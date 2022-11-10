Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
akzhan-baybachinov-o-tom-kak-nachal-sozdavat-kontent-v-tiktok-i-chem-ego-privlekaet-eta-platforma
Акжан Байбачинов о том, как начал создавать контент в TikTok и чем его привлекает эта платформа
162
Главная
/
Возможности
/
Арт

Вчера в 17:45

Акжан Байбачинов о том, как начал создавать контент в TikTok и чем его привлекает эта платформа

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Акжаном Байбачиновым — собрали для вас самое главное из нашей беседы.


Акжан Байбачинов, город — Алматы, fashion-автор, @baibacci

baibacci

О себе

По профессии я авиадиспетчер. И, по совместительству, автор в TikTok. Самый популярный формат, который я снимаю на платформе — Get Ready With Me — где я показываю, как одеваюсь на разные мероприятия.

О творчестве в TikTok

Текущий аккаунт в TikTok я веду с февраля 2022 года. До этого у меня были попытки создать профиль во время карантина, где я снимал смешные видео с семьей, но аудитории это не зашло. После я занялся стендапом, выхлоп был хороший, но и с этим не сложилось.

Долгое время я был просто пользователем, но все равно хотел создавать собственный контент. Теперь снимаю видео про личный стиль. Показываю только то, как одеваюсь сам, так как далек от High Fashion и от того, чтобы разбирать, как одевается кто-то другой. Думаю, мой контент нравится людям, так как у меня понятные образы, их легко повторить.

@baibacci #переход #transition ♬ BILLIE EILISH. - Armani White

В TikTok гораздо меньше притворства, чем на других платформах. Я заметил, что молодое поколение относится к контенту просто — они не убирают задний фон, не прибирают вещи. Мне 30 лет, и я отношусь к поколению 90-х, поэтому, мне кажется, больше заморачиваюсь над деталями. Мои вещи всегда выглажены, а задний фон убран. В моих видео есть доля перфекционизма.

Сегодня у меня 70 тысяч подписчиков, в планах увеличить эту цифру до 170 000, а затем еще больше. Я не разбираюсь в женском стиле и не могу давать советы девушкам. Рассказываю о мужской одежде и целюсь на парней-студентов третьего-четвертого курса. Моя аудитория — это примерно 60% парней и 40% девушек.

Я подписан на зарубежных инфлюенсеров, которые также снимают про стиль. Есть легенда, что Дэниел Симонс @imdanielsimmons — «отец» формата Get Ready With Me. Есть также Тим Десант @timdessaint из Англии, он снимает интересный контент. Есть Алекс Коста @alexcosta, его тоже многие знают. У него повседневный стиль, но он охватывает большую аудиторию. Есть Wisdom @wisdm8 — американец, у которого много классных рубрик. Наверное, он лучший в Fashion в TikTok.

Как TikTok повлиял на жизнь

Зачастую люди узнают меня на улице, это видно по глазам. Некоторые подходят и не стесняются, а другие даже просят сфотографироваться. Когда такое случилось в первый раз, я был в шоке. Я всегда соглашаюсь на фото, но еще не привык к этому.

@baibacci #образвшколу #образнаосень ♬ оригинальный звук - Akzhan

Благодаря TikTok у меня появилось много интересных контактов. В планах снять коллаб с Аидой Спановой @aida_neko, недавно мы снимали видео с Зи @ohmybabyzee — автором из Кыргызстана. Комьюнити — это большое преимущество. Ты знакомишься с людьми со схожими интересами, которые мыслят в той же парадигме. Мне также уже начали приходить рекламные предложения — это круто.

Рекомендации

Каждый раз, когда я пытаюсь снять тренд, он не залетает. Либо я не понимаю, как они работают, либо снимаю в последний момент. Но мне кажется, всегда актуальны будут танцы и качественные переходы.

Советую снимать на темы, которые интересны вам самим. Лучше не гнаться за трендами и не хайпиться. В TikTok есть парень, который моет машины. Он чистит салоны и снимает обзоры. Из-за того, что ему самому это нравится, его смотрят люди.

Можно начать снимать что угодно, главное, чтобы вам нравилось. С временем качество видео станет лучше, а темы интереснее.

Снимайте каждый день. Если не можете снимать каждый день, снимайте наперед, но выкладывайте хотя бы одно видео в день.

Не гонитесь за метрикой и за статистикой, кайфуйте от процесса.



баннер тикток

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мода #стиль #контентмейкер #tiktok #wecreatetiktok
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
16 сезон «Анатомии страсти» и продолжение «Викингов» — новинки сериалов
18045
ARTS HELP KZ: ЭТО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ МЕНЯ
6373
Закулисье Astana Ballet — как артисты балета готовятся к выходу на сцену
6692
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.