Все, что нужно знать о работе тимлида: обязанности, навыки, заработная плата

Над сайтами и приложениями, которыми пользуемся мы все, работают команды разработчиков. Их направляют руководители — тимлиды. Поговорили с лидером одной из команд компании BILLZ и узнали о его задачах.​

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Аброр Хамроходжаев, 21 год, город — Ташкент, тимлид команды разработки, @akhamrokhujaev

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Как пришел в профессию

Я увлекался компьютерами с детства. Хотел стать инженером. Программированием заинтересовался еще до поступления в университет. Изучать эту сферу мне посоветовал друг.

На первую работу устроился в качестве backend-разработчика. Тимлидом стал по воле случая. Руководитель ушел по состоянию здоровья, и я его заменил. К моменту, когда он вернулся, я уже неплохо справлялся с задачами, и руководство оставило меня на этой должности.

Зачем нужен тимлид

Тимлидов нанимают в компании, команды которых не автономны. Стейкхолдерам нужен человек, который будет тесно работать с каждым сотрудником, помогая им решать проблемы во время разработки продукта.

Многие организации берут специалистов, у которых хорошо развиты технические знания. В таком случае тимлид отвечает за код и архитектуру продукта. Часто от него зависит, насколько качественным будет разрабатываемый продукт.

Хороший тимлид умело управляет ожиданиями бизнеса и компетенциями команды.

О работе тимлидом

Рабочие обязанности тимлида могут отличаться в разных компаниях. Основная задача такого специалиста — привести команду к успеху. Для этого ему нужно:

— управлять командой разработки

— выстраивать процессы для продуктивной работы

— проводить 1on1 сессии. Следить за мотивацией и ростом сотрудников

— обеспечивать комфортное рабочее пространство.

К плюсам работы тимлидом я бы отнес: постоянный рост, одновременное развитие технических и менеджерских навыков, востребованность на рынке труда, возможность вырасти до технического директора, а также высокую заработную плату.

В среднем специалист в Ташкенте может зарабатывать около $2500-3000 в месяц

Самый большой недостаток в работе — ответственность, которая влечет за собой стресс. Необходимо постоянно принимать важные решения и справляться с проблемами бизнеса.

После того как я перешел на позицию тимлида, заметил, что стало меньше свободного времени. Нужно быть готовым к ненормированному рабочему графику.

Сегодня практически все компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, работают в командах. Им нужен профессионал для управления. Поэтому востребованность тимлидов высокая.

В среднем специалист в Ташкенте может зарабатывать около $2500-3000 в месяц.

Где учиться на тимлида

Рекомендую ресурс tlroadmap.io. На этом сайте собран список ролей и навыков, которыми должен овладеть тимлид. С его помощью можно составить план развития. У них есть Telegram-канал, где каждый день публикуются полезные статьи по данной профессии.

Также советую курс «Как стать тимлидом» от Федора Борщева. Я получил хорошие отзывы от людей, которые его проходили.

Советы начинающим

Тимлиду важно постоянное развитие своих навыков, в особенности Soft Skills. На них основывается фундамент профессиональной деятельности. К самым важным я бы отнес умение строить коммуникации, управлять людьми и коучинг.

Не стоит забывать о Hard Skills. Важно прокачивать навыки по работе с архитектурой, проведения code review и составления технической документации.

Тимлидов часто выбирают среди хороших разработчиков. Поэтому советую вовлекаться в продукт и проявлять инициативу на рабочем месте.

Нужно постоянно развивать себя, выходя из зоны комфорта. Не забывайте применять полученные знания на практике и получать от окружающих фидбек.