рисую игры. Lead Artist из компании 1518 Studios о работе игровым художником и заработной плате
Александра Солобоева, 41 год, город — Ереван, 2D Lead Artist
Самое необходимое для начала работы — портфолио. Если еще нет реальных проектов, можно рисовать самостоятельно, использовать ученические работы с курсов.
Лучше не брать в портфолио все подряд, а выбрать наиболее эффектные работы. Это могут быть не только финальные арты, но и скетчи, разработка персонажа, упражнения по материалам: все, что покажет возможному работодателю ваши навыки. Необходимо периодически актуализировать портфолио.
В сфере геймдева всегда много вакансий, особенно сейчас, когда можно работать удаленно. Многие охотно берут начинающих художников с хорошим уровнем.
У новичков небольшая оплата. Нужно быть готовым к тому, что придется поработать в разных студиях, но с ростом опыта и скиллов это изменится.
Плюсом будет знание английского. Это даст возможность общения с иностранными клиентами. Даже если вы не будете вести диалог с заказчиком напрямую, понимать фидбек будет легче.
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