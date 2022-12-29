Jump2mars. Об образовательном проекте в TikTok, который любят пользователи всех возрастов

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с участником проекта @jump2mars, собрав для вас самое главное из нашей беседы.





Бауыржан Тылеуханов, 20 лет, город — Алматы, биолог, @jump2mars





О проекте





Я студент Nazarbaev University и, по совместительству, участник образовательного проекта @jump2mars. Узнал о нем через TikTok, затем прошел кастинг. И в октябре 2021 года стал частью команды.

Jump2mars — это образовательный, а не коммерческий проект. Мы создаем ролики, которые помогают вызвать у зрителей – как подростков, так и взрослой аудитории - интерес к науке и образованию. Поэтому снимаем познавательный контент в креативном формате. Находим нестандартный подход к обучению. Показываем, что наука — это не сложно, а интересно и полезно.

В команде уже шесть человек. Мы представляем несколько направлений: биология, химия, география, математика, физика и история Казахстана.

О творчестве в TikTok





В нашей команде собрались креативные люди со своим особым подходом, которые знают, как делать контент. Несмотря на то, что у наших видео примерно одна стилистика, каждый автор самостоятельно пишет себе сценарий, отыгрывает его в своей манере, отвечает за постпродакшн.

Мы время от времени собираемся на брейншторминг. Перед этим предварительно готовим свои идеи и уже вместе разгоняем их. Ко мне сюжеты для роликов приходят спонтанно, и я сразу записываю их в «Заметки», чтобы не забыть.

При создании контента я всегда провожу тщательное исследование, составляю экспертную часть, собираю факты и уже вокруг этого строю сюжет. Сначала выбирал темы, которые интересны мне. Теперь мы вдохновляемся запросами людей, внимательно мониторим комментарии и отвечаем на вопросы подписчиков.

Большая часть нашей аудитории — это подростки и молодые люди до 24 лет. Но есть и взрослое поколение. Они часто пишут в комментариях, что во время их обучения в школе никто не объяснял темы так доступно.

Как изменилась жизнь после проекта





Бывает, что люди узнают меня на улице. Это и подростки, и более взрослые люди. Они подходят, благодарят за контент, задают вопросы. Мне приятно, что я могу помочь людям своим творчеством.

Также мне нравится, что мы можем вдохновлять других учителей подходить к процессу обучения более креативно, творчески. Учиться увлекать детей своим предметом.

Рекомендации





Не делайте затянутые видео. Люди не смотрят ролики дольше 20-30 секунд.

Используйте юмор. Без шуток никак. Тем более на такой платформе, как TikTok.

Используйте тренды. Их всегда можно как-то связать с вашим контентом.

Советую не бояться снимать себя. Не кринжуйте. Это мешает прогрессу.

Не ожидайте быстрых результатов. Нужно каждый день работать и идти к своей цели.