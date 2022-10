Аида Спанова о том, как вести fashion-аккаунт в TikTok и что помогает привлекать подписчиков

Делимся классной новостью: совместно с TikTok мы запускаем серию прямых эфиров, где будем знакомить вас с самыми интересными авторами контента. Они будут рассказывать о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Первый эфир прошел с Аидой Спановой — собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Аида Спанова, город — Алматы, fashion-автор, @aida_neko





О себе





Я fashion-автор. Также работаю контент-криэйтором TikTok.

По характеру я спокойный, уравновешенный человек. Ко всему подхожу рационально. Когда собираюсь на съемки, продумываю все до мелочей.

Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Это вдохновляет и заряжает эмоциями.

О творчестве в TikTok





Я пришла в TikTok около двух лет назад. Понравилось, что платформа предлагала новый интересный формат коротких видео, которые отличались от контента в YouTube. Привлекло, что у этой площадки интересные алгоритмы продвижения, и ты можешь стать популярным даже в других странах. TikTok — благодарная платформа. Если ты делаешь хороший контент, он будет заходить.

Я веду fashion-аккаунт, также снимаю развлекательный контент. На странице даю советы, например, как работать с коррекцией фигуры через одежду, как грамотно составлять гардероб, что и с чем лучше носить. В данный момент у меня больше 570 000 подписчиков.

У меня разная аудитория: от старшеклассниц до взрослых женщин. Но 90% тех, кто смотрит мои видео — это женщины, которым интересна мода. У меня хороший коннект с аудиторией. Я часто получаю сообщения о том, как мой контент помогает им одеваться, ходить по магазинам, собирать образы. Также в комментариях люди спрашивают советы, и я отвечаю им через видео либо прямо в комментариях.

Среди других авторов, которых я люблю — fashion-блогеры vivacious.honey, madeleinecwhite, romaomode, the.navarose, millane. Из наших: baibacci, hsnglsm, aminat_li.

Как TikTok повлиял на жизнь





TikTok полностью изменил мою жизнь. Раньше я работала на скучной работе в офисе, но параллельно развивала аккаунт в TikTok. Со временем стала получать предложения о сотрудничестве и постепенно оставила работу и стала полностью заниматься аккаунтом. Теперь с помощью собственного творчества я полностью себя обеспечиваю. Еще я переехала из своего родного города Караганда в Алматы, так как здесь больше возможностей для творческой самореализации.

Рекомендации

Думаю, больше всего на рост моего аккаунта повлиял мой стиль подачи информации. Я избегаю негативных формулировок, подаю контент без токсичности. Создаю на своей странице комфортную приятную атмосферу.

В TikTok важно быть искренним. Показывать свой характер таким, как есть: добрый, милый или более холодный. Именно это подкупает людей.

В TikTok множество трендов, которые появляются ежедневно и быстро друг друга сменяют. Но сегодня популярен формат видео-реакций со своим мнением, снова стали популярны жизненные шутки.

В fashion-контенте популярен формат get ready with me, когда ты говоришь о том, куда собираешься и прямо в моменте собираешь образ. Также популярны видео с ответами на комментарии, когда тебя спрашивают, с чем надеть определенную вещь, и ты на себе показываешь разные примеры.

Также бывают трендовые звуки и шутки, которые можно адаптировать под свой контент.

Рекомендую начинать прямо сейчас и не забрасывать. Желательно выкладывать больше одного видео в день и набраться упорства и терпения, потому что не все получится сразу. Возьмите две-три темы в аккаунте и посмотрите, что лучше заходит вашей аудитории, в чем вы чувствуете себя комфортнее.