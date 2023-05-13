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Как стать популярным в TikTok. Рекомендации от успешных авторов из Центральной Азии
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Главный

13.05.2022

Как стать популярным в TikTok. Рекомендации от успешных авторов из Центральной Азии

Совместно с TikTok мы проводим серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь.


Аида Спанова, город — Алматы, fashion-автор, @aida_neko

aida_neko

Думаю, больше всего на рост моего аккаунта повлиял мой стиль подачи информации. Я избегаю негативных формулировок, подаю контент без токсичности. Создаю на своей странице комфортную приятную атмосферу.

В TikTok важно быть искренним. Показывать свой характер таким, как есть: добрый, милый или более холодный. Именно это подкупает людей.

Рекомендую начинать прямо сейчас и не забрасывать. Желательно выкладывать больше одного видео в день и набраться упорства и терпения, потому что не все получится сразу. Возьмите две-три темы в аккаунте и посмотрите, что лучше заходит вашей аудитории, в чем вы чувствуете себя комфортнее.

Подробнее по ссылке.

Нурсултан Киябай, 24 года, город — Алматы, TikTok-автор, @skin_delicious_kz

wownursikk.jpg

В начале вашего пути в TikTok нужно определиться с темой, понять, в какой сфере вы сильны, о чем хотите рассказать миру. Если вы хотите вести не экспертный блог, а lifestyle, то выберите жанры, в которых будете создавать ролики: сборы на работу, влоги, рецепты или что-то еще.

Во-вторых, важно уважать чужое время, быть терпимым.

В-третьих, рекомендую вкладываться в качество. Чтобы у вас был не только хороший контент, но и красивая картинка. Иногда что-то срочное я снимаю на свой iPhone XR. Остальные видео мы снимаем на Sony ZV-1.

Подробнее по ссылке.

Акжан Байбачинов, город — Алматы, fashion-автор, @baibacci

baibacci

Каждый раз, когда я пытаюсь снять тренд, он не залетает. Либо я не понимаю, как они работают, либо снимаю в последний момент. Но мне кажется, всегда актуальны будут танцы и качественные переходы.

Советую снимать на темы, которые интересны вам самим. Лучше не гнаться за трендами и не хайпиться. В TikTok есть парень, который моет машины. Он чистит салоны и снимает обзоры. Из-за того, что ему самому это нравится, его смотрят люди.

Можно начать снимать что угодно, главное, чтобы вам нравилось. С временем качество видео станет лучше, а темы интереснее.

Снимайте каждый день. Если не можете снимать каждый день, снимайте наперед, но выкладывайте хотя бы одно видео в день.

Подробнее по ссылке.

Бауыржан Тылеуханов, 20 лет, город — Алматы, биолог, @jump2mars

Jump2Mars

Не делайте затянутые видео. Люди не смотрят ролики дольше 20-30 секунд.

Используйте юмор. Без шуток никак. Тем более на такой платформе, как TikTok.

Используйте тренды. Их всегда можно как-то связать с вашим контентом.

Советую не бояться снимать себя. Не кринжуйте. Это мешает прогрессу.

Не ожидайте быстрых результатов. Нужно каждый день работать и идти к своей цели.

Подробнее по ссылке.

Ассоль, 28 лет, город — Алматы, эксперт по живописи, блогер, @assolyaa

Ассоль

Не нужно бояться снимать видео и публиковать их. Чем чаще вы это делаете, тем быстрее найдете свой стиль.

Подписывайтесь на TikTok-авторов, которые вам нравятся, и вдохновляйтесь. Развивайте насмотренность.

Подробнее по ссылке.

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