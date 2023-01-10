Я рисую игры. Lead Artist из компании 1518 Studios о работе игровым художником и заработной плате

Ведущий художник известной игровой студии 1518 Studios рассказала, как пришла к своей профессии, в чем ее преимущества, какие есть недостатки и где могут работать специалисты.





Александра Солобоева, 41 год, город — Ереван, 2D Lead Artist

Как пришла в профессию

Мне с детства нравилось рисовать. После школы я поступила в Уральскую Государственную Архитектурно-художественную Академию. Мечтала учиться книжной графике, иллюстрировать произведения. К сожалению, эта кафедра закрылась в год моего поступления, и родители настояли, чтобы я поступила на факультет архитектуры. Мне эта специальность не понравилась, поэтому я ушла после третьего курса. Но учеба дала мне основу в композиции, анатомии, классическом рисунке, живописи, начертательной геометрии, истории искусств.

Параллельно я самостоятельно осваивала компьютерную графику и планшет. Какое-то время делала дизайны для сайтов и форумов. А потом случайно нашла работу в местной игровой студии: я искала магазин «Художник» и увидела вакансию художника для видеоигр. Было страшно идти на собеседование без опыта, только с рисунками на флэшке. Но меня взяли.

Это был интересный опыт, и я приобрела много новых знаний в области игр. Студия просуществовала чуть больше года, но это дало старт моей карьере в геймдеве. Я рисую для игр уже больше десяти лет.

Зачем нужен игровой художник

Визуальная составляющая — важнейшая часть игр. Это именно то, что видят игроки, с чем взаимодействуют, что их привлекает.

Цель компании, нанимающей художника, — найти хорошего специалиста со стилистикой, подходящей для проекта или определенной задачи.

Многие художники работают в своих стилях и могут создавать разные виды графики. Но, как правило, у них есть своя специализация: то, что им заходит больше всего и что они делают максимально круто.

Я люблю казуальную графику. Мне нравится рисовать иконки и предметы. Знаю, что делаю это круто. При этом мне не нравится реализм и интерфейсы. Поэтому такие задачи я буду делать дольше и не так классно, как художник, который на них специализируется.

Правильный подбор художников оптимизирует рабочий процесс и делает работу качественней.

О работе игровым художником

Я могу рисовать в разных стилях, но чаще всего работаю над казуальными проектами. Это стилизованная, обычно мультяшная графика, те самые игры для телефона, знакомые каждому. Я и сама люблю такие проекты, потому что они добрые, легкие, яркие, с теплой атмосферой, позволяющие расслабиться после трудного дня.

Как художник занимаюсь разными задачами: разрабатываю персонажей, предметы, рисую фоны, иконки, интерфейс, делаю рендер 3D моделей, нарезаю графику для анимации.

Я работаю удаленно. Хотя это и дает определенную гибкость графика, стараюсь вставать в одно и тоже время. Когда работаешь из дома, нужно самостоятельно контролировать свое расписание, бороться с прокрастинацией, укладываться в сроки.

Мой день начинается с кофе и завтрака. Дальше перемещаюсь за компьютер. Сначала проверяю почту, информацию по текущим и новым задачам, фидбеки. Затем приступаю к работе.

Уже второй год рисую на экраннике Wacom, хотя до этого долгое время рисовала на обычном планшете этой же компании. Он до сих пор у меня сохранился. Беру его в поездки вместе с ноутбуком, если нужно поработать в дороге.

Если нет дедлайнов, то рабочий день занимает восемь часов с перерывом на обед. Иногда могу сделать небольшой перерыв, размяться, выпить кофе или поиграть на Switch, чтобы переключиться. Главное — следить, чтобы поставленные на день задачи были выполнены вовремя.

Иногда в течение рабочего дня бывают созвоны, если нужно что-то обсудить с клиентом и менеджерами.

Вечером могу прогуляться, пообщаться с друзьями, посмотреть кино или сериал. Перед сном читаю. Новые впечатления важны для художника: без них неоткуда браться свежим идеям в творчестве.

Большое количество художников работает именно в геймдеве. Это активно развивающаяся область. Думаю, она будет популярной еще долго: люди любят играть, а технологии развиваются стремительно и дают новые возможности для индустрии.

Кроме геймдева, есть много других областей, где может работать художник: комиксы, иллюстрации, кино и сериалы, реклама, анимация и так далее.

В игровой индустрии художник может получать от 1000-2000 долларов в месяц и больше, в зависимости от опыта, навыков и проекта.

О преимуществах и недостатках

Первое преимущество — удаленка. Свободный график, возможность самостоятельно планировать день, не тратить время и деньги на транспорт, работать в комфортной обстановке. Мне нравится работать из дома.

Еще это интересная и творческая профессия. То, чем я всегда мечтала заниматься.

Бывают проекты от известных студий. Это классно: почувствовать себя причастной к тому, что раньше было предметом восхищения, когда твой арт появляется в любимой игре, а имя в титрах.





К недостаткам могу отнести самостоятельное ведение бухгалтерии. Я работаю как ИП по договору, поэтому приходится самой разбираться в тонкостях счетов, налогов, отчетности. Это самая нелюбимая часть моей работы.

Как фрилансер я не могу рассчитывать на оплачиваемый больничный или отпуск. Это надо всегда держать в уме, самостоятельно заботиться обо всем на случай непредвиденных обстоятельств.

Ну и дедлайны. Иногда приходится работать много часов подряд или в выходные. Хотя это случается не так часто и даже в чем-то стимулирует.

Что должен знать и уметь игровой художник

Самое важное для художника в любой сфере — базовые знания. Нужно уметь работать со светом и цветом, понимать построение перспективы и изометрии, чувствовать композицию, знать анатомию, уметь искать и использовать референсы.

Еще одно важное умение — уметь рисовать различные материалы, передавать свойства поверхности. Многие 2D художники используют в работе 3D. Это упрощает построение сцены.

Есть множество ресурсов для самостоятельного обучения: онлайн-школы, туториалы. Можно выбрать оптимальные по отзывам.

Советы начинающим

Самое необходимое для начала работы — портфолио. Если еще нет реальных проектов, можно рисовать самостоятельно, использовать ученические работы с курсов.

Лучше не брать в портфолио все подряд, а выбрать наиболее эффектные работы. Это могут быть не только финальные арты, но и скетчи, разработка персонажа, упражнения по материалам: все, что покажет возможному работодателю ваши навыки. Необходимо периодически актуализировать портфолио.

В сфере геймдева всегда много вакансий, особенно сейчас, когда можно работать удаленно. Многие охотно берут начинающих художников с хорошим уровнем.

У новичков небольшая оплата. Нужно быть готовым к тому, что придется поработать в разных студиях, но с ростом опыта и скиллов это изменится.

Плюсом будет знание английского. Это даст возможность общения с иностранными клиентами. Даже если вы не будете вести диалог с заказчиком напрямую, понимать фидбек будет легче.

Главное — не бойтесь пробовать, двигайтесь вперед и развивайтесь!