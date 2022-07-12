«IT дает возможность быстро проводить экспансию», — Магзум Толеш об особенностях ведения бизнеса в IT-сфере

Поговорили с сооснователем сервиса почасовой оплаты работников EasyTap, Магзумом Толеш, о том, как вести свое дело в IT-сфере.





Магзум Толеш, 29 лет, город — Алматы, CEO и сооснователь онлайн-сервиса EasyTap, @magzum_tolesh





О себе

Я с детства увлекался предпринимательством. Перед поступлением в вуз занимался продажей пылесосов. Почти ничего не заработал, но научился общаться с людьми.





Во время учебы в Костанайском государственном педагогическом институте жил в общежитии. Развесил объявления, что занимаюсь установкой антивирусов, сменой ПО и другим ремонтом. Делать все это я не умел. Собирал ноутбуки, приходил к другу, платил ему и зарабатывал на разнице.

В следующие годы занимался сетевым маркетингом, работал консультантом в «Технодоме» и заместителем по воспитательной работе в университете. Все это дало классный опыт в общении, продажах, управлении людьми.

В 2017 году вместе с партнером открыл образовательный центр в Костанае. Мы быстро нашли клиентов, открыли филиал в Астане. Тогда я понял, что лучший инструмент для масштабирования — IT. Через год я переехал в Алматы, где занимался разными проектами, пока на меня не вышли рекрутеры из Chocofamily. Я работал коммерческим директором сервиса по заказу еды Chocofood. Несмотря на пандемийные ограничения, мы вывели проект в операционную прибыльность. Но я заметил большую текучесть линейного персонала и понял, что это «боль» рынка, которую можно решить.

В конце 2021 года я уволился и начал работу над проектом. Тогда же познакомился с будущим партнером, крутым разработчиком продуктов — Темирланом Кабылбековым. В декабре прошлого года мы запустили собственный проект.

Что такое EasyTap

EasyTap — это онлайн-сервис для заказа почасовых работников в магазины и рестораны. Компании, которым необходимы дополнительные сотрудники во время пиковых часов или в случае, когда кто-то уволился, оставляют у нас заявки. На них отзываются люди, которые хотят подрабатывать по гибкому графику. Оплата происходит раз в неделю за количество отработанных часов. Сегодня в нашей системе более 2000 пользователей, которые уже более шести тысяч раз выходили на подработку. В среднем за одну смену можно заработать от 8000 до 12 000 тенге.

Мы также даем людям возможность узнать больше о работе, а затем перейти на фулл-тайм позицию.

О предпринимательстве в IT

Классический бизнес предсказуем. Всегда можно посмотреть на тех, кто уже занимается тем, что вы хотите открыть кофейню, продуктовый магазин или донерную, прикинуть примерные цифры. IT — это High risk — High revenue. 99% стартапов прогорает, но один процент может заработать намного больше, чем традиционная бизнес-модель.

IT дает возможность быстро проводить экспансию. Мы работаем более четырех месяцев и уже открылись в трех городах. За следующие два месяца выйдем во все крупные населенные пункты Казахстана. Все это делаем из одного офиса в Алматы, с командой из 15 человек. В классическом бизнесе так не получилось бы.

Предприниматель в IT-сфере должен быть настойчивым. Проблему рынка можно представить как замочную скважину. У вас есть связка ключей — ваших гипотез по решению. Нужно быть достаточно упорным, чтобы перепробовать все ключи и найти подходящий.

В любом бизнесе нужно быть честным и справедливым

Важно не привязываться к одной идее. Уметь быстро провести проверку, отследить результаты и отбросить мысль, если она не подходит. Нельзя бить все время в одну точку.

Также необходимо умение правильно подбирать команду. Бизнес — это люди. Так говорил японский предприниматель Мацусита, которым я вдохновляюсь. Нужно нанимать сотрудников, которые умнее тебя, и принимать факт, что они знают больше. Объединять людей — это круто.

В любом бизнесе нужно быть честным и справедливым: по отношению к команде, партнерам, клиентам или инвесторам.

О трендах

В ближайший год наступит рецессия. Инвесторы сбавляют обороты. В этих условиях устойчивым останется реальный сектор, в котором люди делают что-то физическим трудом.





В глобальном плане будет расти сфера онлайн-образования. Мы также строим внутри сервиса образовательную платформу, которая позволит за минуту обучиться профессии кассира или курьера. Снимаем ролики в формате тиктоков.

Сфера парт-тайм работы будет расти. Новое поколение меньше стремится к высокому социальному статусу, квартирам и машинам. Для них достаточно подработки и онлайн-работы.

Советы начинающим

Советую прочесть книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Навыки из книги — и есть главные качества любого предпринимателя.

Для начала всегда нужно получить опыт. В любой сфере, будь то супермаркет или большая компания. Это поможет узнать, как работать в коллективе, строить рабочие процессы.

Нужно уметь общаться с людьми, выстраивать коммуникации, быть честным.