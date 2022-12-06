Что нужно знать о профессии Project Manager: обязанности, заработная плата, преимущества

За проектами, над которыми работают десятки людей, должны следить профессионалы — проектные менеджеры. В материале рассказываем о достоинствах и недостатках этой профессии и основных обязанностях.





Алибек Жубанышев, 37 лет, город — Алматы, проектный менеджер в компании DataArt





Как пришел в профессию

На старших курсах в моем университете появился новый предмет — Software Engineering. В его рамках преподаватель рассказывал о работе проектного менеджера. Эти занятия вызвали во мне интерес к профессии.

После вуза я искал возможность получить опыт работы в проектном управлении. Но тогда этот подход был мало распространен, поэтому желающих взять на работу неопытных студентов не оказалось. Некоторое время работал в разных компаниях на позициях системного администратора и веб-дизайнера.

В 2007 году одногруппник пригласил на работу в стартап, где я занял позицию проектного менеджера. Через четыре года поехал в Малайзию на учебу. Магистратура по специальности Software Engineering and Software Architecture помогла взглянуть на IT-сферу под другим углом. Еще я шесть месяцев поработал в местной компании.

В 2013 году устроился в Kcell. Здесь рабочие процессы были настроены под проектный подход. Благодаря этому я получил большой практический опыт, научился работать с иностранными поставщиками, взаимодействовать и выстраивать работу разных отделов в рамках проекта. После некоторое время работал в компании Prime Source. А в прошлом году стал сотрудником DataArt.

Зачем нужен проектный менеджер

Цель компании, которая нанимает специалиста моей профессии — эффективность в работе над проектами в долгосрочной перспективе или успех определенного проекта.

Необходимость проектного подхода продиктована важностью эффективного инвестирования времени и денег. Проектные менеджеры — это люди, которые специализируются на координации процесса. Им не важно, на что направлен проект, пока в нем есть эксперты своей области. Project Manager обладает арсеналом приемов, которые позволяют ему работать с людьми, имеющими узконаправленную экспертизу. Другими словами, PM — это клей, который собирает из различных материалов финальный продукт.

О работе проектным менеджером

Проектный менеджер — это регулировщик потока. Такой специалист ответственен за проект и занимается организацией рабочего процесса.

Есть разные подходы в работе проектных менеджеров. В классическом формате PM должен следить за соблюдением бюджета проекта, своевременную поставку результата в полном объеме и заявленном качестве.





Большую часть моей ежедневной рутины занимают коммуникации, сбор информации и отчетность.

Коммуникация — важный компонент успеха любого проекта, в котором задействовано больше трех человек. Проектный менеджер поддерживает прозрачность происходящего для заказчика и его участников.

Инструменты проектного менеджера: звонки, письма, встречи, чаты, программы, которые отслеживают статус задач. Также отчетность и сбор данных помогают координировать действия на проекте, понять их эффективность.

Плюс профессии — низкий порог входа. Нет необходимости изучать программирование. Достаточно хорошо коммуницировать с людьми. Еще одно преимущество — гибкость. Можно работать удаленно, из любой точки мира.

Коммуникация — важный компонент успеха любого проекта, в котором задействовано больше трех человек

Часто бывает, что люди неправильно оценивают, сколько времени займет их работа. А ответственность за сроки несет проект менеджер. Это вызывает стресс. Но с опытом эти моменты становятся более управляемыми.

Больше всего проектные менеджеры задействованы в IT-отрасли. Но проектное управление не ограничено рамками. Можно найти специалистов, работающих в гражданском строительстве или аэрокосмической индустрии.

Заработная плата зависит от рынка и уровня ответственности специалиста. Опытные проектные менеджеры в IT-отрасли Казахстана получают от 1000-2000$.

Где учиться на проектного менеджера

Проектному управлению можно научиться как на курсах, так и на практике. Много информации есть на YouTube. Можно купить занятия на Udemy или Coursera.

Я учился профессиональным обязанностям, отталкиваясь от университетских знаний. Практический опыт получал на рабочем месте. Информацию на узкие темы искал онлайн и обсуждал с коллегами.

Практика отличается от того, что вам расскажут и покажут в университете или на курсах. Нужно комбинировать подходы, искать информацию у практикующих проектных менеджеров.

Советую попробовать себя в данной роли на маленьких проектах. Например, организовать пикник для друзей. Этот опыт даст вам почувствовать немного стресса, приобрести опыт делегирования и отчетности.