Что нужно знать о работе игрового 3D-художника: обязанности, навыки и заработная плата

Продолжаем знакомить вас с работой специалистов разных IT-направлений. Сегодня рассказываем о том, что должен делать игровой 3D-художник и как этому можно научиться.

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Артем Лагуновский, 34 года, город — Астана, СЕО компании Aloteq Qazaq, linkedin

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Как прийти в профессию

Я директор казахстанской IT-компании Aloteq Qazaq. Мы разрабатываем технологические решения для международного рынка. В том числе делаем продукты из GameDev-сферы.

Наши сотрудники обладают высокой квалификацией и профессионализмом в ряде технологий и платформ, востребованных на рынке разработки программного обеспечения. Мы делаем упор на кроссплатформенные решения для написания мобильных приложений и игр.

Один из наших специалистов получил специальность инженера-конструктора. Поработал на крупном предприятии, но понял, что ему это не подходит. Решил попробовать себя в другой сфере. Познакомился с инженерными 3D-пакетами и нашел свой интерес. Часто люди так и приходят в сферу.



Самый доступный способ влиться в игровую индустрию — специализированные курсы. Они помогают усвоить базовые вещи, которые понадобятся для работы, без лишней воды.

Зачем нужен игровой 3D-художник

3D-художник нужен для того, чтобы воплощать игровые идеи в трехмерном пространстве. При этом просто воплотить — мало. Важно не только сделать это правильно с технической стороны, но и так, чтобы 3D-модель получилось использовать в игровом движке.

Еще один важный момент: пользователям нравятся красивые вещи. Люди играют в то, что классно выглядит. С этим правилом не поспоришь. Поэтому нужно создавать крутую графику, ведь конкуренция на рынке большая. Нужно обращать внимание на User Interface и User Experience. Если игра будет иметь лучшие геймплейные механики, но выглядеть плохо, ее не скачают.

О работе 3D-художником

3D-художник — специалист, который создает визуальную часть для игр и кино: начиная от моделирования окружающего мира и создания текстур к нему, заканчивая рендером.

Мы в компании занимаемся созданием и проработкой мира и персонажей, анимации к ним, делаем промо-ролики для игр.

Преимущество работы в этой сфере — она творческая, нескучная и монотонная

Но это не значит, что 3D-художник занимается всем подряд. В крупных ААА-проектах у каждого сотрудника своя специализация: персонажи, окружение, текстуры и так далее. Все зависит от поставленных задач и потребности в бизнес-решениях.

Преимущество работы в этой сфере — она творческая, нескучная и монотонная. Недостаток, обычный для всех, чья деятельность связана с компьютером — малоподвижность.

Заработная плата зависит от квалификации, возможностей, а также сферы и рынка, на котором работает специалист. В этой области можно зарабатывать как немного, так и большие суммы. Главное — увлекаться своим делом и много работать.

Советы начинающим

Для начала стоит понять, что именно вам нравится. Советую попробовать все, а затем определиться. Можно учиться на YouTube-роликах, но это займет много времени. К тому же без помощи опытного человека можно легко запутаться.

Рекомендую найти специалиста из индустрии и попросить его помочь. В Astana Hub есть прекрасное сообщество, которое с радостью поможет новичку, подскажет, куда двигаться. Есть комьюнити по 3D-дизайну и даже технологическая лаборатория.

Базовые вещи, которые должен знать 3D-художник:

1. Полигональное моделирование — разновидность моделирования, которое позволяет создать объекты с помощью полигональной сетки. Софт: Blender, Maya, 3DS Max.

2. Скульптинг — способ моделирования, при котором форма и детали объекта создаются подобно лепке из глины. Софт: ZBrush, Blender.

3. Ретопология — оптимизация полигональной сетки. Софт: 3D-Coat, Blender, Maya.

4. UV-развертка — перенос 3D-координат на 2D-изображение. Софт: RizomUV, Blender, Maya.

5. Текстурирование — придание 3D-модели и ее поверхности нужных свойств с помощью наложения текстуры. Софт: Substace Painter.

6. Рендеринг — процесс создания финального изображения или последовательности из изображений на основе двумерных или трехмерных данных.