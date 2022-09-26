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Как создать успешный технологический продукт — советы от IT-предпринимателей из Центральной Азии
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Вчера в 13:45

Как создать успешный технологический продукт — советы от IT-предпринимателей из Центральной Азии

Опытные IT-предприниматели из Центральной Азии поделились своим опытом создания технологичного бизнеса.


Магзум Толеш, 29 лет, город — Алматы, CEO и сооснователь онлайн-сервиса EasyTap, @magzum_tolesh

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В 2017 году вместе с партнером открыл образовательный центр в Костанае. Мы быстро нашли клиентов, открыли филиал в Астане. Тогда я понял, что лучший инструмент для масштабирования — IT.

Классический бизнес предсказуем. IT — это High risk — High revenue. 99% стартапов прогорает, но один процент может заработать намного больше, чем традиционная бизнес-модель.

IT дает возможность быстро проводить экспансию. Мы работаем более четырех месяцев и уже открылись в трех городах. Предприниматель в IT-сфере должен быть настойчивым. Проблему рынка можно представить как замочную скважину. У вас есть связка ключей — ваших гипотез по решению.

Важно не привязываться к одной идее. Уметь быстро провести проверку, отследить результаты и отбросить мысль, если она не подходит. Нельзя бить все время в одну точку.

Подробнее по ссылке.

Олег Пузанов, 39 лет, город — Бишкек, сооснователь и CSO в компании Mad Devs, linkedin

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В первый год работы нас было всего 13 человек. Сейчас, спустя почти шесть лет, в Mad Devs работает уже больше 140 человек. За нашими плечами сотни успешных проектов мирового уровня с миллионной капитализацией и десятки наград.

Любой технологический бизнес основан на двух китах: продажах и технологической экспертизе. Чтобы быть успешным, IT-проекту нужно уделять равное количество времени этим двум областям.

Следует сохранять фокус на людях, как на основных носителях знаний и опыта. Развитие технологий ускоряется с каждым годом. Поэтому рост сотрудников компании от стажеров до высшего менеджмента не должен останавливаться.

Мы инвестируем в маркетинг, технологии, людей. Это повышает шансы на масштабирование и успех.

Подробнее по ссылке.

Рустам Хамдамов, 32 года, город — Ташкент, CEO Billz, linkedin

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IT — самая быстрорастущая сфера в Центральной Азии. В нашем регионе много направлений, которые еще не реализованы. Как следствие — потенциально большие возможности для роста и масштабирования.

Когда вы начинаете делать IT-продукт, вы должны надевать разные «шляпы»: общаться с клиентом, работать в поддержке, выявлять «боли» заказчиков, создавать ценностные предложения. Мультизадачность и умение погружаться в разные темы — одна из главных характеристик успешного IT-предпринимателя.

Компании растут и меняются. Предприниматель не должен останавливаться в развитии. Ему необходимо уметь трансформироваться вместе со своим проектом.

Подробнее по ссылке.

Диловар Амонов, 32 года, город — Душанбе, управляющий директор «Алиф Банк»

Диловар Амонов

Мы всегда делали упор на IT-направление. В департаменте информационных технологий работают около 230 человек — почти четверть всей команды. Большая часть из них — разработчики. Также есть проект-менеджеры, сисадмины, DevOps-специалисты, тим и тех лиды. Раньше в Таджикистане никто не мог подумать, что у банка может быть так много айтишников.

Секрет успеха «Алифа» — команда, в которой собраны лучшие специалисты в своем направлении. Средний возраст наших сотрудников — 24-25 лет. Есть и специалисты с многолетним опытом работы.

Подробнее по ссылке.

Айдос Рыскельдинов, 29 лет, город — Алматы, Founder, CTO iDos Games, @idos.games

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Главное качество успешного IT-предпринимателя — быть хорошим продуктологом, видеть боль рынка, которую можно решить с помощью технологического решения.

Здорово, если основатель разбирается в технической части. Это позволит ему понимать, куда развиваться. Нужно работать с трафиком и аудиторией. Знать, как действует маркетинг.

Важный Soft Skill для технологического предпринимателя — умение строить нетворкинг. Рано или поздно придется привлекать инвесторов. В этом процессе многое зависит от того, как вы сможете презентовать продукт и донести идею.

Подробнее по ссылке.

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#стартап #бизнес #предприниматель #технологии #it
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