Акжан Байбачинов о том, как начал создавать контент в TikTok и чем его привлекает эта платформа

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Акжаном Байбачиновым — собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Акжан Байбачинов, город — Алматы, fashion-автор, @baibacci





О себе





По профессии я авиадиспетчер. И, по совместительству, автор в TikTok. Самый популярный формат, который я снимаю на платформе — Get Ready With Me — где я показываю, как одеваюсь на разные мероприятия.

О творчестве в TikTok





Текущий аккаунт в TikTok я веду с февраля 2022 года. До этого у меня были попытки создать профиль во время карантина, где я снимал смешные видео с семьей, но аудитории это не зашло. После я занялся стендапом, выхлоп был хороший, но и с этим не сложилось.

Долгое время я был просто пользователем, но все равно хотел создавать собственный контент. Теперь снимаю видео про личный стиль. Показываю только то, как одеваюсь сам, так как далек от High Fashion и от того, чтобы разбирать, как одевается кто-то другой. Думаю, мой контент нравится людям, так как у меня понятные образы, их легко повторить.

В TikTok гораздо меньше притворства, чем на других платформах. Я заметил, что молодое поколение относится к контенту просто — они не убирают задний фон, не прибирают вещи. Мне 30 лет, и я отношусь к поколению 90-х, поэтому, мне кажется, больше заморачиваюсь над деталями. Мои вещи всегда выглажены, а задний фон убран. В моих видео есть доля перфекционизма.

Сегодня у меня 70 тысяч подписчиков, в планах увеличить эту цифру до 170 000, а затем еще больше. Я не разбираюсь в женском стиле и не могу давать советы девушкам. Рассказываю о мужской одежде и целюсь на парней-студентов третьего-четвертого курса. Моя аудитория — это примерно 60% парней и 40% девушек.

Я подписан на зарубежных инфлюенсеров, которые также снимают про стиль. Есть легенда, что Дэниел Симонс @imdanielsimmons — «отец» формата Get Ready With Me. Есть также Тим Десант @timdessaint из Англии, он снимает интересный контент. Есть Алекс Коста @alexcosta, его тоже многие знают. У него повседневный стиль, но он охватывает большую аудиторию. Есть Wisdom @wisdm8 — американец, у которого много классных рубрик. Наверное, он лучший в Fashion в TikTok.

Как TikTok повлиял на жизнь





Зачастую люди узнают меня на улице, это видно по глазам. Некоторые подходят и не стесняются, а другие даже просят сфотографироваться. Когда такое случилось в первый раз, я был в шоке. Я всегда соглашаюсь на фото, но еще не привык к этому.

Благодаря TikTok у меня появилось много интересных контактов. В планах снять коллаб с Аидой Спановой @aida_neko, недавно мы снимали видео с Зи @ohmybabyzee — автором из Кыргызстана. Комьюнити — это большое преимущество. Ты знакомишься с людьми со схожими интересами, которые мыслят в той же парадигме. Мне также уже начали приходить рекламные предложения — это круто.

Рекомендации





Каждый раз, когда я пытаюсь снять тренд, он не залетает. Либо я не понимаю, как они работают, либо снимаю в последний момент. Но мне кажется, всегда актуальны будут танцы и качественные переходы.

Советую снимать на темы, которые интересны вам самим. Лучше не гнаться за трендами и не хайпиться. В TikTok есть парень, который моет машины. Он чистит салоны и снимает обзоры. Из-за того, что ему самому это нравится, его смотрят люди.

Можно начать снимать что угодно, главное, чтобы вам нравилось. С временем качество видео станет лучше, а темы интереснее.

Снимайте каждый день. Если не можете снимать каждый день, снимайте наперед, но выкладывайте хотя бы одно видео в день.

Не гонитесь за метрикой и за статистикой, кайфуйте от процесса.