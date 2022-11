Нурсултан Киябай о том, как набрал первый миллион просмотров видео в TikTok и почему важно уважать аудиторию

Делимся классной новостью: совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где будем знакомить вас с самыми интересными авторами контента. Они будут рассказывать о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Сегодня делимся самым главным из нашей беседы с Нурсултаном Киябайем.







Нурсултан Киябай, 24 года, город — Алматы, TikTok-автор, @skin_delicious_kz

О себе



Как автор я снимаю видео в TikTok два года. Пришел на платформу случайно. До этого работал в сфере обслуживания, был сомелье.

О творчестве в TikTok



Каждый из нас сталкивается с теми или иными заметными проблемами с кожей. Это нормально. У меня сложности начались в шестом классе. Мы переезжали из города в город, из страны в страну. Резкая смена климата плохо влияла на мой организм. Но я справился с этим благодаря поддержке родных. Понял, что важно быть дисциплинированным в вопросах заботы о себе.

В TikTok я делюсь своими знаниями. Мне нравится, что здесь все происходит быстро. Моим первым роликом на миллион просмотров стала реакция на мазь «Бепантен», где я рассказал, что есть другие безопасные классные средства. Я снимал это видео в два часа ночи, уставший. А утром проснулся от того, что у меня куча пропущенных звонков от родных и близких, которые увидели меня в сети.





Активно вести аккаунт я начал в январе. Сегодня у нас 625 000 подписчиков. Наша аудитория — это люди от 15 до 35 лет и выше. Они заботятся о качестве жизни, стремятся к вдохновению, новым знаниям. Хотят понимать свой организм и знать, как могут влиять на его состояние. Многие думают не о том, чтобы быть красивыми в моменте, а о том, чтобы и в 50 лет выглядеть ухоженно и красиво.

Думаю, людям нравится, что мы даем полезную информацию, «без воды». Всем хочется получить быстрый ответ на свой вопрос. Тогда аудитория понимает, что автор уважает их, открыто делится знаниями, не тянет время. Поэтому уважение аудитории — один из ключей к тому, чтобы быстро вырасти в TikTok.

Думаю, людям нравится, что мы даем полезную информацию, «без воды»



Важно даже через экран проявлять терпимость, понимание. Часто люди задают одни и те же вопросы. Самые популярные: Как бороться со следами от прыщей? Как убрать черные точки и сальные нити и как осветлить кожу? Но мы стараемся терпеливо рассказывать об этих важных темах снова и снова.





Мы получаем много идей от аудитории. Я всегда ориентируюсь на то, что интересно людям сегодня, какие вопросы актуальны для людей. Например, сейчас осень, и людей тревожит ощущение сухости, стянутости. Многие хотят знать, что стоит добавить в осенний уход. Иногда я подстраиваю свой контент под общие тренды в TikTok.

Как TikTok повлиял на жизнь



TikTok дал мне возможность самореализации, повлиял на самооценку и качество жизни. Когда ты получаешь изобилие положительных комментариев, заряжаешься энергией. Понимаешь, что знания, которые ты даешь, помогают людям, меняют их жизнь. Уверенность в себе невольно растет. Ты становишься более дисциплинированным, стараешься узнавать еще больше нового, развиваться, ходить на тренировки, быть деликатным и вежливым.

TikTok дал мне возможность самореализации, повлиял на самооценку и качество жизни



Бывает, что люди узнают меня на улице. Это немного смущает, особенно если в этот момент ты идешь с тренировки или едешь в метро.

Рекомендации



В начале вашего пути в TikTok нужно определиться с темой, понять, в какой сфере вы сильны, о чем хотите рассказать миру. Если вы хотите вести не экспертный блог, а lifestyle, то выберите жанры, в которых будете создавать ролики: сборы на работу, влоги, рецепты или что-то еще.

Во-вторых, важно уважать чужое время, быть терпимым.





В-третьих, рекомендую вкладываться в качество. Чтобы у вас был не только хороший контент, но и красивая картинка. Иногда что-то срочное я снимаю на свой iPhone XR. Остальные видео мы снимаем на Sony ZV-1.

Популярный сегодня формат — Get ready with me. Многие снимают влоги. Часто в моей ленте выходят жизненные скетчи. Если многим тема близка, она точно зайдет.

Бонус. 3 совета по уходу за кожей от @skin_delicious_kz:

1. Перейти от обычного молока на альтернативное.

2. Добавить в свой рацион продукты, которые содержат клетчатку. Они имеют антиоксидантное воздействие и останавливают процесс старения.

3. Коллаген никогда не бывает лишним. Если не хотите употреблять коллаген, хороший вариант — холодец. При регулярном употреблении улучшается тон кожи.