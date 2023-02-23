Художница Ассоль о том, как продвигает свое творчество с помощью TikTok

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Ассоль — художницей из Алматы. Собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Ассоль, 28 лет, город— Алматы, эксперт по живописи, блогер, @assolyaa





О себе





Я профессиональный художник, магистр искусств, мастер станковой живописи. Больше всего мне нравится рисовать в стиле классического реализма. Но также я много экспериментирую и делюсь творчеством на платформе TikTok.

У меня есть курсы, где я учу людей рисовать. Это мой основной вид заработка, помимо создания картин на заказ.

Еще я семейный человек. У меня есть супруг и ребенок.

О творчестве в TikTok





В TikTok я зарегистрировалась два года назад. Опубликовала видео, где сняла портрет Димаша Кудайбергена и закрыла рукой одну часть лица. Ролик сразу набрал около 80 тысяч просмотров, поэтому я продолжила делать видео в таком стиле.





Мой аккаунт в TikTok — о творчестве. Я стараюсь экспериментировать, создавать картины в разных стилях. Именно за это зрители любят мои видео. Я могу рисовать шесть картин одновременно, используя самые разные предметы для этого. Мое самое популярное видео — портрет Роналду, который я нарисовала мячом.

Как TikTok повлиял на жизнь





TikTok постоянно побуждает меня на новые работы, вдохновляет. Благодаря платформе я узнаю много нового. Смотрю работы других авторов и учусь создавать видео или арты. Могу отметить нашего казахстанского художника Алдара. Еще я подписана и смотрю видеоролики BIP House и YOLO House.

Благодаря TikTok ко мне приходят новые клиенты и ученики. Я стала более уверенной в себе.

Рекомендации

Не нужно бояться снимать видео и публиковать их. Чем чаще вы это делаете, тем быстрее найдете свой стиль.

Подписывайтесь на TikTok-авторов, которые вам нравятся, и вдохновляйтесь. Развивайте насмотренность.



